Lên đời “bốn bánh” với gói vay ưu đãi tại VPBank

Giá xe hơi trong nước đang giảm "sập sàn" nhằm kích cầu. Nắm bắt cơ hội này, các ngân hàng đã đưa ra nhiều gói vay cũng như các bảng biểu lãi suất vay cạnh tranh, giúp mở rộng cơ hội sở hữu ô tô cho người Việt vào thời điểm cuối năm.

Nhu cầu sở hữu ô tô ngày càng tăng…

Theo đánh giá từ các chuyên gia vận tải, nhu cầu đi lại tăng cao sẽ khiến ô tô ngày càng trở thành phương tiện phổ biến của người dân. Ngoài mục đích cá nhân, đảm bảo an toàn cho gia đình trong mỗi chuyến đi, người dân còn có nhu cầu mua ô tô để phục vụ việc kinh doanh dịch vụ nhỏ lẻ. Mặt khác, các doanh nghiệp cũng có nhu cầu đầu tư các loại xe tải, xe khách, hay xe chuyên dụng… để vận chuyển, mở rộng và thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tính đến hết tháng 11, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe du lịch tăng 23%, xe thương mại giảm 3,9% và xe chuyên dụng giảm 27% so với cùng kì năm ngoái. Riêng trong tháng 11, doanh số bán hàng của toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 29.846 xe, tăng 3% so với tháng 10.

Theo các chuyên gia, nhu cầu sở hữu ô tô được dự báo vẫn duy trì ở mức cao trong thời gian sắp tới, đặc biệt từ nay đến Tết Nguyên đán các hãng xe giảm giá kích cầu, lượng khách hàng mua xe tăng đột biến khoảng 30% so với những tháng trước đó.

Tuy nhiên, để chi một khoản tiền lớn mua xe không phải là điều đơn giản với nhiều người. Đây chính là cơ hội cho các ngân hàng đẩy mạnh vốn tín dụng ở phân khúc màu mỡ này.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc một đại lý ô tô Hyundai trên đường Phạm Hùng (Hà Nội) cho biết: "Trong năm 2019, đặc biệt là trong những tháng cuối năm, hàng loạt ngân hàng tìm đến chúng tôi để liên kết cho khách hàng vay mua ô tô với lãi suất hấp dẫn, thủ tục giải ngân đơn giản. Do đó, lượng khách hàng mua xe ô tô Hyundai từ nguồn vốn vay của ngân hàng trong năm 2019 cũng tăng khá cao, chiếm hơn 60% tổng số khách hàng mua sắm ô tô".

Lý giải điều này, ông Tuấn cho rằng, hiện nay lãi suất ngân hàng cho vay tương đối hợp lý và ổn định, một số ngân hàng có chính sách ưu đãi lãi suất với khách hàng mua ô tô thông qua các chương trình liên kết của các đại lý phân phối xe hoặc sử dụng các gói cho vay mua xe từ ngân hàng. Do đó, không chỉ có khách hàng cá nhân mua xe phục vụ nhu cầu đi lại của gia đình, nhiều khách hàng mua xe để phục vụ cho hoạt động kinh doanh như cho thuê xe, chạy dịch vụ, nên nhu cầu sử dụng vốn vay tăng cao.

…Và cơ hội "béo bở" cho khách hàng

Theo thống kê từ một số ngân hàng cho thấy khách hàng sẽ được ưu đãi lãi suất gói vay mua ô tô trong thời gian đầu dao động từ 6,9 - 11%/năm tùy theo thời gian vay, và thời hạn ưu đãi lãi suất cố định chủ yếu từ 6 - 12 tháng đầu khoản vay.

Chẳng hạn, VPBank đang áp dụng lãi vay từ 7,49%/năm cùng số tiền tài trợ vay vốn khá cao lên đến 5 tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay có thể lên đến 85% thế chấp bằng chính chiếc xe dự tính mua hoặc 100% nếu khách hàng thế chấp bằng bất động sản. Thời gian vay tối đa lên đến 96 tháng đối với xe ô tô mới và 60 tháng đối với xe ô tô đã qua sử dụng.

Đáng lưu ý, nhà băng này còn triển khai chương trình phê duyệt nguyên tắc, khách hàng sẽ có thông tin phê duyệt sơ bộ sau từ 1-2h đồng hồ. Điều này sẽ giúp khách hàng có thể kiểm tra về khả năng vay vốn trước khi quyết định hoặc chuẩn bị hồ sơ vay vốn để thanh toán mua xe cho ngân hàng.

Bên cạnh đó, ở thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng liên kết, hợp tác với các đại lý/ showroom của các thương hiệu ô tô nổi tiếng và uy tín để mang tới cho khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng, chính sách ưu đãi khi mua xe như: giảm/ miễn phí bảo dưỡng xe, phí làm đẹp xe, phí phụ tùng sửa chữa và bảo dưỡng, hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và cứu hộ 24/24… và các chế độ đặc biệt khác

Ví dụ như Techcombank liên kết với Vinfast; Nam A Bank liên kết với công ty cổ phần Kim Thanh, đại lý Thành Đô Auto. Hay VPBank hiện đang là một trong số các ngân hàng hàng đầu trong việc tài trợ vay mua xe. Theo thống kê có hơn 874 showrom ô tô khắp cả nước hiện đang liên kết với VPBank, trong đó có một số đối tác chiến lược quan trọng như: Thaco, Vinfast, Mazda, Toyota…

Theo đại diện VPBank cho biết, trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt phân khúc cho vay mua ô tô, ngoài lãi suất, các ngân hàng còn chạy đua về các yếu tố khác như thời gian và giá trị cho vay tối đa thì các dịch vụ hỗ trợ đi kèm thông qua hợp tác với các doanh nghiệp kinh doanh ô tô và hướng tới người tiêu dùng là điều quan trọng.

"Do vậy, khách hàng nếu muốn tận dụng ưu đãi kép trong đợt cao điểm giảm giá xe dịp cuối năm cũng nên tham khảo cả những ưu đãi cho vay từ ngân hàng, đồng thời cân nhắc kỹ lưỡng về khả năng trả nợ để vừa mua được xe giá tốt lại vừa tiết kiệm được chi phí lãi vay", vị đại diện VPBank chia sẻ.

