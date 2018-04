Lợi nhuận đạt cao, HDBank tính trả cổ tức vượt cam kết

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Tp.HCM (HDBank) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018, với kế hoạch nâng mức chi trả cổ tức cho cổ đông.

Báo cáo của HDBank cho biết, năm 2017 đánh dấu một năm kỷ lục của ngân hàng với 2.417 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110,6% so với năm trước và hoàn thành 185,9% kế hoạch được đại hội đồng cổ đông thông qua đầu năm.

Do đó, HDBank quyết định chia cổ tức cho cổ đông tới 35%, bao gồm 15% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu thưởng.

Trước đó, tại buổi giới thiệu với nhà đầu tư cuối tháng 12/2017, trước thềm niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị HDBank từng nêu định hướng rằng, trên cơ sở triển vọng kết quả kinh doanh tốt, ngân hàng sẽ tiến hành trả cổ tức ở mức cao, khoảng 25 - 30% và trình cổ đông cụ thể.

Với mức chi trả dự kiến vừa công bố, HDBank đã nâng mức thực tế trình đại hội vượt định hướng cam kết trên. 35% cũng là mức cổ tức ở nhóm cao nhất trong hệ thống các ngân hàng thương mại Việt Nam chi trả cho năm 2017, tính đến thời điểm này, đặc biệt là ở tỷ lệ 15% chi trả bằng tiền.

Cùng với mức chi trả cổ tức dự kiến trên, cổ đông HDBank cũng đang có giá trị sở hữu cổ phiếu tăng lên, khi giá cổ phiếu HDB đã tăng khoảng 50% kể từ khi chào sàn đầu năm 2018 đến nay.

Trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HDBank cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2018 với lợi nhuận hợp nhất đạt 1.045 tỷ đồng, trong đó HDBank riêng lẻ đạt 851 tỷ đồng, tăng 201,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 27,5% kế hoạch 2018. Các chỉ số hiệu quả ROA đạt 1,5%, ROE đạt 19,2%. Nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,22%.

Cũng trong quý 1/2018, HDBank đã phát triển thêm hơn 48.504 khách hàng cá nhân; 700 khách hàng doanh nghiệp, tăng 103% so với cuối năm 2017. Riêng Công ty Tài chính tiêu dùng HD SAISON phục vụ được 3,9 triệu khách hàng, tăng 151,91% so với cùng kỳ; mạng lưới với hơn 11.844 điểm bán hàng và giới thiệu dịch vụ, tăng 147,42% so với cùng kỳ 2017.

Theo định hướng đã công bố, trong 5 năm 2017 - 2021, HDBank dự kiến tập trung vào phát triển khách hàng thông qua Big Data và cung cấp tài trợ chuỗi cung ứng, với lợi thế là những khách hàng lớn, đặc quyền ở các lĩnh vực có các đối tác như Vietjet, Vinamilk…

HDBank đặt mục tiêu tăng gấp ba số lượng khách hàng, đạt 15 triệu người vào năm 2021; tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận khoảng 37%/năm trong giai đoạn 5 năm nói trên.