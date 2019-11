MIKGroup mang "hơi thở" F1 vào lễ ra quân The Matrix One

Ngày 22/11 vừa qua, Tập đoàn MIKGroup đã tổ chức chương trình khởi động, giới thiệu nhà mẫu và ký hợp tác với các đơn vị phân phối dự án The Matrix One (đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Hà Nội.



Sự kiện đã thu hút hàng trăm khách hàng, nhân viên sale đến từ 9 đơn vị phân phối, các đối tác, đại diện các cơ quan báo chí, thông tấn. Tâm lý phấn khởi, hồ hởi là điều dễ nhận thấy nhất đến từ ánh mắt, nụ cười của hàng trăm con người đang háo hức chờ đón ngày dự án được chính thức mở bán.

"Hàng hiếm" của thị trường

Có mặt tại sự kiện khá sớm, nhóm quản lý, nhân viên của đơn vị phân phối Cenland tỏ ra khá vui mừng xen lẫn cảm giác hồi hộp khi doanh nghiệp này được lựa chọn là một trong những đơn vị phân phối các dòng sản phẩm tại The Matrix One. Chị Nguyễn Thúy Hà cho biết, dù đã tham gia phân phối hàng chục dự án nhưng đây là lần đầu tiên chị cảm thấy phấn khích, vui mừng khi tới đây sẽ trở thành những nhà tư vấn bán hàng trực tiếp cho The Matrix One.

Đặc biệt, sau một thời gian chờ đợi, hôm nay bản thân chị và các đồng nghiệp đã tận mắt chứng kiến những căn nhà mẫu của The Matrix One mà không khỏi bất ngờ bởi lối thiết kế độc đáo, vừa hiện đại vừa tiện lợi cho những chủ nhân tương lai.

Đặc biệt, theo chị Hà, tất cả các chi tiết về nội thất bên trong căn hộ, từ thiết kế, bài trí cho đến chất liệu đã làm hài lòng những khách hàng khó tính nhất mà bên chị đã mời tới tham quan căn hộ mẫu.

Trong khi đó, phấn khởi không kém là Anh Nguyễn Việt Tú – Nhân viên sales của Newstar Land – Một trong những đơn vị phân phối dự án. Anh cho biết, từ một tháng nay, kể từ khi đơn vị phát triển dự án MIKGroup chính thức công bố thông tin về The Matrix One, hàng chục người thân, bạn bè đã gọi điện cho anh ngỏ ý muốn thăm quan, đặt mua căn hộ tại dự án này.

"Em đã bán hàng chục dự án, hàng trăm căn hộ cho khách hàng, nhưng đây là dự án em ấn tượng nhất vì những ưu thế vượt trội, bao gồm cả tiện ích, lợi thế về vị trí, hạ tầng, giao thông cho đến những giá trị gia tăng mà chủ đầu tư mang đến cho khách hàng. Chính vì vậy, giới trong nghề bọn em vẫn rỉ tai nhau, The Matrix One là hàng hiếm của thị trường khi dự án chính thức mở bán", Anh Tú chia sẻ.

Đại diện một số sàn giao dịch, đơn vị phân phối khác cũng thừa nhận, ngay sau khi chủ đầu tư và nhà phát triển dự án The Matrix One tìm kiếm, chọn lựa đơn vị phân phối để hợp tác, bản thân họ đã phải vượt qua hàng chục đơn vị phân phối khác để được ký bản hợp đồng phân phối với chủ đầu tư ngày hôm nay.

Điều đáng nói, The Matrix One không những thu hút khách hàng trong nước mà nhờ những lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng kết nối giao thông tiện lợi, lại nằm ở trung tâm hành chính – thương mại mới sầm uất Mỹ Đình nên đã thu hút sự quan tâm rất lớn của khách hàng người nước ngoài, các chuyên gia, doanh nhân đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

Ngay tại sự kiện, MIKGroup đã ký hợp tác với một số đơn vị phân phối để đưa The Matrix One ra thị trường trong thời gian tới, trong đó có 4 đơn vị sẽ đảm nhận bán hàng cho khách trong nước là: Cenland, Newstarland, Hải Phát và Liên Minh Kiến Hưng – Vitalland – Tân Hoàng. Có 3 đơn vị phân phối cho khách hàng nước ngoài, gồm: VNK, Indochina Property và Savills Việt Nam.

"Mong chờ trở thành cư dân của The Matrix One"

Được ví như một "ngôi sao" tại khu vực Mỹ Đình, The Matrix One (có tên gọi ban đầu là Golden Palace A) do Công ty Cổ phần Đầu tư Mai Linh làm chủ đầu tư, MIKGroup là đơn vị phát triển dự án. The Matrix One có tổng diện tích 398.191 m2 với điểm nhấn là tháp căn hộ cao cấp 44 tầng cùng dãy shophouse 5 tầng; khu biệt thự nhà đơn lập và song lập 4 tầng.

Với vị trí đắc địa thuộc trung tâm hành chính – thương mại đắt giá phía Tây Thủ đô, được bao quanh bởi những con đường huyết mạch như Mễ Trì, Châu Văn Liêm, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, The Matrix One ngay từ khi khởi động dự án đã được giới đầu tư quan tâm. Không chỉ cận kề các công trình trường học, bệnh viện quốc tế, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm hội nghị Quốc gia… The Matrix One còn là dự án "vượt mọi giới hạn" bởi sự vượt trội về chất sống.

Xung quanh dự án là mạng lưới hệ thống giáo dục, y tế, trung tâm thương mại và các cơ quan hành chính mới của Trung ương và Hà Nội. Cư dân The Matrix One còn được thừa hưởng công viên chủ đề -hồ nước rộng 14 ha ngay sát bên cạnh dự án.

Đặc biệt, cư dân của The Matrix One sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng những chặng đua gay cấn của đường đua F1 danh giá. Đó là những trải nghiệm đỉnh cao và cùng hội tụ nơi đây để minh chứng cho chất sống vượt chuẩn của cộng đồng cư dân The Matrix One.

Theo một đại diện của MIKGroup, ngoài những giá trị đẳng cấp nói trên cùng những tiện ích trong khu vực dự án, chủ đầu tư còn tập trung cho những tiện ích thiết thực cho cư dân như hệ thống máy lọc không khí để cấp khí tươi vào từng căn hộ và hệ thống lọc nước tinh phục vụ cư dân.

Cũng chính vì những tiện ích đẳng cấp và thiết thực nói trên nên giới bất động sản cũng như hàng trăm khách mời có mặt tại sự kiện khai trương nhà mẫu The Matrix One đều bày tỏ sự háo hức, mong sớm trở thành cư dân của The Matrix One. Tuy nhiên, số lượng các sản phẩm tại The Matrix One lại vô cùng có hạn khi chỉ hơn 700 căn hộ.

Được biết, giá bán căn hộ tại The Matrix One dao động trong khoảng 52 – 80 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT), tuy theo vị trí, thiết kế và số tầng của từng căn hộ. Tất cả các khách hàng khi đặt mua căn hộ sẽ được hưởng những chính sách ưu đãi đặc biệt đến từ đơn vị phát triển MIKGroup và đối tác ngân hàng VPBank. Toàn bộ cư dân của The Matrix One còn được miễn 3 năm phí quản lý khi chính thức đến sinh sống tại đây.