Masan Group: Quý 3 lãi ròng đạt 2.228 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group, HOSE: MSN) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2019. Theo đó, nhờ thắng kiện Jacobs Group đã giúp cho Masan Group có được khoản tiền mặt 150 triệu USD, trong đó 130 triệu USD đã được thanh toán trong tháng 9/2019.



Doanh thu thuần hợp nhất của Masan Group trong quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019 lần lượt đạt 8.968 tỷ đồng, giảm 2,2% và 26.378 tỷ đồng, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý 3 đạt 2.667 tỷ đồng, tăng 143%; lũy kế 9 tháng đạt 5.084 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ 2018.



Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ quý 3 đạt 2.228 tỷ đồng, tăng 197,8%; 9 tháng đạt 4.110 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ 2018.





Nguồn: Số liệu báo cáo của MSN

Giải trình biến động lợi nhuận trong kỳ, Masan Group cho biết, lợi nhuận tăng mạnh nhờ Masan đã giảm nợ vay gần 12.500 tỷ đồng qua đó giảm chi phí tài chính đáng kể (giảm 29,2% trong quý 3 và giảm 30,3% trong 9 tháng); hơn nữa Masan có khoản thu nhập liên quan vụ kiện tại Trọng tài quốc tế giữa Công ty Núi Pháo (thành viên của Masan Group) và Jacobs.

Nguồn: Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất của MSN

Chi tiết cho từng mảng hoạt động cho thấy, mảng đồ uống và danh mục các phát kiến giá trị gia tăng của MCH đang theo đúng lộ trình đạt được các KPI tăng trưởng trung hạn. Trong khi đó, Masan MEATLife (MML) được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh thu hai chữ số ở mảng thức ăn thủy sản và thức ăn gia cầm (+28%) và chiến lược thu mua nguyên vật liệu để tăng tỷ suất lợi nhuận gộp lên 17%.



Ngoài ra, MEATDeli đạt 69 tỷ đồng vào quý 3/2019. Masan kỳ vọng doanh thu thuần của MEATDeli tháng 12/2019 sẽ đạt mức 100 tỷ đồng, tương đương với doanh thu thuần cả năm là 1.200 tỷ đồng.



Đối với MSR, lợi nhuận sụt giảm do giá Vonfram chạm đáy, nhưng được bù đắp từ khoản thu nhập một lần do thành công trong vụ kiện Trọng tài quốc tế với Jacobs. MSR dự kiến sẽ khép lại năm nay với 150 triệu USD tiền mặt và các khoản tương đương do kết quả của vụ thắng kiện với Jacobs E&C Australia vào quý 3/2019. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết, Jacobs đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán 130 triệu USD cho Núi Pháo trong tháng 9/2019.



Masan Group cũng đã đưa ra những dự báo cho kết quả hoạt động của cả năm 2019. Theo đó, Masan dự kiến doanh thu hợp nhất sẽ từ 38 - 40 nghìn tỷ đồng, và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông (lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ) trong các hoạt động kinh doanh chính vào khoảng 3,5 – 3,6 nghìn tỷ đồng, thấp hơn so với dự báo ở Đại hội đồng cổ đông thường niên do giá hàng hóa giảm và ảnh hưởng từ dịch tả lợn Châu Phi.



MSR dự kiến doanh thu thuần dự kiến đạt mức từ 5,0 - 5,5 nghìn tỷ đồng, dựa trên thanh lý một phần hay toàn bộ Đồng tồn kho vào quý 4/2019.