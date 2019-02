MobiFone liên tục ghi điểm chất lượng

Luôn lấy khách hàng làm trọng tâm, MobiFone tập trung đẩy mạnh đầu tư vào phát triển hạ tầng và nâng cấp dịch vụ để đem lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Đầu tư hạ tầng, nâng chất lượng mạng vượt chuẩn

Những năm gần đây, MobiFone ghi nhận những thành công đáng tự hào trong công tác đầu tư phát triển mạng lưới. Thực hiện chiến lược phủ sóng 3G, 4G toàn quốc, mở rộng vùng phủ đến các khu vực vùng sâu vùng xa, biển đảo, đặc biệt trong thời gian gần đây, MobiFone đã đưa vào phát sóng mới hàng vạn trạm phát song 3G/4G đáp ứng lưu lượng thuê bao data tăng trưởng.

Trong số các nhà mạng, MobiFone là doanh nghiệp đầu tiên, tiên phong xây dựng đề án thí điểm trạm BTS thân thiện với môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng. Không chỉ thân thiện với môi trường, các trạm thu phát sóng xanh của MobiFone được triển khai tại Hà Nội, Nghệ An, Bắc Ninh đã giúp người dùng truy cập sóng 3G, 4G mạnh hơn.

Theo đánh giá, các trạm thu phát sóng này còn có thể dùng chung giữa các mạng với nhau (tối thiểu 3 nhà mạng/cột) để tiết kiệm nguồn lực, mặt bằng cho địa phương.

Nhờ sự đầu tư và bổ sung hạ tầng liên tục, nhà mạng đã thu về kết quả ấn tượng khi chất lượng mạng MobiFone vượt tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Kết quả đo kiểm dịch vụ truy cập Internet (3G và 4G) tại 6 tỉnh thành (Lạng Sơn, Thái Nguyên, Quảng Trị, Quảng Bình, Bến Tre và Tiền Giang) do Cục Viễn thông mới công bố, tất cả chỉ số về chất lượng mạng của MobiFone đều vượt so với quy chuẩn.

Khẳng định thương hiệu

Theo kết quả đo kiểm 4G tại khu vực Hà Nội của Cục Viễn thông năm 2017, chỉ số tốc độ mạng 4G của MobiFone cũng đạt kết quả cao, vượt xa so với yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. MobiFone cũng là nhà mạng có chất lượng dịch vụ 4G tiêu biểu theo kết quả khảo sát "Đánh giá mức độ hài lòng của người tiêu dùng về nhà mạng cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm 2017" do IDG công bố. Đặc biệt, trong lần công bố kết quả đo kiểm tốc độ 4G tại Hà Nội mới đây nhất ngày 30.1.2019, theo công bố của Cục Viễn thông, tốc độ 4G của MobiFone đạt kết quả cao nhất so với các nhà mạng khác.

Những kết quả tích cực trong công tác đầu tư cũng đã góp phần giúp MobiFone hoàn thành ở mức cao các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao. Năm 2018, lợi nhuận trước thuế của MobiFone ước đạt 6.045 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch năm, tăng 7,5% so với năm 2017. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của MobiFone ước đạt 25,7%, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Tổng nộp Ngân sách nhà nước ước đạt 5.403 tỷ đồng.

Trong bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2018 do công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng báo điện tử Vietnamnet tổ chức, MobiFone đứng vị trí thứ 17, đây cũng là một trong hai doanh nghiệp viễn thông có lợi nhuận cao nhất trong năm.

Trước đó, MobiFone cũng liên tục được vinh danh ở nhiều giải thưởng uy tín như Top 50 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam 2017 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) công bố; Top 10 Thương hiệu mạnh Việt Nam năm 2017 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, Top 5 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lớn nhất đối với Internet Việt Nam do Hiệp hội Internet Việt Nam đánh giá.