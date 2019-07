Loạt lãnh đạo Bộ Giao thông bị kỷ luật do sai phạm trong cổ phần hóa

Tại kỳ họp 37 từ ngày 2 đến 4/7/2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:



Xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải và một số cá nhân

Bên cạnh việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Vũ Văn Ninh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải và một số cá nhân về các vi phạm, khuyết điểm đã được kết luận tại kỳ họp 35 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo các cá nhân: Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải; Phạm Viết Muôn, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Trần Ngọc Thành, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách hai Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông, Nguyễn Nhật và ông Nguyễn Ngọc Huệ, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2011 – 2016 và ông Nguyễn Hồng Trường, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai

Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra nhiều vi phạm, khuyết điểm trong hoạt động điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; trong công tác quản lý, sử dụng vũ khí, đất đai, tài chính, tài sản và công tác cán bộ; để nhiều cán bộ, chiến sĩ bị xử lý hình sự.

Đại tá Huỳnh Tiến Mạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; Đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, gồm: Đại tá Ngô Minh Đức, Đại tá Lý Quang Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Đại tá Nguyễn Xuân Kim cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh và trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công.

Qua kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy, ông Hồ Văn Năm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Nai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Trong thời gian giữ cương vị Bí thư ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, ông Hồ Văn Năm chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ án hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Đồng Nai và các đồng chí nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và các cơ quan bảo vệ pháp luật, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xem xét, thi hành kỷ luật một số cá nhân khác

Xem xét, thi hành kỷ luật ông Đỗ Thế Nhữ, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Đức Luyện, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông về trách nhiệm liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Đắk Nông trong công tác giao đất, giao rừng, cho thuê đất, cho thuê rừng, quản lý, bảo vệ rừng đã được kết luận tại kỳ họp 32 của Ủy ban kiểm tra Trung ương.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai cá nhân trên..

Đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông, ông Nguyễn Mạnh Cường đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra một số vi phạm, khuyết điểm trong tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trong đầu tư mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Mạnh Cường.