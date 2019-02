Moody’s đánh giá tích cực đối với Agribank

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody's - một trong các tổ chức xếp hạng uy tín nhất thế giới, công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngay từ lần đầu tiên thực hiện xếp hạng tín nhiệm.

Agribank là ngân hàng được xếp hạng tiền gửi nội tệ dài hạn mức Ba3 và xếp hạng nhà phát hành nội, ngoại tệ dài hạn mức Ba3, triển vọng ổn định.

Moody's nhấn mạnh Agribank đã tích cực xử lý tài sản có vấn đề trong 5 năm qua, với nhiều tiến bộ quan trọng trong 6 tháng cuối năm 2018; huy động vốn và thanh khoản của Agribank ở mức tốt, chủ yếu từ khách hàng cá nhân và ít bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường. Agribank có lợi thế về mạng lưới lớn nhất Việt Nam cùng với khả năng hỗ trợ cao của Chính phủ.

Agribank là ngân hàng do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, có sứ mệnh đặc biệt, chủ lực trong việc hỗ trợ, phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn tại Việt Nam. Đến nay, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn của Agribank chiếm hơn 70% tổng dư nợ, chiếm trên 50% thị phần tín dụng nông thôn tại Việt Nam.

Agribank là Ngân hàng lớn nhất Việt Nam về tiền gửi và có mạng lưới rộng nhất tại Việt Nam với 938 chi nhánh và 1.297 phòng giao dịch, 62 ngân hàng lưu động, 2.845 ATM, 46 Autobank và 20.781 máy POS khắp cả nước.

Chỉ số lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) của Agribank có xu hướng cải thiện trong năm 2019 do các khoản chi phí dự phòng thấp hơn. Agribank sẽ đặt mục tiêu tăng vốn thông qua phát hành cổ phần lần đầu ra công chúng, dự kiến IPO trong năm 2020.

Được biết, đến 31/12/2018, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1,3 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với năm 2017, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1 triệu tỷ đồng, tăng 14,6% so với năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 150% so với năm 2017. Có thể nói, đây là sự bứt phá kỷ lục của Agribank từ khi thành lập đến nay thu từ dịch vụ đạt gần 5.400 tỷ đồng, tăng trưởng 21%, tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,51% tổng dư nợ, thấp hơn so với bình quân toàn ngành ngân hàng, tỷ lệ an toàn vốn vốn tối thiểu đạt 9,54%.