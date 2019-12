MBB công bố bán 23 triệu cổ phiếu quỹ

Theo nghị quyết Hội đồng Quản trị ngày 6/12/2019, MBB sẽ bán ra 23 triệu cổ phiếu quỹ sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Động thái mở đường huy động vốn từ nhà đầu tư nước ngoài?

Vừa qua, MBB đã hoàn thành tăng vốn Đợt 1 thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% và phát hành thêm 2% ESOP. Vốn điều lệ MB đến thời điểm hiện tại đạt 23.727 tỷ đồng, tăng 2.123 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2018.

Các chuyên gia phân tích cho rằng động thái đăng ký bán cổ phiếu quỹ tại thời điểm này là tín hiệu cho thấy MBB đã tìm được nguồn vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài theo lộ trình đã được Đại hội Đồng cổ đông của Ngân hàng này thông qua tháng 4/2019.

Kết quả kinh doanh tích cực, gia nhập câu lạc bộ 10.000 tỷ lợi nhuận?

Kết thúc quý 3/2019, tổng tài sản của MBB đạt gần 400.000 tỷ VND tăng trưởng 9,8% so với đầu năm, dư tín dụng đạt 252.325 tỷ VND, tăng trưởng 14,54% so với 31/12/2018. MBB đã đạt 7.616 tỷ VNĐ lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 26,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Với kết quả như trên, MBB đã hoàn thành 80% kế hoạch lợi nhuận trước thuế của năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế 2019-Q3 2018 Q3 Kế hoạch 2019 % Kế hoạch Hợp nhất 7.616 6.015 9.560 80% Riêng Ngân hàng 7.086 5.513 8.345 85%

Với kết quả kinh doanh như trên, một số dự báo đã đánh giá MBB có thể đạt mức lợi nhuận hợp nhất 10.000 tỷ đồng ngay trong năm năm 2019, tỷ suất sinh lời ROE dự kiến đạt trên 20%.



Khi đó, MBB sẽ là ngân hàng thứ 3 đạt mốc 10.000 tỷ lợi nhuận sau 2 ngân hàng và VCB và TCB. Đây là cột mốc đánh dấu vị thế của MBB trên bản đồ ngân hàng tại Việt Nam.

Trong vòng 5 năm từ năm 2015-2019, lợi nhuận trước thuế của MBB liên tục tăng trưởng hết sức ấn tượng từ 3.221 năm 2015 lên đến 10.000 tỷ của năm 2019, tốc độ tăng trưởng kép khoảng 32,7%.

Tính đến 27/11, giá cổ phiếu MBB đã tăng 20% so với đầu năm 2019 và là một trong những cổ phiếu của ngân hàng lớn tăng mạnh nhất từ đầu năm đến nay. Về mặt định giá, theo số liệu từ Bloomberg.com, cổ phiếu MBB đang giao dịch ở mức PE và PB lần lượt là 6,7 lần và 1,3 lần, tương đối thấp so với định giá mặt bằng chung của ngành ngân hàng.