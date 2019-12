Lợi thế đầu tư của bất động sản Bàu Bàng

Tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của lĩnh vực công nghiệp cùng với việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đã tạo hấp lực lớn cho Bàu Bàng, biến nơi đây trở thành điểm đến "sáng giá" trên thị trường bất động sản Bình Dương.

"Nước chảy chỗ trũng"

Trong vòng hai năm trở lại đây, "khẩu vị" đầu tư trên thị trường bất động sản Bình Dương có sự dịch chuyển rõ rệt. Từ những khu vực giáp ranh Tp.HCM như Thuận An, Dĩ An…, dòng vốn nhàn rỗi dần lan sang và chảy mạnh về hướng Bắc của tỉnh. Một trong những nguyên nhân là do quỹ đất tại Dĩ An, Thuận An ngày càng khan hiếm đã đẩy giá tăng cao gấp ba lần so với năm 2017.

Khảo sát cho thấy, hiện giá đất ở các khu vực này đang giao dịch ở mức 35-50 triệu đồng/m2, cá biệt một số trục đường lớn đã chạm ngưỡng 70 triệu đồng/m2. Những vị trí xa trung tâm cũng nằm trong khoảng 20-30 triệu đồng/m2.

Chính điều này đã giúp cho những địa phương liền kề như Bến Cát, Tân Uyên, Bàu Bàng tăng thêm sức hấp dẫn. Trong đó, Bàu Bàng đang chiếm lợi thế hơn cả do quỹ đất rộng lớn, kết nối giao thông thuận tiện và mặt bằng giá đất còn thấp, phù hợp với mọi dòng vốn đầu tư từ nhỏ, trung bình đến lớn gia nhập thị trường.

Mặt khác, Bàu Bàng còn là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ sở hạ tầng đang được đầu tư ngày càng hoàn thiện và tập trung nhiều khu công nghiệp lớn với mật độ lắp đầy khá tốt.

Gần đây, Bàu Bàng còn quy hoạch thêm cảng cạn ICD 20ha, khu công nghệ cao 900ha để mời gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư. Đây chính là cơ sở để nhiều người đặt niềm tin vào sự phát triển bền vững của bất động sản Bàu Bàng trong tương lai.

Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản luôn vận hành theo quy luật "nước chảy về chỗ trũng", nơi nào giá còn rẻ, giàu tiềm năng thì nơi đó sẽ thu hút mạnh dòng vốn đầu tư. Vì vậy, không quá ngạc nhiên khi gần đây rất đông nhà đầu tư lẫn các doanh nghiệp địa ốc đổ dồn về khu vực Bàu Bàng tìm kiếm cơ hội.

Cơ hội đầu tư cuối năm

Hiện nay, thị trường bất động sản Bàu Bàng trở nên nhộn nhịp bởi sự xuất hiện của hàng loạt dự án được đầu tư bài bản, hiện đại. Một trong những dự án đang thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư là khu đô thị Golden Future City.

Điểm mạnh của Golden Future City là khả năng kết nối vùng hoàn hảo do tọa lạc ngay cửa ngõ vào khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng, liền kề quốc lộ 13, trung tâm thị trấn Lai Uyên. Bao quanh dự án là một loạt tuyến giao thông trọng điểm như đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn, quốc lộ 14, vành đai 4, giúp kết nối xuyên suốt với thành phố Thủ Dầu Một, Tp.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh Tây Nguyên.

Bên cạnh đó, Golden Future City còn được đánh giá cao tiềm năng sinh lời khi nằm trong khu vực có tốc độ đô thị hóa nhanh, hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đang được đầu tư rất mạnh. Hơn nữa, pháp lý và hạ tầng của Golden Future City khá hoàn chỉnh, nội khu còn tích hợp nhiều tiện ích. Đặc biệt là khu công viên trung tâm vừa mới được khánh thành dưới sự chứng kiến của hàng trăm khách hàng.

Theo thông tin từ Kim Oanh Real, Golden Future City đang được giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 565 triệu đồng/nền, chiết khấu thanh toán đến 24%, đồng thời còn được hưởng ưu đãi kép gồm tặng 10 chỉ vàng, rút thăm trúng quà tặng hấp dẫn như iPad, tivi,…

Đây là cơ hội an cư hiếm có dành cho những người lao động làm việc tại Bình Dương, cũng như các khách hàng ít vốn có thể tham gia đầu tư kiếm lời. Bởi trên thực tế, mặt bằng giá bất động sản tại Bàu Bàng đã nhích lên khoảng 20-25% và nhiều khả năng sẽ tiếp tục thiết lập đỉnh mới khi dự thảo bảng giá đất Bình Dương năm 2020 được thông qua. Do vậy, giới đầu tư tin rằng lựa chọn Golden Future City thời điểm này sẽ giúp đạt biên độ lợi nhuận tối ưu nhất.

