Lyft được định giá 24,3 tỷ USD trong IPO đầu tiên của lĩnh vực gọi xe

Trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ngày thứ Năm, Lyft Inc được định giá 24,3 tỷ USD và trở thành startup gọi xe đầu tiên trên thế giới lên sàn. Con số này vượt qua mục tiêu mà Lyft đặt ra trước đó khi các nhà đầu tư lạc quan về khả năng có lãi của công ty này.

IPO của Lyft tạo tiền đề cho màn chào sàn của đối thủ Uber Technologies Inc, được dự báo sẽ diễn ra trong tháng 4, theo Reuters. Theo các ngân hàng đầu tư, Uber có thể được định giá tới 120 tỷ USD khi IPO.

IPO thành công của Lyft cho thấy không ít nhà đầu tư sẵn sàng bỏ qua những bất ổn để lạc quan vào khả năng có lãi cũng như chiến lược về ôtô tự lái của công ty này.

"Trên một thị trường tốt, người ta thường nhìn mọi thứ xa hơn. Các nhà đầu tư sẽ không để tâm đến những vấn đề đó nhiều lắm", Brian Hamilton, đồng sáng lập của hãng dữ liệu Sageworks, phát biểu.

Ngành công nghiệp gọi xe được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong vài năm tới, khi người trẻ tại các thành phố lớn lựa chọn không mua xe riêng. Tuy nhiên, lĩnh vực này cũng tồn tại những nghi vấn về tương lai của ôtô tự lái, những quy định pháp lý và thách thức về mặt pháp lý liên quan tới lương và phúc lợi dành cho lái xe.

Với định giá 24,3 tỷ USD, Lyft trở thành công ty lớn nhất lên sàn kể từ sau IPO của Alibaba Group Holding Ltd vào năm 2014. IPO của Lyft mở đường cho các công ty khác tại Thung lũng Silicon dự định lên sàn trong năm nay, trong đó có Pinterest Inc, Slack Technologies Inc và Postmates Inc.

Trong IPO ngày hôm qua, Lyft huy động được 2,34 tỷ USD với việc phát hành 32,5 triệu cổ phiếu ở mức giá 72 USD/cổ phiếu, cao hơn so mới mức đề xuất ban đầu. Trước đó, Lyft đặt mục tiêu chào bán cổ phiếu với mức từ 62 - 68 USD/cổ phiếu.

Cổ phiếu Lyft bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào thứ Sáu với mã "LYFT".



Thị trường IPO khởi động khá chậm trong năm 2019 do những biến động của thị trường chứng khoán vào cuối năm ngoái và việc chính phủ Mỹ đóng cửa vào tháng 1 khiến cơ quan chức năng của nước này không thể xử lý các hồ sơ IPO mới.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn lo ngại rằng IPO của các công ty như Lyft có thể sẽ là đỉnh của thị trường, khi chỉ số S&P 500 Index đã tăng hơn 200% kể từ năm 2008.

Lyft, được định giá 15 tỷ USD trong sau vòng gọi vốn cuối cùng vào năm 2018, đã khởi động chương trình roadshow IPO kéo dài 10 ngày từ 18/3. Ban lãnh đạo công ty này đã dừng chân tại các thành phố như New York, Baltimore, Kansas và Los Angeles.

Năm 2018, Lyft đạt doanh thu 2,16 tỷ USD, tăng gấp đôi so với năm trước và cao hơn nhiều so với 343 triệu USD của năm 2016. Năm ngoái, công ty này báo lỗ 911 triệu USD, tăng so với 688 triệu USD năm 2017.

Lyft được thành lập vào năm 2012, với điều hành của các nhà sáng lập Logan Green và John Zimmer. Theo Reuters, dù Lyft chưa đưa ra lộ trình lợi nhuận, các nhà đầu tư vẫn tỏ ra kiên nhẫn khi cảm thấy lạc quan về tăng trưởng của công ty. Trước đây, các công ty như Amazon cũng đều báo lỗ vài năm sau IPO.

Lyft là startup gọi xe nhỏ hơn so với Uber và đến nay chỉ tập trung vào thị trường Mỹ và Canada. Nhưng không giống Uber - phát triển công nghệ ôtô tự lái riêng, Lyft chọn hợp tác để mở rộng trong lĩnh vực này, bao gồm hợp tác với nhà cung cấp phụ tùng ôtô Magna International Inc và Aptiv Plc.