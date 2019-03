Mất gần hết lãnh địa, hàng nghìn chiến binh khủng bố IS đầu hàng

Tổ chức khủng bố khét tiếng tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đang đứng trước nguy cơ bị đánh bại ở thành trì cuối cùng tại Syria. Hàng nghìn chiến binh IS cùng gia đình đã ra đầu hàng, và lực lượng Syria với sự hậu thuẫn của liên quân quốc tế tuyên bố chiến dịch coi như đã kết thúc.

Một nhà báo của hãng tin Reuters ở Baghouz, Syria đã chứng kiến cùng lúc hàng trăm chiến binh IS đầu hàng tổ chức dân quân có tên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Lực lượng này đã mở cuộc tấn công cuối cùng để giành lại Baghouz từ tay IS vào ngày Chủ nhật, với sự hậu thuẫn của các cuộc không kích được thực hiện bởi liên quân quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Baghouz được xem là vùng đất cuối cùng nằm dưới sự chiếm đóng của IS - nhóm khủng bố trong 4 năm qua bị đẩy lui dần khỏi lãnh địa chiếm tới 1/3 diện tích của Iraq và Syria mà chúng chiếm đóng trước đó.

Ông Mustafa Bali, một quan chức của SDF, cho biết thông qua mạng xã hội Twitter rằng số lượng binh sỹ IS ra đầu hàng trong chiến dịch Baghouz đã lên tới con số 3.000. Liên minh quốc tế ước tính chỉ còn vài trăm binh sỹ IS ở Baghouz quyết tâm chiến đấu tới cùng.

SDF đã vây hãm Baghouz từ nhiều tuần trước, nhưng phải trì hoãn cuộc tấn công cuối cùng để hàng nghìn dân thường, trong đó có nhiều người là vợ con của chiến binh IS, rời đi. Phải đến ngày Chủ nhật vừa rồi cuộc tấn công mới được triển khai.

Theo SDF, hệ thống phòng thủ của IS ở Baghouz bao gồm nhiều đường hầm rộng lớn. Những chiến binh ngoại quốc ngoan cố nhất của IS được cho là đang lẩn trốn trong những đường hầm này. Tuy nhiên, Mỹ không cho rằng có bất kỳ thủ lĩnh cấp cao nào của IS đang có mặt ở Baghouz.

Dù Baghouz là thành trì cuối cùng trong vùng đất mà IS chiếm đóng trước đây, các chiến binh của tổ chức này hiện vẫn hoạt động rải rác ở những khu vực xa xôi khác. Bởi vậy, IS vẫn tiếp tục được coi là một nguy cơ an ninh không thể xem nhẹ.

Hầu hết những người được sơ tán khỏi các khu vực từng bị IS chiếm đóng đều đã được đưa tới một khu trại ở al-Hol thuộc phía Đông Bắc Syria, nơi Liên hiệp quốc nói rằng điều kiện đã xuống cấp tới mức tồi tệ.

Khu trại này được thiết kế để chứa 20.000 người, nhưng hiện đang là chỗ ở của hơn 66.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 12/3 cho biết 106 người, chủ yếu là trẻ sơ sinh, đã chết kể từ tháng 12 trong các hành trình đến al-Hol.