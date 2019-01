Lợi nhuận quý 4 giảm sâu, năm 2018 Hoà Phát vẫn lãi 8.600 tỷ

Tập đoàn Hoà Phát (mã HPG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2018. Theo đó, trong quý cuối năm 2018, tập đoàn đạt doanh thu hợp nhất 14.500 tỷ đồng và 1.760 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Dù doanh thu tăng 12% nhưng lợi nhuận sau thuế của Hoà Phát lại giảm tới 27% so với cùng kỳ. Đây cũng là quý đầu tiên lợi nhuận của Hoà Phát bị giảm xuống dưới 2.000 tỷ kể từ quý 3/2017.



Trước đó, quý 1, 2, 3 Hoà Phát đạt lợi nhuận sau thuế 2.222 tỷ, 2.202 tỷ và 2.408 tỷ đồng.

Diễn biến phức tạp của thị trường thép cuối năm 2018 gặp căng thẳng, lo lắng về cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến việc xuất nhập khẩu biến động. Đặc biệt, áp lực về đầu tư mở rộng kinh doanh, dồn lực cho Khu liên hợp Hoà Phát Dung Quất cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sụt giảm lợi nhuận lớn trong quý 4.

Trên sàn, diễn biến cổ phiếu HPG cũng không được khả quan. Chốt phiên giao dịch ngày 29/1, HPG có giá 29.750 đồng/cổ phiếu, vốn hoá trên 63.000 tỷ đồng.

Dù vậy, năm 2018, Hoà Phát cũng phá kỷ lục về doanh số cũng như lợi nhuận. Tính chung năm 2018, doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn đạt 56.500 tỷ đồng, tăng 21% so với 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt mức cao nhất từ trước đến nay khi đạt 8.600 tỷ đồng, cùng vượt 7% so với kế hoạch và so với năm trước.

Đầu tư đa ngành nghề nhưng thép vẫn là lĩnh vực chủ đạo, góp 85% doanh thu và lợi nhuận cho Hoà Phát. Năm 2018, sản lượng thép đạt 3,16 triệu tấn thép thành phẩm các loại, tăng 5,3% so với năm 2017. Trong tổng sản lượng trên, thép xây dựng chiếm 2,37 triệu tấn, ống thép đóng góp 654.000 tấn, còn lại là tôn mạ kẽm, tôn mạ màu các loại.

Bên cạnh tiêu thụ trong nước, thép của tập đoàn còn xuất khẩu sang 14 nước, sản lượng 240.000 tấn, tăng 50,97% so với cùng kỳ. Mặt hàng ống thép cũng tăng 70% so với cùng kỳ.

Với kết quả này, Hòa Phát vẫn giữ "ngôi vương" trong ngành thép Việt. Cả hai dòng sản phẩm chủ lực của Tập đoàn là thép xây dựng và ống thép đều dẫn đầu thị trường với thị phần của thép xây dựng đạt 23,8% và ống thép 27,5%.



Về bất động sản, Hòa Phát đã bàn giao phần lớn số căn hộ dự án Mandarin Garden 2, bắt đầu bàn giao dự án Tòa nhà chung cư 70 Nguyễn Đức Cảnh - Hà Nội từ cuối 2018. Đồng thời, tập đoàn bắt đầu triển khai xây dựng dự án Khu đô thị Phố Nối tại Hưng Yên.