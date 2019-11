Một cá nhân đã chi gần 211 tỷ sở hữu 97,33% vốn tại Công ty In Tổng hợp Cần Thơ

Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc (SCIC) vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ do Tổng Công ty đầu tư kinh doanh vốn nhà nuớc sở hữu.

Theo đó, SCIC chào bán công khai cả lô 10.289.117 cổ phần, chiếm 97,33% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ thông qua HOSE với giá khởi điểm là 19.400 đồng/cổ phần.

Kết thúc phiên đấu giá, chỉ có 1 nhà đầu tư cá nhân trúng thầu với giá đầu thành công bình quân là 20.500 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được là gần 211 tỷ đồng.

Công ty In Tổng hợp Cần Thơ có vốn điều lệ hơn 105,7 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại 500, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh chính là in ấn; dịch vụ liên quan đến in ấn…

Tính đến ngày 30/9/2019, công ty có 88 cổ đông trong nước – trong đó có 1 tổ chức và 87 cá nhân nắm giữ 2,67% vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần năm 2018 tăng 9,18% so với cùng kỳ đạt 23,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 13,15% lên gần 20 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng 2,98% lên hơn 148,5 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt hơn 192 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 11,2 tỷ đồng. Từ năm 2016 đến nay, công ty đều thanh toán cổ tức bằng tiền lần lượt 2016: 10,20%; 2017 là 11,20%, 2018 là 12,85% và 2019 là 12,95%.

Hiện, công ty được giao quản lý và sử dụng 4 lô đất với tổng diện tích là 257.561 m2 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể: 81,2 m2 tại số 20 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ; 186,70 m2 tại phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều; 4.007,1 m2 tại số 500, đường 30/4 phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều và 23.286 m2 tại phường Phước Thới, quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.