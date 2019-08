Lãi ròng thêm 761 tỷ nhưng Viettel Global vẫn lỗ lũy kế 5.078 tỷ

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư quốc tế Viettel (Viettel Global - VGI) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 hợp nhất năm 2019.

Theo đó, trong quý 2, doanh thu của Viettel Global đạt 4.078 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2% so với cùng kỳ. Chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng đều tăng mạnh so với cùng kỳ, tuy nhiên nhờ lỗ trong công ty liên doanh, liên kết giảm mạnh xuống 5,5 tỷ so với mức 525 tỷ đồng cùng kỳ khiến lợi nhuận của Viettel Global tăng mạnh.



Tổng lợi nhuận sau thuế của Viettel Global đạt 696 tỷ, trong khi cùng kỳ năm trước công ty lỗ tới 258 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 210 đồng.

Luỹ kế 2 quý đầu năm 2019, Viettel Global đạt doanh thu 7.879 tỷ đồng, giảm 1,7% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 860 tỷ nhưng chi phí tài chính công ty vượt 912 tỷ, là gánh nặng lớn với dòng tiền.

Nhờ lợi nhuận từ công ty liên doanh liên kết đạt 112 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 411 tỷ) nên Viettel Global đạt lợi nhuận 761 tỷ đồng sau thuế. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 6 tháng đạt 234 đồng.

Tuy vậy, tính đến nay, Viettel Global vẫn còn lỗ luỹ kế 5.078 tỷ đồng.



Tại ngày 30/6/2019, Viettel Global có tổng tài sản 59.122 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả vượt 34.000 tỷ đồng, chiếm 57% trong tổng tài sản. Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 7.888 tỷ đồng và dài hạn là 11.536 tỷ. Đây là gánh nặng nợ vay khá lớn của doanh nghiệp với chi phí tài chính hơn 912 tỷ đồng. Trong kỳ,Viettel cũng phải chi 4.934 tỷ đồng trả nợ gốc vay. Như vậy, mỗi ngày, Viettel Global phải trả gốc và lãi lần lượt 27,4 tỷ và 5,4 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của công ty tăng lên 4.081 tỷ đồng, tiền mặt đạt 3.407 tỷ đồng.

Viettel Global là công ty con của Tập đoàn Viettel được thành lập năm 2007 để đầu tư các dự án viễn thông ra nước ngoài. Năm 2018, Viettel Global được niêm yết trên sàn UPCoM. Tính đến hết quý 2/2019, Viettel Global có tổng số nhân viên đạt 6.438 người. Tại thời điểm ngày 31/12/2018, Viettel Global có tổng số nhân sự 7.791 người.



Như vậy, chỉ trong 6 tháng, 1.353 nhân viên Viettel Global đã nghỉ việc.

Hiện công ty đang nắm quyền chi phối ở 13 công ty con như Viettel Overseas, Viettel Timor, Viettel Cambodia, Telecom S.A, Viettel Tanzania, M- Mola S.A, Viettel E-commerce, Lumicash, Telemor Fintech, E-money Payment…

Ngoài ra, Viettel Global còn sở hữu cổ phần tại các công như Star Teleom - vận hành mạng viễn thông Unitel ở Lào (49%), Metcom ở Campuchia (44%), Mytel ở Myanmar (49%) và Bitwallet Myanmar (49%) chuyên kinh doanh dịch vụ ví điện tử.

Dù vậy, trên sàn chứng khoán cổ phiếu VGI vẫn tăng gần gấp đôi trong 6 tháng đầu năm. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/8, VGI chạm mốc 36.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá vượt 111.000 tỷ đồng.