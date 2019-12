MobiFone và đêm nhạc "Gửi trọn yêu thương"

Dưới sự dẫn dắt dí dỏm và sôi động của MC Thành Trung, các nghệ sỹ và khán giả Cần Thơ sẽ có một buổi tối vô cùng náo nhiệt, tưng bừng cổ vũ đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam đá trận bán kết tại SEA Games 30 trong đêm nhạc "Gửi trọn yêu thương" của MobiFone diễn ra vào tối 7/12 tới đây.



Ekip thực hiện chương trình MobiFone – "Gửi trọn yêu thương" đã đặt chân đến thành phố Cần Thơ "gạo trắng nước trong" thấm đẫm tình người miền Tây, để chuẩn bị cho đêm nhạc đặc biệt nhất trong năm. Thật thú vị khi đêm nhạc "Gửi trọn yêu thương" lần này trùng với trận đấu bán kết SEA Games 30 của đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam.

Ngoài những tiết mục ca nhạc đặc sắc của các ngôi sao hàng đầu Việt Nam đang được giới trẻ vô cùng yêu thích như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Isaac, Vũ Cát Tường, nhóm Lip B,… thì việc truyền trực tiếp trận bán kết trên màn hình lớn tại sân khấu và những bình luận hóm hỉnh và đầy tính chuyên môn của MC Thành Trung cũng như những trò chơi tương tác với khán giả về bóng đá chính là điểm nhấn đặc biệt nhất trong chương trình.

Có lẽ đây là đêm nhạc MobiFone "Gửi trọn yêu thương" khác biệt nhất trong chuỗi chương trình chăm sóc khách hàng của MobiFone trên toàn quốc, bởi sân khấu và kịch bản sẽ được thiết kế mở như một không gian đa dạng để khán giả vừa được thưởng thức sân khấu ca nhạc vừa có thể cuồng nhiệt với bóng đá. Khác với những buổi xem bóng đá thông thường trên màn hình lớn ngoài trời, tại chương trình, khán giả còn được hòa mình vào những vũ điệu sôi động của các ngôi sao ca nhạc trước, giữa và sau trận đấu.

Vì thế, không khí của đêm hội bóng đá – âm nhạc sẽ thực sự ý nghĩa và tuyệt vời. Đó là món quà đặc biệt mà MobiFone dành tặng cho những khách hàng thân thiết của mình tại Cần Thơ, và cũng là món quà tinh thần tặng đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam khi có hàng ngàn cổ động viên Cần Thơ sát cánh cùng hàng triệu cổ động viên cả nước ở quê nhà luôn dõi theo từng bước chân, từng đường bóng của các cầu thủ thân yêu.

Chương trình MobiFone "Gửi trọn yêu thương" lần này sẽ có sự xuất hiện trình diễn đầy sôi động của nam ca sỹ Isaac - một người con của mảnh đất Cần Thơ. Đây chắc chắn sẽ là phần trình diễn được mong đợi với những bản hit của anh chàng điển trai này như "Anh sẽ về sớm thôi", "Khi anh yêu em" (Mr. Right), … được khán giả trẻ vô cùng yêu thích trong thời gian qua.

Xen kẽ trong suốt trận đấu bán kết, khán giả sẽ được nghe những bình luận ngắn của MC Thành Trung (cũng là một chuyên gia bóng đá thường xuyên làm khách mời bình luận các trận đấu trên truyền hình).

Kết thúc trận đấu, khán giả Cần Thơ sẽ được quay lại thưởng thức những giai điệu vô cùng dễ thương và sôi động của Đông Nhi.

Kết thúc đêm nhạc hội bóng đá MobiFone – "Gửi trọn yêu thương", Noo Phước Thịnh chắc chắn sẽ làm khán giả Cần Thơ hài lòng với phần trình diễn và giao lưu vô cùng sôi động và dễ thương của mình. Phần trình diễn song ca giữa Đông Nhi – Noo Phước Thịnh trong chương trình sẽ là một điểm nhấn thú vị. Bởi, ai cũng biết Noo và Đông Nhi là đôi bạn thân đã nhiều năm qua, họ cùng nhau bước đi trên con đường nghệ thuật, cùng nắm tay nhau chinh phục đỉnh cao trong sự nghiệp âm nhạc của mỗi người.

Chính vì thế, họ luôn có mặt cùng nhau trong những khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống. Với đêm nhạc MobiFone – Gửi trọn yêu thương đầy ý nghĩa này, Noo – Đông Nhi sẽ cùng song ca, cùng nắm tay nhau để hợp sức truyền lửa cho khán giả trong một đêm nhạc mà sự gắn kết, chia sẻ được chọn là thông điệp quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, "hoàng tử" showbiz Noo Phước Thịnh sẽ mang tới cho khán giả Cần Thơ những giai điệu vừa lãng mạn, trữ tình, vừa sôi động qua những bài hát như "I'm Still loving you", "Hold me tonight", "Nỗi nhớ đầy vơi", "Tôi là một ngôi sao",…

Luôn cập nhật, theo sát những diễn biến của đời sống xã hội, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh nhằm ngay lập tức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng dịch vụ đa dạng của khách hàng, đó chính là một trong những tiêu chí hàng đầu mà MobiFone luôn quan tâm, xây dựng và gìn giữ trong suốt hơn hai thập kỷ qua. Với chủ trương "Khách hàng là trọng tâm trong mọi hoạt động", trong năm 2019, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào công tác chăm sóc khách hàng, nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho các thuê bao MobiFone.

Đêm nhạc "MobiFone - Gửi trọn yêu thương" tại Cần Thơ lần này là một trong nhiều hoạt động thiết thực của chuỗi chương trình 2019 với thông điệp "Chăm sóc chuẩn vàng, sẵn sàng đón bạn", nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của MobiFone dành cho những khách hàng thân thiết đã luôn ủng hộ, tin yêu và sát cánh cùng MobiFone.

Trong năm 2020 sắp tới, MobiFone sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ, phủ sóng 4G/5G trên toàn bộ khu vực dân cư nhằm đem đến những tiện ích và trải nghiệm đa dạng cho khách hàng.