Lao dốc theo thế giới, vàng trong nước tuột mốc 40 triệu đồng/lượng

Sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, giá vàng thế giới trượt dốc trong phiên ngày thứ Sáu, kéo giá vàng trong nước sáng nay (20/7) xuống dưới mốc 40 triệu đồng/lượng. Giá USD trên thị trường giữ đà tăng.

Lúc gần 10h trưa, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 39,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 39,75 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 39,4 triệu đồng/lượng và 39,7 triệu đồng/lượng.

Chiều qua, giá vàng miếng SJC bán ra tại Hà Nội theo niêm yết của DOJI có lúc đạt 40,3 triệu đồng/lượng, cao nhất trong 6 năm. Từ đỉnh giá này, giá vàng miếng hiện đã giảm trên nửa triệu đồng mỗi lượng.

Ngày thứ Sáu đánh dấu lần đầu tiên giá vàng trong nước tái lập mốc 40 triệu đồng/lượng kể từ tháng 7/2013. Theo giới kinh doanh vàng tại Hà Nội, nhiều người đã mang vàng đi bán để tranh thủ mức giá lên cao, trong khi lượng khách mua rất ít.

Với những người mua vàng vào đầu năm nay ở mức giá trên 36 triệu đồng/lượng, thì lợi nhuận chốt được nếu mang vàng đi bán vào thời điểm này là hơn 3 triệu đồng/lượng, tương đương lãi hơn 8%.

So với giá vàng thế giới quy đổi, vàng miếng SJC bán lẻ đang rẻ hơn 250.000-300.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng về dưới 39 triệu đồng/lượng dưới sức ép giảm của giá vàng thế giới.

Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long của Công ty Bảo Tín Minh Châu có giá mua vào là 39,31 triệu đồng/lượng và bán ra là 39,81 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý của Tập đoàn Phú Quy có giá tương ứng 39,25 triệu đồng/lượng và 39,75 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm mạnh phiên ngày thứ Sáu do kỳ vọng suy giảm về một đợt hạ lãi suất mạnh tay của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào cuối tháng này.

Tờ Wall Street Journal có một bài viết nói rằng FED chưa sẵn sàng cho một cuộc giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm. Sau khi bài viết được đăng tải, khả năng FED hạ lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp ngày 30-31/7 giảm còn 22,5%, so với mức 71% vào ngày thứ Năm - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch của sàn CME.

Thị trường hiện đang nghiêng nhiều về khả năng mức hạ lãi suất lần này chỉ là 0,25 điểm phần trăm.

Đồng USD tăng giá 0,3% trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, sau khi sụt mạnh trong hai phiên trước đó do phát biểu mềm mỏng của quan chức FED.

Ngoài ra, giá vàng còn giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu tư sau hai phiên tăng liên tiếp đưa giá kim loại quý này lên đỉnh 6 năm. Sau khi tăng tổng cộng 3% trong phiên ngày thứ Tư và thứ Năm, giá vàng giảm 1,4% trong phiên ngày thứ Sáu.

Tuy vậy, tính cả tuần, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 1,2%. Giá vàng miếng trong nước tăng khoảng 400.000 đồng/lượng, tương đương tăng hơn 1%.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 20,5 USD/oz, còn 1.426 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 40 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo giá USD tự do và chưa tính các chi phí liên quan.

Giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.215 đồng (mua vào) và 23.245 đồng (bán ra), tăng 10 đồng so với sáng qua. Nếu so với đầu tuần, giá USD tự do đã tăng 40 đồng.