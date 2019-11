Mở bán Le Grand Jardin - xác lập chuẩn “sống chất” tại tâm điểm Long Biên

Ngày 5/11/2019, với sự mong đợi của thị trường, dự án bất động sản tại trung tâm Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội được phát triển bởi BRG Group: Le Grand Jardin - "Thành phố chuẩn sống chất" chính thức được mở bán.

Dự án chung cư cao tầng - Khu đô thị mới Sài Đồng với tên thương mại "Le Grand Jardin" tọa lạc tại khu đất vàng giữa đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội (cận kề Vinhomes Riverside - The Harmony).

Dự án được phát triển bởi BRG Group - Tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, chủ đầu tư tên tuổi trên thị trường bất động sản. BRG Group hiện quy hoạch nhiều dự án quy mô lớn, trong đó phải kể tới "đại dự án" Thành phố thông minh có tổng mức đầu tư gần 4,2 tỷ USD vừa được khởi công đầu tháng 10 vừa qua tại Đông Anh, Hà Nội.

Le Grand Jardin còn sở hữu những ưu thế nổi bật khi được đầu tư xây dựng với chất lượng thi công hạng A bởi Tập đoàn Hòa Bình danh tiếng, thiết kế cảnh quan vượt trội bởi công ty West Green Design - đơn vị hàng đầu của Canada và tư vấn giám sát bởi CONINCO 3C trực thuộc CONINCO - đơn vị chuyên giám sát thi công xây dựng cho các công trình khách sạn 5 sao.

Le Grand Jardin ra mắt đã thổi một luồng gió mới vào thị trường đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà đầu tư và khách hàng mua nhà ở tại khu vực Sài đồng quận Long Biên, phía Đông Hà Nội.

Dự án nằm ngay lõi khu vực hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, kết nối giao thông thông thoáng, dễ dàng di chuyển. Từ Le Grand Jardin, chỉ mất từ 15 phút để đến các quận trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình và cũng rất thuận tiện sử dụng các tuyến giao thông trọng điểm như Vành đai 3, cầu Thanh Trì, sân bay Nội Bài... hay nhanh chóng đi đến nhiều tỉnh thành như Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang…

Sinh sống tại Le Grand Jardin, cư dân được tận hưởng các tiện ích ngoại khu phong phú, phù hợp với nhiều độ tuổi, thỏa mãn nhu cầu giải trí đa dạng. Việc di chuyển đến các khu trung tâm thương mại, siêu thị lớn như Aeon Mall, BigC, Vincom Plaza Long Biên, công viên lớn như công viên Jura Park, các bệnh viện lớn như Bệnh viện 108, Bệnh viện Việt Xô và Bệnh viện Vinmec cũng chỉ mất 5 - 10 phút.

Tại đây, mạng lưới hệ thống giáo dục dày đặc quanh dự án sẽ đảm bảo môi trường giáo dục cho con trẻ. Trong vòng bán kính 500m quanh dự án, điểm qua đã có xấp xỉ 10 trường học từ các cấp mầm non đến các trường trung học quốc tế nổi tiếng như: Trường liên cấp Vinschool, Trường quốc tế Anh Việt liên cấp BVIS, Trường mầm non Sao Xanh, Trường mầm non Hoa Sữa, Trường tiểu học Phúc Đồng, Trường tiểu học Sài Đồng...

"Bước chân ra khỏi nhà là tiện ích hoàn hảo" - đây chính là đặc quyền của cư dân Le Grand Jardin. Trước mặt là hồ nước xanh trong, xung quanh là hệ thống công viên cây xanh - một không gian gần gũi với thiên nhiên bắt nhịp xu thế sống hiện đại trên toàn thế giới.

Đặc biệt, 50 tiện ích nội khu đẳng cấp như quảng trường, đường dạo bộ, cây xanh, những khu vườn xinh xắn, dàn hoa nhiều sắc màu với những ghế nghỉ đầy lãng mạn, hàng rào xanh sinh thái, vườn chơi cờ, vườn Yoga thư thái, vườn BBQ, vườn đọc sách yên tĩnh, khu vui chơi trẻ em đa dạng, 03 bể bơi ngoài trời, hồ cảnh & đài phun nước… hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích giúp cân bằng năng lượng sống của cư dân.

Từng căn hộ được thiết kế trau chuốt, đầu tư lắp đặt thiết bị nội thất đến từ các thương hiệu có uy tín. Phòng khách, phòng ngủ được bố trí thiết kế thông minh để đảm bảo tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, tối đa khả năng đối lưu không khí, đảm bảo sự thoáng đãng, đảm bảo sức khỏe và mang đến tài lộc cho gia chủ. Các căn hộ tại đây có diện tích đa dạng từ 49,87m2 đến 105,59m2 được bố trí công năng hợp lý đối với căn 2-3 phòng ngủ.

Le Grand Jardin xác lập định vị phong cách "sống chất" - sống mới, sống tâm điểm, sống hiện đại tại khu vực, sống chất lượng bởi tiện ích phong phú từ nội khu cho đến ngoại khu và sống hạnh phúc trọn vẹn trong chính tổ ấm của mình. .

Le Grand Jardin hiện đã được cất nóc cả 9 tòa nhà, sản phẩm đã đủ điều kiện mở bán theo quy định của pháp luật. Dự án được mở bán vào ngày 5/11/2019 này, sẽ tạo ra nguồn cung căn hộ chất lượng với mức giá trong tầm tay.

Nhân dịp mở bán dự án, chủ đầu tư dành tặng những ưu đãi vô cùng hấp dẫn, nhằm mang đến cơ hội sở hữu căn hộ nội đô "giá hời" cho khách hàng như chiết khấu ngay 4% giá trị căn hộ dành cho khách hàng không vay ngân hàng; chiết khấu ngay 9,5%/năm trên khoản tiền và số ngày đóng trước hạn khi thanh toán sớm 95%.

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 15 tháng trở thành chìa khóa tháo gỡ bài toán tài chính để có thể sở hữu tổ ấm riêng ngay trong hôm nay. Ngoài ra, chủ đầu tư còn tặng ngay chuyến du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên đặt mua căn hộ.

* Thông tin chi tiết:

Đơn vị tư vấn và quản lý bán hàng: Công ty TNHH Phát triển & Kinh doanh Bất động sản Weland

Website: www.legrandjardin.com.vn

Hotline: 0962 72 8188.