MM Mega Market Việt Nam xuất khẩu đơn hàng nông sản Việt đầu tiên sang Singapore

Ngày 21/8/2019, Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chính thức ký kết hợp tác với công ty CMM Marketing Management Pte Ltd (CMM) để xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Singapore.



Theo đó, MM Mega Market Việt Nam sẽ xuất khẩu các mặt hàng rau, củ, quả, nấm tươi sạch sang Singapore thông qua công ty CMM để phân phối tại hệ thống 60 siêu thị của công ty Sheng Siong Supermarket tại Singapore. Sheng Siong Supermarket là nhà bán lẻ lớn thứ 3 tại thị trường Singapore. Sự kiện này đặt nền móng đầu tiên cho chiến lược xuất khẩu nông sản Việt Nam của MMVN sang thị trường Singapore.

Trong tháng 9, đơn hàng đầu tiên sẽ được MMVN xuất khẩu sang Singapore, gồm các mặt hàng như, ớt chuông Đà Lạt, khoai lang và chanh không hạt với tổng sản lượng khoảng 20 tấn. Dự kiến, trong năm 2019, MMVN sẽ xuất khẩu khoảng 100 tấn nông sản Việt sang thị trường Singapore.

Sự kiện ký kết hôm nay đã đánh dấu thị trường thứ 2 mà MMVN chính thức xuất khẩu hàng nông sản Việt sau khi được cấp giấy phép xuất khẩu từ cuối năm 2017. Trước đó, vào đầu năm 2018, MMVN đã tiến hành xuất khẩu nông sản Việt sang thị trường đầu tiên là Thái Lan và tăng sản lượng xuất khẩu khoảng 200 tấn/tháng trong năm nay.

Tại lễ ký kết, ông Phidsanu Pongwatana, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam nói: "Bên cạnh việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt tại hệ thống 19 trung tâm MMVN trên cả nước, một trong chiến lược quan trọng của MMVN đó là thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt sang các thị trường mà tập đoàn đang hoạt động kinh doanh. Chúng tôi rất vui mừng khi MMVN tiếp tục trở thành cầu nối, đưa các mặt hàng nông sản của Việt Nam sang Singapore, một thị trường nhập khẩu được đánh giá có tiềm năng to lớn nhưng cũng rất khắt khe trong khu vực Đông Nam Á này."

"Để xuất khẩu vào Singapore, các sản phẩm phải chịu sự kiểm soát nghiêm ngặt về tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, về chất lượng, mẫu mã và bao bì. Các sản phẩm mà MMVN xuất khẩu sang thị trường này đều được kiểm tra tại phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn Codex và áp dụng quy trình HACCP để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Chúng tôi tin tưởng rằng, với thế mạnh là chuỗi cung ứng nông sản an toàn và kinh nghiệm xuất khẩu sang hệ thống hơn 1.000 siêu thị Big C Thái Lan sẽ giúp MMVN xuất khẩu thành công nông sản Việt Nam với sản lượng ngày càng tăng sang thị trường Singapore trong những năm tới", ông Phidsanu nói thêm.

Trạm trung chuyển rau củ Đà Lạt cùng Trạm trung chuyển trái cây Bến Tre được đánh giá là một trong những trạm trung chuyển đạt điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các sản phẩm rau quả tốt nhất Việt Nam. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển chuỗi liên kết sản xuất hiện đại để phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu, hiện MMVN đang hợp tác với gần 300 hộ nông dân ở ba vùng nguyên liệu chính tại Lâm Đồng, gồm Đơn Dương, Đức Trọng và Đà Lạt. Trên vùng nguyên liệu rộng 250 ha, mỗi năm trạm trung chuyển này cung cấp hơn 12,000 tấn rau củ quả đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như sản lượng ổn định, MMVN đã lựa chọn các trang trại đạt chuẩn, tổ chức các khóa đào tạo và đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của MM luôn đồng hành chặt chẽ với nông dân trong suốt quá trình sản xuất. Toàn bộ các mặt hàng rau củ quả xuất khẩu trong thời gian tới của MMVN sang Singapore sẽ được tuyển chọn từ Trạm trung chuyển rau củ Đà Lạt và trái cây Bến Tre.

Mới đây, MMVN cũng vừa ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Bộ Công Thương về việc đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa Việt Nam trong hệ thống phân phối của MMVN tại Việt Nam và hỗ trợ xuất khẩu hàng hóa Việt Nam ra thị trường nước ngoài. Theo đó, MMVN sẽ đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa Việt Nam thông qua các mạng lưới phân phối quốc tế thuộc TCC Land International (Singapore) Pte. Ltd và các công ty thành viên thuộc tập đoàn Berli Jucker Public Company Limited (tập đoàn BJC, tập đoàn mẹ của MM Mega Market Việt Nam).

Sự kiện ký kết hợp tác xuất khẩu nông sản Việt sang Singapore hôm nay, một lần nữa tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết thúc đẩy xuất khẩu hàng Việt của MMVN sang các thị trường trong khu vực, nơi tập đoàn đang hoạt động kinh doanh. Sự kiện này cũng đồng thời khẳng định cam kết gắn bó lâu dài và chiến lược phát triển kinh doanh bền vững của MM Mega Market tại Việt Nam.

Cũng trong thời gian tới, MMVN sẽ kết hợp cùng sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Tuần lễ hàng Việt Nam tại Thái Lan", dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay tại Bangkok.