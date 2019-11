MB tài trợ vốn mở rộng khu nghỉ dưỡng 5 sao Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa

Ngày 8/11/2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) Chi nhánh Khánh Hòa đã ký kết hợp đồng tài trợ vốn cho Khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa để phát triển giai đoạn 3 của dự án, mở rộng thêm 540 phòng khách sạn. Số vốn tài trợ là 838 tỷ đồng.

Theo đó, cùng với việc mở rộng thêm 540 phòng, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa còn có thêm 4 nhà hàng, trung tâm y tế và khu spa lớn.

Chiến lược đón đầu dòng khách quốc tế lớn

Là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài, Cam Ranh (Khánh Hòa) và là điểm đến ưa thích của du khách quốc tế, Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa chính thức đi vào hoạt động từ năm 2013 với mức đầu tư gần 600 tỉ đồng. Trải rộng trên diện tích 10ha với gần 200m đường bờ biển, hướng trọn tầm nhìn ra khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Cam Ranh, Khu nghỉ dưỡng hiện có 66 phòng Bungalow, 14 phòng hạng villa và 242 phòng khách sạn cùng hàng loạt tiện ích như công viên nước, khu vui chơi trẻ em, 2 bể bơi lớn ngoài trời…

Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa là khu nghỉ dưỡng 5 sao đầu tiên tại Bãi Dài – Cam Ranh.

Với quy mô, mạng lưới trải dài khắp 40 tỉnh thành phố trong cả nước cùng trên 100 chi nhánh và 180 điểm giao dịch, MB là thương hiệu ngân hàng vững mạnh tại Việt Nam. Trong thời gian qua, MB đã luôn đồng hành cùng Crystal Bay phát triển những dự án bất động sản quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại. Mới đây nhất, có thể kể đến hợp đồng hỗ trợ 900 tỷ đồng vốn tín dụng 10 năm cho dự án SunBay Cam Ranh Resort & Spa.

Tại Lễ ký kết, đại diện MB, ông Huỳnh Tánh - Giám đốc vùng Miền Trung & Tây Nguyên, cho biết: Dự án mở rộng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa giai đoạn 3 là dự án lớn, chủ đầu tư Crystal Bay uy tín và có tiềm lực tài chính. Vì vậy, MB luôn đồng hành với chủ đầu tư để cùng phát triển dự án theo đúng cam kết.

Đại diện tập đoàn Crystal Bay khẳng định, kể từ năm 2013 khi Khu nghỉ dưỡng đi vào hoạt động, công suất lấp đầy phòng luôn đạt 90% trở lên trong suốt 12 tháng của năm. Dưới sự quản lý và vận hành của Crystal Bay Hospitality - một thành viên của tập đoàn Crystal Bay, Khu nghỉ dưỡng Riviera trở thành điểm đến ưu chuộng của du khách quốc tế. Do vậy, việc mở rộng Khu nghỉ dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu và sự yêu thích của du khách dành cho Riviera, cũng như đón đầu chiến lược phát triển dòng khách quốc tế của Tập đoàn Crystal Bay.

Đại diện Crystal Bay nhấn mạnh thêm, không chỉ khu nghỉ dưỡng Riviera, các dự án bất động sản du lịch đã và sẽ được Crystal Bay cùng các đối tác khởi tạo trong thời gian tới cũng thừa hưởng trọn vẹn thế mạnh lữ hành và hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh của Crystal Bay. Hệ sinh thái du lịch do Crystal Bay tạo dựng bao gồm: lữ hành, vận chuyển, nghỉ dưỡng, mua sắm, giải trí và dịch vụ, thẻ kỳ nghỉ..... Hệ sinh thái này đã thu hút 360.000 du khách Nga trong năm 2018, chiếm 60% thị phần tại Việt Nam, sử dụng tới 4,3 triệu phòng/đêm tại Nha Trang, Ninh Thuận, Bình Thuận và Phú Quốc.

Trong năm 2019, bên cạnh đẩy mạnh dòng khách Nga truyền thống, Crystal Bay đã đặt dấu ấn trên thị trường Đông Bắc Á. Những du khách Hàn Quốc đầu tiên sử dụng dịch vụ trọn gói All inclusive của Crystal Bay đã tới Việt Nam. Dự kiến trong 3 tháng cuối năm 2019 Crystal Bay sẽ đón thêm 25.000 khách Hàn Quốc. Thời gian tới, Crystal Bay tiếp tục vươn tới Ấn Độ, kết nối tour đến Thái Lan, đóng góp vào sự tăng trưởng chung của lượt du khách quốc tế tới Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Nâng tầm hệ sinh thái du lịch với chuỗi dự án xu hướng "tất cả trong một"

Không ngừng đa dạng hóa dòng khách, Crystal Bay liên tiếp khởi tạo chuỗi dự án bất động sản du lịch xu hướng "All - in - one" - "tất cả trong một" với quy mô tiện ích lớn tại các vùng đất mới, như một hợp phần trong chiến lược nâng tầm hệ sinh thái du lịch của mình.

Tại Ninh Thuận, tháng 4.2019, Crystal Bay và các đối tác khởi dựng SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang. Đây là tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển chuẩn 5 sao quốc tế tại Ninh Thuận và xác lập dấu mốc: mô hình ApartHotel - Chia sẻ tiện ích đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án thứ 2 của Crystal Bay tại Ninh Thuận là Sailing Bay Ninh Chữ tiếp tục mang đến những trải nghiệm bất tận cho du khách thông qua chuỗi tiện ích quy mô lớn và khác biệt. Nổi bật nhất là tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay với quy mô 8000m2 lớn thứ 3 thế giới sẽ lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giữa vùng đất nắng gió Ninh Thuận, trong lòng dự án. Đến đây, du khách sẽ trải nghiệm cái lạnh và tuyết như tại trời Âu với tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay.

Những tiện ích và dự án "All - in - one" cũng được Crystal Bay đưa đến miền Bắc, ở vùng di sản Vân Đồn (Quảng Ninh). Trải nghiệm của du khách khi đến Việt Nam sẽ được làm dày thêm hơn bao giờ hết với hành trình "Một kỳ nghỉ - hai vùng di sản" và thông qua những tiện ích bất tận ở siêu tổ hợp dự án Vân Đồn Heritage Road kết nối cùng miền di sản Nha Trang, Ninh Thuận.

Với việc mở rộng khu nghỉ dưỡng Cam Ranh Riviera Beach Resort & Spa và phát triển các dự án bất động sản du lịch chuẩn 5 sao quốc tế, Crystal Bay đang góp phần thúc đẩy du lịch gắn với trải nghiệm văn hóa - dịch vụ cao cấp phát triển, đưa các điểm đến trở thành tâm điểm du lịch của Việt Nam và châu Á.