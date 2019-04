Món lợi kép khi đầu tư nhà phố thương mại

Vị trí đắc địa, vừa ở vừa kinh doanh, di chuyển thuận lợi, tiềm năng tăng giá cao… là những ưu thế nổi bật giúp nhà phố thương mại (shophouse) ngày càng được ưa chuộng. Sở hữu shophouse là đang nắm trong tay một tài sản với nhiều giá trị.

Những ưu thế của nhà phố thương mại

Trước xu thế kinh doanh bùng nổ như hiện nay, mô hình nhà phố thương mại được các chủ đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt tiện lợi. Loại hình bất động sản này thường được phát triển ở những khu vực có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, các khu dân cư đông đúc với nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ rất cao.

Đây chính là một trong những lợi thế giúp nhà phố thương mại luôn có lượng khách hàng ổn định, sinh lời cao. Ngoài ra, so với nhà ở thông thường hay căn hộ thì dự án thương mại chỉ chiếm 2-5%, khá hạn chế nên không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường.

Với khả năng phát huy ưu thế về thương mại, nhà phố thương mại có tích hợp mặt tiền là điểm then chốt cho việc kinh doanh buôn bán một cách thuận lợi. So với việc đầu tư căn hộ hay gửi tiết kiệm thì lợi nhuận từ kinh doanh thường cao và ổn định hơn. Đặc biệt, khi dân số trong các khu đô thị tăng lên thì nhu cầu sinh hoạt hằng ngày cũng gia tăng, kích thích việc kinh doanh tại các nhà phố thương mại tăng trưởng. Đây chính là điểm then chốt đảm bảo việc kinh doanh được ổn định lâu dài và sinh lời liên tục.

Nhà phố thương mại dẫn đầu về tốc độ tăng giá so với các loại bất động sản khác, vượt lên so với căn hộ hay biệt thự, nhà phố thông thường. Giá trị gia tăng của nhà phố thương mại đi lên theo tốc độ phát triển của khu vực. Mật độ dân cư ngày càng tăng kéo theo nhu cầu kinh doanh và những mặt bằng đẹp sẽ tăng giá trước tiên và biên độ tăng thường cao hơn các phân khúc bất động sản khác. Thực tế, trên các tuyến đường, bao giờ các ngôi nhà mặt tiền có thể khai thác kinh doanh giá cũng cao hơn nhiều lần so với những ngôi nhà ở phía trong.

Hiện nay, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, nhà cao tầng mọc lên nhiều và có xu hướng lấn dần nhà thấp nên nhà phố thương mại thường không tăng số lượng, thậm chí có thể bị thu hẹp theo thời gian. Do đó, những gia chủ sở hữu nhà phố thương mại sẽ nắm trong tay sản phẩm hiếm có, giá trị lớn.

Hấp dẫn nhà phố thương mại Cát Linh

Vừa ra mắt thị trường, khu đô thị thương mại Cát Linh do Asia Group phát triển tại Long Thành (Đồng Nai) đã thu hút rất đông khách hàng quan tâm. Dự án gồm một trung tâm thương mại đa chức năng, trường học, công viên và các dãy nhà phố thương mại thiết kế sang trọng phục vụ nhu cầu ở kết hợp kinh doanh.

Khu đô thị Cát Linh tích hợp tất cả những yếu tố nói trên khi nằm ngay trung tâm thị trấn Long Thành, liền kề chợ mới Long Thành, Vincom Plaza, sân golf Long Thành và sắp tới còn có thêm chợ đầu mối, trung tâm hội nghị - triển lãm quốc tế…

Xung quanh dự án đang có nhiều khu công nghiệp lớn như Amata, Long Thành, Long Đức, Lộc An - Bình Sơn… với hàng chục ngàn lao động, chuyên gia làm việc nên tiềm năng khai thác kinh doanh rất lớn.

Đặc biệt, tọa lạc ngay cửa ngõ vào sân bay quốc tế Long Thành và tích hợp trung tâm thương mại đa chức năng tọa lạc ngay nút giao giữa quốc lộ 51 với cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây nên tương lai khu đô thị Cát Linh sẽ trở thành một điểm đến mua sắm, nghỉ ngơi và là trung tâm kinh doanh sôi động tập trung các ngành nghề như nhà hàng, quán cà phê, khách sạn, đại lý vé máy bay, cửa hàng lưu niệm, siêu thị tiện ích…

Bên cạnh đó, khu đô thị Cát Linh còn sở hữu hệ thống hạ tầng kết nối thông suốt như cao tốc Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành, Dầu Giây - Phan Thiết, Dầu Giây - Đà Lạt, Biên Hòa - Vũng Tàu và monorail Thủ Thiêm - Long Thành, Long Thành - Vũng Tàu… Trong tương lai, tại Long thành sẽ hình thành "thành phố sân bay" hiện đại, mật độ dân số tăng cao sẽ mang đến cho khu đô thị Cát Linh cơ hội kinh doanh và gia tăng giá trị tài sản cực lớn.

