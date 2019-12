Lãi giảm mạnh, quỹ ngoại muốn thoái hết vốn tại GMD

VI FUND II, L.P thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần GEMADEPT (mã GMD-HOSE).

Theo đó, Quỹ ngoại VI (Vietnam Investments) Fund II, L.P vừa thông báo đăng ký bán hết toàn bộ hơn 42,8 triệu cổ phiếu, chiếm 14,44% theo hình thức đặt lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/12/2019 đến ngày 8/1/2020.

Trước đó, VI Fund II đã đăng ký bán đúng số cổ phiếu này, thời gian giao dịch từ 5/11 đến 2/12/2019. Tuy nhiên, kết thúc thời gian giao dịch, quỹ này không bán được do giá bán chưa phù hợp với nhu cầu thoài vốn của VI Fund II.

Được biết, ông David Do là Thành viên Hội đồng quản trị của Gemadept và cũng là Giám đốc điều hành của quỹ VI Fund II. Còn ông Phan Thanh Lộc là Phó Chủ tịch Gemadept và cũng là Giám đốc của VI Fun d II.

Về kết quả kinh doanh, GMD cho biết lãi quý 3/2019 đạt gần 200 tỷ đồng – tăng nhẹ so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 450,5 tỷ đồng, giảm gần 1.225 tỷ đồng so với cùng kỳ là do 9 tháng đầu năm 2018 công ty nhận được lợi nhuận từ việc chuyển nhượng một phần vốn trong Công ty TNHH CJ Germadept Logistic Holdings, Công ty TNHH CJ Germadept Shipping Holdings, Công ty Cổ phần Tiếp vận và Cảng quốc tế Germadept Hoa Sen.

Trên thị trường cổ phiếu GMD đang giảm mạnh, từ đầu năm đến nay giảm 5,72% từ vùng giá 24.930 đồng/cổ phiếu và giảm tới 15,92% từ vùng giá cao nhất là 27.950 đồng/cổ phiếu và hiện giao dịch quanh mức 23.300 đồng/cổ phiếu.