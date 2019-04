Sáng 17/4/2019, Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) và 5 thành viên sáng lập gồm Công ty An ninh mạng Viettel, Trung tâm An toàn thông tin VNPT, Trung tâm An ninh mạng FPT, Công ty cổ phần BKAV và Công ty TNHH An ninh, an toàn thông tin CMC đã ký kết và công bố thành lập Liên minh "Xử lý mã độc và phòng chống tấn công mạng".



Lễ ký kết trên diễn ra trong khuôn khổ Hội thảo và Triển lãm quốc tế về an toàn, an ninh mạng Việt Nam 2019 (Vietnam Security Summit 2019) đã diễn ra với chủ đề: "An toàn, an ninh mạng trong hành trình chuyển đổi số".

Theo thỏa thuận hợp tác, các thành viên trong Liên minh "Xử lý mã độc và phòng, chống tấn công mạng" thống nhất sẽ cùng nhau hướng tới các mục tiêu thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa cơ quan nhà nước, Hiệp hội và doanh nghiệp nhằm cung cấp, phát triển những sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng, xã hội; tăng cường mối quan hệ tin cậy, gắn kết, chia sẻ giữa các doanh nghiệp lớn đang làm về an toàn thông tin tại Việt Nam nhằm huy động và gắn kết sức mạnh của doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng.

Cùng nhau bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức và người dân Việt Nam trước các nguy cơ tấn công mạng; Giảm tỉ lệ lây nhiễm mã độc tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành quốc gia có môi trường mạng an toàn, tin cậy.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng, từ 5 đơn vị ban đầu này, Liên minh sẽ không ngừng lớn mạnh, và theo ông, chúng ta chỉ có thể thành công khi liên minh lại, không chỉ trong nước mà cả quốc tế nữa.

Theo thống kê của Cục An toàn thông tin, 3 tháng đầu năm 2019, tổng số cuộc tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin ở Việt Nam là 1.534 cuộc của cả 3 hình thức Phishing, Deface và Malware, giảm 21,17% so với quý IV/2018, giảm 49,82% so với cùng kỳ quý I/2018.

Số lượng địa chỉ IP Việt Nam nằm trong các mạng máy tính ma tính đến cuối tháng 3/2019 là 1.845.133 địa chỉ, giảm 17,42% so với quý 4/2018 và giảm 56,19% so với cùng kỳ năm 2018.