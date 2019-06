MSB đạt chuẩn mực quốc tế Basel II

Ngày 17/6/2019, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã chính thức được Ngân hàng Nhà nước trao quyết định áp dụng Thông tư 41/2016/TT-NHNN về quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo chuẩn mực quốc tế Basel II kể từ ngày 1/7/2019.

Việc tuân thủ theo Basel II đồng nghĩa với việc MSB được công nhận là ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả và minh bạch theo những nguyên tắc quản trị rủi ro cao hơn của chuẩn quốc tế, giúp ngân hàng nâng cao vị thế, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường.

Để đạt được thành quả này, trong thời gian qua, MSB đã không ngừng nỗ lực để đáp ứng các yêu cầu của chuẩn mực Basel II: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) luôn đạt ở mức trên 9% cao hơn so với quy định 8%, đảm bảo được thước đo quan trọng nhất về mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng, mang đến sự an tâm cho khách hàng, đối tác và cổ đông.

Trên nền tảng năng lực quản trị rủi ro sẵn có, MSB đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống, nguồn nhân lực, tập trung việc triển khai các dự án cải thiện chất lượng dữ liệu, bổ sung, sửa đổi hàng chục quy trình, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro…đưa Basell II vào thực tiễn hoạt động kinh doanh giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng, hiệu quả, minh bạch hơn.

Thực tế, trên con đường "chinh phục" Basel II, hoạt động quản trị rủi ro của MSB đã mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng. Với mục tiêu xây dựng mô hình tín dụng và giá tốt nhất thị trường, MSB đã phát triển mô hình quản trị rủi ro dựa trên phân tích nâng cao từ cơ sở dữ liệu lớn, giúp ngân hàng đưa ra quyết định chủ động, khách hàng được phản hồi kịp thời, nhanh chóng.

Điển hình, từ cuối năm 2018, MSB đã tiên phong và triển khai thành công giai đoạn đầu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào việc tìm kiếm và đánh giá khách hàng tiềm năng cho sản phẩm thẻ tín dụng. Khi đó, khách hàng có thể mở thẻ tín dụng trong vòng 24h làm việc, không cần chứng minh thu nhập và chỉ cần mở online mà không cần tới chi nhánh hay phòng giao dịch.

Hay với định hướng "Quản trị rủi ro chủ động tới gần khách hàng hơn", MSB cũng đã chú trọng phòng ngừa, cảnh báo sớm những rủi ro, giúp khách hàng an tâm khi sử dụng dịch vụ: Triển khai bảo mật 3D Secure cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng từ năm 2017; Báo biến động số dư cho sổ tiết kiệm thông qua tin nhắn SMS khi khách hàng tất toán, rút gốc từng phần hoặc rút lãi từ năm 2018; Kiểm tra sổ tiết kiệm qua kênh website của Ngân hàng chỉ với vài thao tác đơn giản (từ năm 2018)…

Thành công trong việc triển khai Basel II sẽ là tiền đề và động lực quan trọng giúp MSB tiếp tục hướng đến mục tiêu 2023 trở thành ngân hàng đáng tin cậy, thấu hiểu khách hàng nhất và đạt lợi nhuận cao tại Việt Nam.