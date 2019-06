MBBank nhận giải ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính của năm

Ngày 30/5 tại Bangkok, Thái Lan, trong khuôn khổ Hội nghị "Triển vọng ngành Tài chính 2019" do tạp chí The Asian Banker tổ chức, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB) vinh dự được trao tặng giải thưởng "Financial Derivatives Provider of the Year in Vietnam - Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính của năm tại Việt Nam" như một sự ghi nhận cho hoạt động cung ứng phái sinh tài chính và quản trị giá cả hàng hóa của Ngân hàng.

Năm 2018 là một năm hoạt động nổi bật của MB trên các tất cả các lĩnh vực khi một lần nữa lọt Top 500 ngân hàng mạnh nhất châu Á - Thái Bình Dương. Với kết quả này, MB đứng ở vị trí thứ 3 trong các ngân hàng Việt Nam, tăng 1 bậc ở trong nước và tăng 32 bậc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương so với năm 2017.

Trong năm 2019, theo đánh giá của The Asian Banker, điểm nổi bật khiến MB được lựa chọn dựa trên quy mô đáp ứng khả năng giao dịch, danh mục sản phẩm cung ứng vượt trội cùng tập khách hàng đa dạng.

Riêng đối với mảng hoạt động phái sinh lãi suất, MB được The Asian Banker đánh giá là sự lựa chọn hàng đầu đối với khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam. Với kinh nghiệm hơn 10 năm triển khai hoạt động phái sinh và tập khách hàng có hoạt động xuất nhập khẩu, đa ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, với tình hình tài chính vững mạnh, MB có khả năng tùy chỉnh từng phương án phái sinh cung cấp để đáp ứng tối đa nhu cầu phòng ngừa rủi ro của khách hàng.

Chuỗi sản phẩm phái sinh MB đang cung cấp bao trùm toàn bộ các sản phẩm hiện được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam từ phái sinh ngoại hối (forwards, swaps, options…); phái sinh lãi suất (IRS, CCS, AIRS, cap-floor, FRAs…) phái sinh hàng hóa (futures, swaps, options…).

Cũng trong năm 2018, với mạng lưới phủ rộng khắp 63 tỉnh thành cả nước, hoạt động phái sinh tài chính của MB đạt bước nhảy vọt về quy mô. Danh mục phái sinh lãi suất lần đầu tiên đạt tới quy mô 450 triệu USD (tương đương khoảng 10.000 tỷ VND) với hàng trăm khách hàng doanh nghiệp thường xuyên giao dịch, bao gồm cả doanh nghiệp quy mô lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ.



Cùng với đó, doanh số phái sinh hàng hóa cũng đã tăng trưởng vượt bậc, được Tập đoàn tài chính Phillip Futures trao tặng giải thưởng Largest ICE Arabica and Robusta coffee futures and options volume, nằm trong Top 3 ngân hàng có doanh số giao dịch hàng hóa phái sinh lớn nhất Việt Nam.

Giải thưởng "Financial Derivatives Provider of the Year in Vietnam - Ngân hàng cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính của năm tại Việt Nam" đã tiếp nối một loạt những ghi nhận của The Asian Banker - tạp chí nghiên cứu hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương về ngành tài chính - ngân hàng đối với MB trên các mặt hoạt động của Ngân hàng.