Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm uỷ ban Quốc phòng và an ninh đối với ông Lê Đình Nhường

Ngày 12/4, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua đồng thời 2 nghị quyết, phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá 14 đối với ông Lê Đình Nhường.



Cụ thể, tại nghị quyết số 676, Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ ý kiến của Ban Bí thư, căn cứ tờ trình của Uỷ ban Quốc phòng và An ninh, của Ban Công tác đại biểu và kết quả biểu quyết tại phiên họp thứ 33 quyết nghị việc miễn nhiệm chức vụ Phó chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh đối với ông Nhường kể từ ngày 12/4.

Tại nghị quyết số 677, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dẫn thêm căn cứ là đơn xin thôi là nhiệm vụ đại biểu Quốc hội của ông Lê Đình Nhường, quyết định cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khoá 14 với ông Nhường, cũng từ ngày 12/4/2019.

Nghị quyết nêu lý do của quyết định trên là do ông Nhường đã bị thi hành kỷ luật về Đảng và có đơn xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe.

Trước đó, cuối năm 2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đã có kết luận kiểm tra và quyết định thi hành kỷ luật đối với một số tướng lĩnh công an khi kiểm tra những dấu hiệu sai phạm của Đảng uỷ, Ban thường vụ Đảng uỷ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, liên quan đến vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỷ của cựu tướng Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hoá.

Ông Lê Đình Nhường nhận mức kỷ luật cảnh cáo, với trách nhiệm nguyên là Thiếu tướng - Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, thuộc Tổng cục Cảnh sát thời điểm đó.