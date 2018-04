May Nhà Bè lên sàn UpCom với giá 22.000 đồng/cổ phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo đã chấp thuận cho Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè được đăng ký giao dịch 18,2 triệu cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán MNB.

Theo đó, 18,2 triệu cổ phiếu MNB sẽ chính thức niêm yết trên UpCom với giá 22.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 24/4 tới. Như vậy, với mức giá này, vốn hóa của May Nhà Bè được định giá 400 tỷ đồng.

May Nhà Bè có vốn điều lệ 182 tỷ đồng, trụ sở chính đặt tại số 4 Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, quận 7, Tp.HCM.Công ty hoạt động chính trong lĩnh vừa sản xuất, mua bán sản phẩm dệt may, nguyên phụ liệu, máy móc thiết bị, phụ tùng linh kiện phục vụ ngành dệt may. Các sản phẩm chính của công ty bao gồm veston, jacket sơmi, quần âu, quần sort…

Tính đến 31/12/2017, May Nhà Bè có 3 cổ đông lớn trong đó Tập đoàn Dệt may Việt Nam (25 Bà Triệu, Hà Nội) nắm giữ 27,69% vốn; Công ty Cổ phần 4M (Tp.HCM) nắm giữ 9,78% vốn và ông Nguyễn Văn Tốn (Hà Nội) nắm giữ 7,8% vốn điều lệ. Tuy nhiên, trong bản công bố của công ty thì ông Tốn không nằm trong danh sách lãnh đạo công ty.

Theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2017, doanh thu thuần đạt 4.217 tỷ đồng, tăng 0,04% so với năm 2016 và lợi nhuận sau thuế đạt 58,3 tỷ đồng, lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ đạt 52,8 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,17% so với năm 2016.

Tính đến hết năm 2017, tổng tài sản của May Nhà Bè đạt 3.123 tỷ đồng, tăng 416 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 2.331 tỷ đồng, tăng 346 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.540 tỷ đồng và vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 346 tỷ đồng.

Năm 2018, May Nhà Bè đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 6,57% so với năm 2017 và lợi nhuận sau thuế ước đạt 58,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,01% so với cùng kỳ.