Mặc án phạt 5 tỷ USD, Facebook vẫn “ăn nên làm ra”

Chỉ vài giờ sau khi chấp nhận nộp khoản phạt kỷ lục 5 tỷ USD để giải quyết vụ bê bối bảo mật Cambridge Analytica, mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook một lần nữa cho thấy mô hình kinh doanh dựa trên thu thập dữ liệu và nhắm quảng cáo tới người dùng vẫn mang lại hiệu quả tốt.

Trang CNN Business cho biết, Facebook ngày 24/7 công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 với doanh thu 16,89 tỷ USD, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Khoản doanh thu khổng lồ này đến từ vị trí thống lĩnh của Facebook trong một số ít những nền tảng trên toàn cầu mà các nhà quảng cáo có thể thông qua đó tiếp cận hàng tỷ người dùng.

Lượng người dùng Facebook cũng tiếp tục tăng trong quý 2, với số người dùng hàng tháng đạt 2,41 tỷ, so với mức 2,38 tỷ trong quý 1.

"Công ty này liên tục cho thấy rằng họ có thể tăng trưởng cả về doanh thu quảng cáo và lượng người dùng, cho dù phải đối mặt với những thách thức lớn", nhà phân tích Debra Aho Williamson thuộc eMarketer nhận xét. "Báo cáo kết quả kinh doanh mà Facebook vừa công ty chứng minh họ vẫn sở hữu sức mạnh đó".

Sau hơn 1 năm bị bủa vây bởi những dòng tít báo bất lợi và sự giám sát gia tăng của các cơ quan chức năng, Facebook đã đạt thỏa thuận với Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để khép lại vụ bê bối Cambridge Analytica. Theo đó, Facebook phải nộp phạt 5 tỷ USD và chấp nhận thực thi một số biện pháp tăng cường bảo mật người dùng.

Tuy vậy, một số quan chức của FTC thừa nhận rằng thỏa thuận này hầu như không khiến mô hình kinh doanh của Facebook suy suyển.

Trong thời gian tới, Facebook vẫn đối mặt một số thách thức. Trong báo cáo kết quả kinh doanh, Facebook thừa nhận FTC đã mở một cuộc điều tra chống độc quyền nhằm vào công ty từ tháng 6. Tuần này, Bộ Tư pháp Mỹ công bố một cuộc rà soát chống độc quyền đối với 5 công ty công nghệ lớn nhất của nước này, trong đó có Facebook.

Với án phạt từ FTC, lợi nhuận quý 2 của Facebook giảm còn 2,6 tỷ USD, so với mức 5,1 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Chi phí của Facebook trong quý 2 tăng 66% so với cùng kỳ 2018, lên gần 12,3 tỷ USD, do công ty tăng cường đầu tư cho việc cải thiện nội dung và an ninh trên các nền tảng của mình.