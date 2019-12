Loạt ưu đãi khi mua La Villa Green City

Là dự án "độc tôn" tại Tthành phố Tân An, La Villa Green City được đơn vị phát triển Tran Anh Group đưa ra những chính sách thu hút khách hàng trong dịp cuối năm. Theo đó, khi khách hàng ký hợp đúng thời hạn được tặng ngay bộ trang sức kim cương có giá trị.

Đây là một trong những chương trình áp dụng cho khách hàng chọn mua dự án nhà phố La Villa Green City. Ngoài chính sách tặng kim cương, khách hàng có cơ hội nhận 2 chỉ vàng SJC khi bổ sung cọc trong 24h và chiết khấu 2% trên tổng giá trị hợp đồng nếu ký trước ngày 15/12/2019. Đặc biệt, chỉ cần trả trước 900 triệu là sở hữu ngay một trong những căn nhà phố hiện tại.

Đối với những khách hàng đang gặp khó khăn về việc xoay dòng vốn, tại La Villa Green City điều đó không còn là nỗi lo khi được ngân hàng hỗ trợ 70%. Tiến độ thanh toán cũng hết sức thuận tiện với thời gian giãn cách đến 28 tháng.

Khi sở hữu nhà phố tại dự án La Villa Green City khách hàng còn có cơ hội nhận những giải thưởng hấp dẫn từ chương trình "Mừng xuân Canh Tý - Rộn ràng tri ân" bao gồm: xe Mazda 3 2019, xe Honda SH Mode thời trang; xe Air Blade tiêu chuẩn; Tivi Samsung 40 inch; Tủ lạnh 208 lít...

La Villa Green City tọa lạc ngay trung tâm Tp.Tân An, được dòng sông Vàm Cỏ Tây ưu ái chạy qua đoạn dự án khoảng 1.000m. Theo đại diện nhà phát triển Tran Anh Group, lợi thế đắc thủy giúp gia chủ luôn có cuộc sống an lành.

Bên cạnh đó, vị cũng chia sẻ, giá trị cốt lõi mà dự án La Villa Green City mang lại không chỉ là vị trí mà còn ẩn chứa trong đó sự tiện nghi đáp ứng tiêu chuẩn sống nghỉ dưỡng chuẩn mực nhất.

Lý giải về việc triển khai chương trình ưu đãi lớn vào dịp cuối năm, đại diện đại diện Tran Anh Group cho biết, La Villa Green City là sản phẩm hiếm hoi tại Tp.Tân An, hiện đã được xây dựng 80%, một số căn đã có thể dọn vào ở. Tran Anh Group hiểu rằng, đây là món quà giá trị là chốn an cư cho cả gia đình trong dịp Tết sum vầy.

Tương xứng với quy mô đầu tư, La Villa Green City được quy hoạch đầy đủ tiện ích, dịch vụ hiện đại thỏa mãn tối đa nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của gia chủ như: khu vui chơi trẻ em, hồ bơi, sân tennis, công viên ven sông với lối thiết kế hiện đại, quảng trường nhạc nước ấn tượng…

Không những thế, dự án còn thừa hưởng tiện ích ngoại khu đồng bộ ngay trung tâm hành chính mới thành phố Tân An, trường học các cấp, bệnh viện đa khoa Long An, hệ thống ngân hàng, hệ thống siêu thị Co.opmart, Vincom…

Sống tại La Villa Green City, cư dân dễ dàng lưu thông tới các khu vực như Tp.HCM, các vùng Tây Nam Bộ chỉ trong thời gian ngắn, thông qua các tuyến đường lớn như Quốc lộ 62, Quốc lộ 1A - Cao tốc Tp.HCM - Trung Lương…

Với lợi thế về không gian sinh thái rộng lớn giữa lòng Tp.Tân An cùng quy hoạch hiện đại, La Villa Green City không đơn thuần chỉ là nơi an cư mà đã trở thành chốn nghỉ dưỡng đáng mơ ước của mọi gia đình. Dưới sức nóng của thị trường cuối năm và những ưu đãi vô cùng hấp dẫn, La Villa Green City sẽ tiếp tục khẳng định được vị thế đẳng cấp trên thị trường bất động sản phía Tây thành phố.

* Thông tin chi tiết:

Phát triển dự án: Tran Anh Group

Địa chỉ: Đường Hùng Vương nối dài, phường 6, Tthành phố Tân An, tỉnh Long An (đối diện Trung tâm hành chính mới tỉnh Long An)

Hotline: 093 153 9292

Website: http://lavillacity.vn