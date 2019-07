MB Ageas Life triển khai chiến dịch #happyFIRST nhân dịp 3 năm tham gia thị trường bảo hiểm nhân thọ

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas chính thức giới thiệu chiến dịch truyền cảm hứng mang tên #happyFIRST - Ưu tiên cho hạnh phúc; một lần nữa khẳng định mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trong mọi hành trình dựng xây hạnh phúc và ưu tiên cho hạnh phúc.

#happyFIRST là chiến dịch thương hiệu nhằm mục đích lan toả những cảm hứng sống tích cực tới từng cá nhân trong xã hội đồng thời khuyến khích các gia đình hiện đại cùng nhau không ngừng cải tiến chất lượng cuộc sống thông qua các hoạt động cải thiện thể chất; quản trị năng lượng; gia tăng kết nối trong gia đình và kết nối với cộng đồng.

Các họat động nội bộ mang tên "Hành trình đam mê" sẽ được phát động từ 22/7/2019. Chuỗi hoạt động nhằm mục đích khuyến khích mỗi cán bộ, nhân viên của MB Ageas Life sống với tinh thần thương hiệu, đồng thời nhắc nhở vai trò của bản thân trên hành trình đồng hành cùng Khách hàng với thái độ sống tích cực, lối sống hạnh phúc, phong cách làm việc chuyên nghiệp cũng như cung cấp những trải nghiệm khách hàng ưu việt. Từ đó, xây dựng một văn hóa doanh nghiệp của những con người hạnh phúc với môi trường làm việc hạnh phúc.

Bên cạnh việc kiến tạo đội ngũ với tinh thần #happyFIRST - Ưu tiên cho hạnh phúc, MB Ageas Life muốn nhắn gửi một thông điệp tới khách hàng: Mỗi người đều có các ưu tiên cho cuộc sống khác nhau, mỗi ưu tiên đều xứng đáng được tôn trọng và bảo vệ. MB Ageas Life sẽ luôn truyền cảm hứng và bên cạnh khách hàng để cùng hành động vì những ưu tiên đó. Vì vậy, đừng bỏ lỡ các hoạt động hấp dẫn của MB Ageas Life trong chuỗi hoạt động tổ chức từ tháng 7/2019 đến hết năm:

Lễ hội trải nghiệm Family Ekiden 2019 được tổ chức tại phố đi bộ, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội vào 25/8/2019 với hoạt động chạy tiếp sức gia đình bán chuyên Family Ekiden và các hoạt động trải nghiệm, biểu diễn đặc sắc. Sau thành công của Family Ekiden 2018, toàn bộ chi phí đăng kí giải chạy được quyên góp vào Quỹ Hạnh Phúc để xây dựng nhà bán trú cho trẻ em vùng cao tại xã Minh Tiến, huyện Lục Yên (Yên Bái).



Nhằm tiếp tục lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp đó, toàn bộ chi phí đăng kí tham gia giải chạy Family Ekiden 2019 sẽ được sử dụng để xây dựng điểm trường Huổi Áng - Sốp Cộp - Sơn La với mong muốn mang ánh sáng hy vọng và tri thức tới cho các trẻ em nghèo nơi đây.

Series video truyền cảm hứng #happyFIRST sẽ mang tới những góc nhìn mới mẻ về các vấn đề được ưu tiên của gia đình hiện đại, về tinh thần lựa chọn ưu tiên cho hạnh phúc.

Ra mắt sản phẩm bảo hiểm tai nạn góp phần tăng cường bảo vệ cho các thành viên trong gia đình. Sản phẩm có thể được mua tiện lợi và dễ dàng thông qua hệ thống chi nhánh phòng giao dịch của Ngân hàng Quân đội MB và các kênh phân phối khác của MB Ageas Life.

Chuỗi sự kiện #happyFIRST hour từ các đại sứ và chuyên gia hạnh phúc, dự kiến triển khai tại các công ty, tổ chức lớn tại Hà Nội, với mục đích mang đến khoảng thời gian chất lượng cho nhân viên văn phòng sau những giờ làm việc căng thẳng, từ đó nâng cao chất lượng công việc cũng như chất lượng cuộc sống.

Các chương trình ưu đãi khuyến mại hấp dẫn cho các khách hàng của MB Ageas Life.

Là doanh nghiệp trẻ nhất trong thị trường Bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, MB Ageas Life đã nhanh chóng khẳng định vị thế trên thị trường.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, MB Ageas Life đã chinh phục những đỉnh cao mới và đạt những thành tích đáng khích lệ, cụ thể: phí bảo hiểm quy năm (APE) toàn công ty đạt 759 tỷ đồng, vượt 10% so với kế hoạch, ổn định trong Top 6 thị trường, trong đó kênh Banca luôn ở Top 5 thị trường.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng đạt được những giải thưởng lớn trong khu vực như Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm Start-up năm 2018 do Asian Banking and Finance magazine bình chọn và trao tặng, Giải thưởng Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng nhanh nhất năm 2019 tại Việt Nam do International Finance Magazine bình chọn. Để có được kết quả này, MB Ageas Life đã nỗ lực không ngừng trong xây dựng và phát triển sản phẩm; tập trung chiến lược nhân sự, và đặc biệt luôn đặt trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm.

* Thông tin chi tiết:

Website: www.uutienchohanhphuc.com