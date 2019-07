Mặc phương Tây cảnh báo, Iran nâng cấp làm giàu hạt nhân

Iran ngày 7/7 tuyên bố sẽ sớm nâng cấp độ làm giàu uranium vượt quá giới hạn cho phép trong thỏa thuận hạt nhân 2015. Tuyên bố này của Tehran ngay lập tức vấp phải sự cảnh báo mới gay gắt từ Mỹ và châu Âu.

Theo tin từ Reuters, trong một dấu hiệu cho thấy căng thẳng leo thang, cả Pháp, Đức và Anh - ba nước tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran - cùng bày tỏ lo ngại về động thái của Chính phủ Iran.

Phát biểu trước báo giới, ông Trump cảnh báo: "Iran nên thận trọng. Nếu các ông làm giàu hạt nhân vì một lý do nào đó, thì tôi sẽ không nói ra lý do đó là gì, nhưng đó chắc chắn không phải là lý do tốt đẹp. Tốt hơn hết, Iran hãy thận trọng".

Tuần trước, Iran tuyên bố đã tích trữ lượng uranium làm giàu cấp độ lớn hơn khối lượng cho phép trong thỏa thuận hạt nhân. Tất cả những động thái này đều nhằm gây sức ép buộc phương Tây phải nới lỏng các biện pháp trừng phạt đang bóp nghẹt nền kinh tế Iran.

Về phần mình, Tổng thống Trump đang dùng lệnh trừng phạt kinh tế ngặt nghèo để buộc Iran phải đàm phán một thỏa thuận hạt nhân khác mà ông cho là có lợi hơn cho Mỹ. Châu Âu thì cố gắng giữ cho thỏa thuận 2015 không bị đổ vỡ, nhưng cũng đang cho thấy sự bất an trước việc Iran liên tục có động thái vi phạm thỏa thuận.

Trong một cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp, các quan chức cấp cao Iran nói 60 ngày một lần, Iran sẽ tiếp tục giảm cam kết trong thỏa thuận hạt nhân trừ phi các nước châu Âu trong thỏa thuận tìm ra cách bảo vệ Iran khỏi các biện pháp trừng phạt của chính quyền ông Trump.

"Chúng tôi đã sẵn sàng làm giàu uranium ở bất kỳ cấp độ nào, với bất kỳ khối lượng nào", ông Behrouz Kamalvandi, phát ngôn viên Tổ chức Năng lượng nguyên tử của Iran, tuyên bố.

"Sau vài giờ đồng hồ hữa, quy trình kỹ thuật sẽ kết thúc và việc làm giàu uranium trên ngưỡng 3,67% sẽ bắt đầu", ông Kamalvandi nói về giới hạn quy định trong thỏa thuận hạt nhân 2015.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói rằng động thái này của Iran là cực kỳ nguy hiểm và nhằm mục đích chế tạo bom nguyên tử. Ông Netanyahu kêu gọi châu Âu áp các biện pháp trừng phạt lên Tehran.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi quyết định của Iran là một sự "vi phạm" thỏa thuận hạt nhân. Chính phủ Pháp đang đặt mục tiêu đến ngày 15/7 sẽ đưa các bên nối lại đàm phán về thỏa thuận này.

Căng thẳng lâu năm giữ Mỹ và Iran bị đẩy cao thêm từ tháng 5/2018, khi ông Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà 6 cường quốc đã ký với Tehran trong thời gian Tổng thống Barack Obama còn cầm quyền. Cùng với việc rút khỏi thỏa thuận, ông Trump tái áp trừng phạt Iran, cho rằng thỏa thuận này không giải quyết được vấn đề chương trình tên lửa của Iran hay các chính sách của Tehran ở Trung Đông.

Về phần mình, Iran cho đến nay vẫn phủ nhận các cáo buộc cho rằng nước này có ý định phát triển vũ khí hạt nhân. Iran cũng nói chương trình tên lửa của nước này chỉ nhằm mục đích phòng thủ.