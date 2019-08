Máy bay Nga hạ cánh khẩn cấp trên ruộng ngô, 233 người thoát chết

Một máy bay Nga chở 233 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã hạ cánh khẩn cấp xuống một cánh đồng ở ngoại ô thành phố Moscow do va phải một đàn chim sau khi vừa cất cánh.

Hãng tin Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Y tế Nga cho biết có 23 người bị thương trong cuộc hạ cánh hy hữu xảy ra vào ngày 15/8, nhưng không ai thiệt mạng. Chiếc Airbus A321 của hãng Ural Airlines ở trong trạng thái gần như nguyên vẹn giữa cánh đồng ngô ở Ramensk thuộc phía Đông Nam Moscow.

Do máy bay va chạm với một đàn mòng biển, động cơ đã bị gián đoạn hoạt động, buộc phi công phải cho máy bay hạ cánh.

Truyền hình nhà nước Nga gọi cuộc hạ cánh này là "điều thần kỳ ở Ramensk". Vị trí chiếc máy bay đáp xuống chỉ cánh hơn 1 km từ sân bay quốc tế Zhukovsky, nơi máy bay cất cánh.

Hãng thông tấn Interfax dẫn một nguồn thạo tin nói rằng một người trên máy bay bị thương nặng.

Tờ báo Nga Komsomolskaya Pravda ca ngợi cơ trưởng Damir Yusupov là "anh hùng", nhấn mạnh rằng ông đã cứu sống 233 sinh mạng. Yusupov "đã hạ cánh máy bay một cách điêu luyện ngay trên một ruộng ngô trong tình huống không có thiết bị hạ cánh và động cơ trục trặc", tờ báo viết.

Một số người so sánh vụ hạ cánh này của máy bay Nga với vụ hạ cánh chuyến bay 1549 của hãng hàng không Mỹ US Airways trên sông Hudson vào năm 2009, cũng do máy bay gặp phải một đàn vịt trời.

Toàn bộ động cơ của máy bay Nga đã bị tắt khi máy bay hạ cánh khẩn cấp, và thiết bị hạ cánh cũng không hoạt động - phát ngôn viên Elena Mikheyeva của cơ quan hàng không dân sự Nga cho hay.

Một hành khách không rõ tên được truyền hình nhà nước Nga phỏng vấn cho biết máy bay rung lắc mạnh ngay sau khi cất cánh. "5 phút sau, đèn bên phải máy bay bắt đầu nhấp nháy và có mùi cháy. Sau đó, máy bay hạ cánh và mọi người tháo chạy trong hoảng loạn", vị này nói.

Chuyến bay gặp sự cố có lịch trình từ Moscow tới thành phố Simferopol ở bán đảo Crimea.