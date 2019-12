Mô hình đô thị khép kín đầu tiên tại thành phố Biển - KVG The Capella Garden

Ngày 28/12, phân khu khép kín đầu tiên KVG The Capella Garden nằm trong khu đô thị hiện đại, thông minh KVG The Capella sẽ chính thức ra mắt thị trường, đánh dấu bước đi tiên phong của chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group trong việc kiến tạo không gian sống trọn vẹn, đầy đủ tiện ích.

Chỉ ngay sau khi chủ đầu tư công bố thông tin và giới thiệu các căn liền kề mẫu của phân khu KVG The Capella Garden, thị trường bất động sản Nha Trang đã có dịp "dậy sóng", khách hàng háo hức và nóng lòng chờ đón sự xuất hiện chính thức của mô hình đô thị khép kín đầu tiên tại thành phố biển. Điều này được ghi nhận ở lượng khách quan tâm dự án và đến đăng ký tham quan khu nhà mẫu không ngừng tăng lên.

Lý giải cho sức hút rất lớn này, số đông khách hàng đã có đồng quan điểm và kì vọng về mô hình đô thị khép kín sẽ mang lại đầy đủ tiêu chí về an ninh an toàn, hệ thống tiện ích nội khu vượt trội, thiết kế hiện đại - thông thoáng, không gian xanh mát, hệ thống giao thông phát triển và đặc biệt là giá trị gia tăng lũy tiến trong tương lai.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa bậc nhất thành phố Nha Trang, thuộc Gói 8 - một trong những vị trí vàng cuối cùng của Quần thể Mỹ Gia, KVG The Capella Garden cận kề với trung tâm hành chính thương mại phía Tây thành phố, thuận tiện để kết nối giao thông và kinh tế liên vùng. Đặc biệt, với địa thế tự nhiên tuyệt đẹp "tựa núi kề sông", phân khu đô thị khép kín này còn mang ý nghĩa đặc biệt về phong thủy.

Tại đây, cộng đồng cư dân không chỉ được tận hưởng không gian, cảnh quan sống trong lành mà còn được thừa hưởng hạ tầng công cộng của quần thể Mỹ Gia đã được quy hoạch phát triển như: trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế, bệnh viện Sản - Nhi, công viên điều hòa thành phố, trung tâm thương mại….

Sống tại KVG The Capella Garden, cư dân sẽ cảm nhận được không gian sống xanh, hài hòa cùng thiên nhiên. Sau những giờ làm việc căng thẳng, mỗi gia đình có thể được thư giãn tại quảng trường trung tâm hay cụm các công viên chủ đề, công viên điêu khắc…; rèn luyện sức khỏe với sân tập golf mini, bể bơi…; hay cùng tổ chức giao lưu tại khu tổ chức tiệc, vườn ẩm thực BBQ ngoài trời…

Đặc biệt, mảng xanh còn được bố trí xen kẽ giữa các tiện ích vừa tạo bóng mát, tránh cảm giác bức bối, ngột ngạt, đồng thời cũng là nơi thư giãn hiệu quả.

Được thiết kế theo quy chuẩn của khu đô thị khép kín, do vậy, vấn đề an ninh tại KVG The Capella Garden luôn được chú trọng với hệ thống an ninh đa lớp: chốt bảo vệ tại các cổng ra vào phân khu, đội cơ động tuần tra và camera giám sát…

Bên cạnh đó với hơn 12 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực kiến trúc, thiết kế, kinh doanh bất động sản, xây dựng các công trình đường sắt - đường bộ, khai thác dịch vụ lưu trú, thi công hạ tầng cho nhiều dự án lớn như Vinpearl Nha Trang, Vinpearl Phú Quốc, Vinhomes Grand Park quận 9, khu đô thị Mỹ Gia… chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group đã khẳng định được uy tín thương hiệu với các đối tác lớn cũng như lòng tin của khách hàng khi quyết định lựa chọn định cư tại phân khu KVG The Capella Garden.

Nếu như các lợi thế về vị trí - tiện ích - cảnh quan xanh cùng chủ đầu tư uy tín mới chỉ là điều kiện cần thì pháp lý là điều kiện đủ và tiên quyết để khách hàng đưa ra quyết định.

Phân khu đô thị KVG The Capella Garden hiện đã được phê duyệt quy hoạch và sở hữu giấy tờ pháp lý đầy đủ. Mỗi căn liền kề đều được tách riêng sổ đỏ và sẵn sàng bàn giao ngay sau khi cư dân hoàn thiện nhà, do vậy đây sẽ là yếu tố khiến các khách hàng vô cùng tin tưởng và hài lòng khi lựa chọn KVG The Capella Garden là nơi an cư cho cả gia đình.

Có thể thấy, với việc hội tụ rất nhiều ưu thế nổi bật, KVG The Capella Garden được dự báo sẽ tạo nên cơn sốt và đón nhận nhiều sự quan tâm và tham gia trong sự kiện ra mắt chính thức sẽ diễn ra vào ngày ngày 28/12 tới đây.

Cũng trong lần ra mắt thị trường này, chủ đầu tư Khánh Vĩnh Group sẽ dành nhiều ưu đãi cho khách hàng tin tưởng và đặt chỗ những căn liền kề đầu tiên của KVG The Capella Garden, cụ thể các ưu đãi như 5 chỉ vàng, miễn phí 2 năm phí quản lý, ưu đãi chiết khấu lên tới 9%...

Đặc biệt, các chủ nhân đầu tiên còn có cơ hội nhận được quà tặng vô cùng hấp dẫn trong chương trình "Xế sang - quà xịn" với nhiều phần quà giá trị như xe Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng, gói nội thất trị giá 300 triệu đồng, chuyến du lịch châu Âu trị giá 150 triệu đồng….

Với lợi thế sở hữu nhiều điểm mạnh, KVG The Capella Garden được nhiều chuyên gia đánh giá là được ra mắt đúng thời điểm thị trường bất động sản Nha Trang đang khan hiếm nguồn cung nhà ở cao cấp. Do đó, sự xuất hiện của phân khu đô thị khép kín này sẽ góp phần giải toả "cơn khát" của khách hàng đang tìm kiếm nơi an cư đẳng cấp, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản thành phố biển trong thời gian tới.

