Licogi 16: Lucerne Enterprise tăng sở hữu lên 18,07%

Tổ chức Lucerne Enterprise Ltd (Indonesia) đã có thông báo về việc thay đổi tỷ lệ sở hữu của tổ chức này tại Công ty cổ phần Licogi 16 (HOSE: LCG).



Theo đó, ngày 6/11, cổ đông lớn Lucerne Enterprise Ltd đã mua qua sàn 101.870 cổ phiếu LCG để nâng lượng sở hữu tại Licogi 16 lên 17.706.350 cổ phiếu, so với trước đó là 17.604.480 cổ phiếu. Nhờ đó, ngày 7/11, tỷ lệ sở hữu của Lucerne Enterprise tại LCG đã tăng từ mức 17,96% lên 18,07%, là tổ chức nắm giữ cổ phần của LCG lớn nhất.



9 tháng đầu năm, Licogi 16 ghi nhận 153,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 54,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó quý 3 lợi nhuận sau thuế đạt hơn 55 tỷ đồng. Trong phần giải trình về lợi nhuận tăng trưởng cao, LCG cho biết, trong kỳ công ty đã ghi nhận lợi nhuận từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản với biên độ lợi nhuận cao.



Năm 2019, Licogi 16 đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 200 tỷ đồng, như vậy 9 tháng LCG đã hoàn thành gần 77 % kế hoạch lợi nhuận cả năm.