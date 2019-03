Lý giải sức hút của Oriental Westlake

Dành cho những người muốn tận hưởng cuộc sống đẳng cấp, nơi không khí trong lành ở một vùng đất vượng khí ngay sát bên Hồ Tây, Oriental Westlake đang có nhiều chính sách bán hàng tốt.

Oriental Westlake tọa lạc tại 174 Lạc Long Quân được xây dựng trên khuôn viên 1.992m2 với chỉ 15 tầng nổi, 2 tầng hầm do BRG - Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam đầu tư. Đây là tập đoàn uy tín với việc đầu tư xây dựng, quy hoạch các dự án bất động sản quy mô lớn, sở hữu nhiều khách sạn 5 sao được quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu thế giới, hệ thống các sân golf tiêu chuẩn quốc tế, chuỗi siêu thị, dịch vụ thương mại, nhiều nhà máy sản xuất trên khắp cả nước…

Có mặt tại buổi mở bán căn hộ mới đây tại chính dự án, bác Vũ Trọng Ninh (71 tuổi) cùng vợ cho biết vừa đi tham quan căn hộ và cũng đã gặp một số cư dân đang sinh sống tại đây. Cảm nhận của hai bác là không gian nơi đây rất thoáng mát, thang máy di chuyển rất nhanh, êm và không mất thời gian chờ đợi. Từ căn 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ (55 m2 đến 116 m2) thiết kế đều rất hợp lý. Tất cả các phòng, đều đón được ánh sáng và không khí tươi từ hồ Tây trong lành.

"Mật độ cư dân thưa vì mỗi sàn chỉ có từ 7-9 căn hộ, nên với những người hưu trí, thích cuộc sống bình yên như chúng tôi rất ưng ý. Đặc biệt, khu vườn trên cao với nhiều cây cảnh xanh mướt, ghế thư giãn, đường dạo bộ được bao bọc bởi lưới an toàn rất thích hợp cho vợ chồng chúng tôi tập thể dục vào buổi sáng", bác Ninh chia sẻ.

Được biết, bác Ninh đã đặt cọc căn 603. Bác gái cười rạng rỡ với món quà bất ngờ khi được tặng Vàng Tài Lộc 9999.

Là dân đầu tư bất động sản, anh Nguyễn Thành Văn tính toán được độ hot của các căn hộ ở từng khu vực. Ở khu vực hồ Tây luôn "nóng" bởi khả năng sinh lời cao do có hệ thống các trường học từ cấp mầm non đến đại học nổi tiếng cả nước và các bệnh viện lớn. Trong những năm tới, khu vực này sẽ tiếp tục tăng trưởng do hạ tầng phát triển mạnh để trở thành "đặc khu hành chính mới của thủ đô Hà Nội".

Bên cạnh yếu tố vị trí vàng ven Hồ Tây, sau khi cân nhắc các điểm mạnh khác của dự án như chất lượng xây dựng, uy tín của chủ đầu tư, năng lực quản lý tòa nhà và giao thông thuận lợi đã khiến anh Văn lựa chọn đầu tư căn 605 của Oriental Westlake. Căn hộ này, anh sẽ cho khách nước ngoài thuê vì nhu cầu thuê nhà ở khu vực Hồ Tây luôn cao hơn các khu vực khác.

Còn chị Nguyễn Thị Phượng Hà (29 tuổi) cũng quyết định mua nhà vì gần nơi chị làm việc và tiện trong việc đưa đón con. Không gian trong lành của hồ Tây khiến ông xã chị (chuyên gia người Úc) rất ưng ý. Vợ chồng chị muốn căn hộ của mình không chỉ là một nơi ở mà còn là nơi nghỉ dưỡng yên bình.

Chị rất mừng vì đợt mua căn hộ này được rất nhiều ưu đãi như: miễn phí đỗ xe, ngân hàng cho vay tới 70% và lãi suất 0% trong vòng 12 tháng. Điều này hợp với khả năng tài chính của chị hiện tại. Siêu thị và ngân hàng ở tầng 1, đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Đặc biệt, ở đây, chủ đầu tư không dành tầng để cho thuê thương mại, nên lượng người ra vào tòa nhà chỉ là cư dân nên rất đảm bảo an ninh, trật tự.

Cảm nhận chính xác nhất, có lẽ đến từ những cư dân đã sinh sống ở đây. Căn đầu tiên chúng tôi vào là căn 708 của chị Nguyễn Thị Hợi (48 tuổi), hiện đang làm tại Công ty Cồn Rượu Hà Nội. Chị Hợi cho biết vốn là dân Hoàng Hoa Thám, sau này con cái lớn, nhu cầu cần không gian rộng hơn nên chị đã tìm mua Oriental Westlake. Chị bảo, cũng như chúng tôi, chị cân nhắc rất kỹ khi đặt tiền.

Khi đến thăm căn hộ trực tiếp, chị đã ưng ngay về vị trí và cách thiết kế thông minh trong căn hộ. View từng phòng nhìn thẳng ra hồ Tây mờ sương. So với khá nhiều chung cư cao cấp chị từng tìm hiểu thì chung cư ở đây chị đánh giá cao với việc thiết kế kỳ công từng chi tiết. Phòng khách liên thông với phòng bếp giúp tối ưu hóa diện tích, nâng cao công năng sử dụng. Dù phòng 2 hay 3 ngủ thì không gian sinh hoạt chung cũng rộng rãi. Chị hầu như không phải sửa sang nhà mà dọn đồ về ở được ngay.

Công việc của chị bận rộn, 5 phút buổi sáng cũng vô cùng đáng quý. Tuy nhiên, đường sá nơi đây đi lại thuận tiện, không có cảnh tắc đường. Chị dễ dàng đưa con học tại trường Hoàng Hoa Thám rồi tới điểm đón cán bộ để về nhà xưởng của công ty ở Bắc Ninh làm việc. Cuối ngày, chị dễ dàng mua đồ ở siêu thị tầng 1 hoặc đối diện đường là chợ Nghĩa Đô phong phú hàng hóa để chuẩn bị cho bữa ăn gia đình.

