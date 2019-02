Lãnh đạo Vietjet “hiến kế” phát triển thị trường chứng khoán

Rất nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất đã được các đại diện doanh nghiệp, các thành viên thị trường chứng khoán đưa ra tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019.

Sáng 22/2, Hội nghị Triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019 do Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng... cùng lãnh đạo của nhiều đại diện tổ chức, doanh nghiệp là thành viên thị trường.

Đánh giá về thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán cho rằng, mặc dù bối cảnh thế giới có nhiều biến động, thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2018 đã ghi nhận nhiều bước tiến, phát triển và thành công trong nhiều mặt hoạt động của thị trường.

Đến 31/1/2019, thị trường chứng khoán Việt Nam có 755 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên 2 sàn giao dịch chứng khoán và 804 cổ phiếu đăng ký giao dịch trên UPCom với tổng giá trị niêm yết, đăng ký giao dịch đạt hơn 1.235 nghìn tỷ đồng, tăng 26% so với cuối năm 2017. Quy mô vốn hóa của thị trường năm 2018 tăng 12,7% so với năm 2017, tương đương 71,6% GDP của năm 2018, vượt chỉ tiêu của Chính phủ đề ra đến năm 2020.

Thanh khoản trên thị trường cổ phiếu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với năm 2017, với mức tăng 29% từ 5.000 tỷ đồng/phiên năm 2017 lên 6.500 tỷ đồng/phiên năm 2018. Số lượng tài khoản của nhà đầu tư tiếp tục tăng, đạt 2,17 triệu tài khoản, tăng 12,8% so với cuối năm 2017.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết năm 2018 có sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái về cả doanh thu tăng 15,2% và lợi nhuận sua thế tăng 21,4%. Chỉ tiêu sinh lời năm 2018 của toàn thị trường đều được cải thiện so với năm 2017. ROA, ROE đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước với giá trị lần lượt đạt 3,24% và 24,25%. Số công ty báo cáo lãi năm 2018 chiếm 94% tổng số công ty đã thực hiện báo cáo.

Tại hội nghị, Chủ tịch Quỹ Đầu tư Dragon Capital, ông Dominic Striven cũng cho rằng chúng ta cần tự hào với những bước phát triển của thị trường vốn Việt Nam thời gian qua và Việt Nam đang có sức hút đáng kể đối với dòng vốn ngoại.

Phó tổng giám đốc Vietjet Trần Hoài Nam cũng đánh giá, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một trong những kênh huy động vốn hiệu quả, việc tham gia thị trường chứng khoán đã hỗ trợ doanh nghiệp rất nhiều trong việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, thanh khoản và minh bạch thông tin đối với cổ đông.



Theo ông Nam, cổ phiếu VJC của Vietjet đã thu hút được dòng vốn ngoại, được đưa vào danh mục VN30, chính là kết quả của việc thông tin minh bạch, tuân thủ các quy định về công bố thông tin, kết quả kinh doanh tốt… cũng như hàng loạt các tiêu chí chặt chẽ khác về vốn hóa, thanh khoản, tỷ lệ freefloat…

"Vietjet đã có những bước trưởng thành cùng với thị trường chứng khoán: kể từ khi Vietjet thực hiện IPO và giao dịch cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM từ đầu năm 2017, giá trị vốn hóa hiện nay của công ty đạt hơn 66.000 tỷ đồng (tương đương gần 3 tỷ USD). Giá trị vốn hóa của Vietjet đạt được là nhờ vào những thông tin minh bạch mà Vietjet công bố ra thị trường với sự đảm bảo từ kiểm toán quốc tế, kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ hàng năm cùng với đó là tỷ lệ chia cổ tức cao đem lại lợi ích lớn cho cổ đông.

Hành trình gần hai năm của Vietjet với Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) có thể nói đã thành công và mở ra những cơ hội mới cho không chỉ Vietjet trong việc tiếp cận nhà đầu tư mà cả hàng triệu nhà đầu tư trong và ngoài nước đang giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, góp phần xây dựng thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, hiệu quả, sự hào hứng cho nhà đầu tư.

Năm 2018 cũng là năm đánh dấu sự thành công vượt bậc của Vietjet với doanh thu từ hoạt động kinh doanh chính tăng tới 49% đạt 112% kế hoạch, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu ở mức rất thâp, chỉ 0.04 lần, công ty tiếp tục nằm trong nhóm các doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất với số thuế phí thu nộp ngân sách năm 2018 lên đến 6.192 tỷ đồng, tổng doanh thu 52.400 tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước; tổng lợi nhuận trước thuế đạt 5.830 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt gần 14.000 tỷ đồng tăng 31,4% so với năm 2017, Lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 37,6 %. Tỷ số giá trên lợi nhuận một cổ phiếu (P/E) ở mức hấp dẫn 11,5%.

Vietjet cũng bảo vệ thành công chứng chỉ "An toàn hàng không quốc tế IOSA" lần thứ 3 vào tháng 9/2018. Các chỉ số an toàn khai thác thuộc nhóm các hãng hàng không dẫn đầu khu vực Châu Á Thái Bình Dương, được tổ chức quốc tế AirlineRatings đánh giá chỉ số an toàn đạt 7 sao - mức cao nhất của các hãng hàng không trên toàn cầu.



Phó tổng giám đốc Vietjet Trần Hoài Nam cũng như nhiều đại biểu tại hội nghị mong muốn Luật Chứng khoán sửa đổi sớm được thông qua, góp phần làm nền và là quy chuẩn chung cho các thành viên tham gia thị trường chứng khoán trong tương lai. Đại diện Vietjet mong muốn đa dạng hóa số lượng cổ phiếu trên thị trường - thêm nhiều doanh nghiệp niêm yết mới trong năm 2019, đặc biệt cần đẩy mạnh tiếp công tác cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.



Ngoài ra, việc đa dạng hóa thêm các sản phẩm chứng khoán là cần thiết, ưu tiên phát triển thị trường trái phiếu để doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn.

Ông Trần Hoài Nam cũng cho rằng thời gian cổ phiếu về tài khoản T3 hiện vẫn còn khá dài, nhà đầu tư không được phép bán trước khi chứng khoán về tài khoản, điều này làm ảnh hưởng sự hấp dẫn của chứng khoán cơ sở với chứng khoán phái sinh. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cần xem xét sớm triển khai việc giảm bớt thời gian cổ phiếu về tài khoản để gia tăng tính thanh khoản cho thị trường, hấp dẫn nhà đầu tư.

Đáp lại những ý kiến của các thành viên thị trường, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết đã ghi nhận những ý kiến đóng góp và sẽ tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển, nâng hạng thị trường. Một nhiệm vụ trọng tâm của năm 2018 sẽ là trình thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi với nhiều quy định điều chỉnh cho phù hợp với thông lệ quốc tế, bối cảnh thị trường…

Phó Thủ tướng nhắn nhủ tới các thành viên của thị trường: "Muốn đi xa thì đi một mình. Chúng ta muốn đi xa, về đích thì nên đi cùng nhau... Đề nghị các doanh nghiệp niêm yết hay chưa niêm yết, các thành viên thị trường đi xa và đi về đích, có một thị trường phát triển nhanh, mạnh và thành công."