MSB được Moody's nâng hạng tín nhiệm, triển vọng ổn định

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's vừa công bố nâng hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB), theo đánh giá vừa công bố vào cuối tháng 3/2019.

Theo đó, Moody's nâng bậc xếp hạng Tiền gửi dài hạn nội tệ và ngoại tệ của MSB lên B2. Tổ chức này cũng thăng hạng từ B2 lên B1 cho MSB ở cả 2 hạng mục là Rủi ro đối tác dài hạn (CRR) và Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn (CRA). Đặc biệt, Moody's cũng điều chỉnh hạng mục đánh giá xếp hạng tín nhiệm cơ sở của Ngân hàng (BCA) từ caa1 thành B3.

Kết quả đánh giá trên thể hiện sự phát triển ổn định, an toàn của MSB trong năm 2018, tương ứng với kết quả kinh doanh vừa được ngân hàng công bố với lợi nhuận trước thuế đạt mốc hơn 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 560% so với năm 2017 và vượt 460% so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, dư nợ cho vay khách hàng tăng gần 35%, tổng tài sản tăng 24% so với cuối năm 2017.

Theo Moody's, bên cạnh những hạng mục được đánh giá cao và nâng hạng, các yếu tố khác như lợi nhuận, tăng trưởng cho vay, giải quyết nợ xấu,…cũng góp phần quan trọng mang đến kết quả đánh giá tích cực cho MSB lần này.

Với quan điểm phát triển tín dụng thận trọng đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững, MSB duy trì và mở rộng được lượng khách hàng tín dụng tốt. MSB đạt tăng trưởng tín dụng cao ở tất cả các phân khúc khách hàng mục tiêu. Ngân hàng cũng đang áp dụng tiêu chuẩn Basel II - bộ tiêu chuẩn khắt khe đã được triển khai tại nhiều ngân hàng lớn trên thế giới để đảm bảo an toàn trong hoạt động.

Năm 2018 là năm bản lề đánh dấu sự thành công trong công tác kiểm soát nội bộ nói chung và quản lý rủi ro nói riêng của MSB khi ngân hàng triển khai thí điểm thành công các quy định của Ngân hàng Nhà nước về tính toán tỷ lệ an toàn vốn (Thông tư 41) trên phạm vi toàn hệ thống.

MSB cũng đã hoàn thiện bộ hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước phê duyệt việc áp dụng trước thời hạn Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định về Tỷ lệ an toàn vốn, với mục tiêu sớm trở thành một trong các ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam được công nhận triển khai thành công Basel II.

Phát biểu về kết quả đánh giá của Moody's, ông Huỳnh Bửu Quang, Tổng giám đốc MSB, cho biết: "Kết quả đánh giá tín nhiệm lần này của Moody's với các phân tích chi tiết cho thấy sự phát triển tốt và đúng hướng của MSB thời gian qua. Đây là một tin vui đồng thời là nguồn động lực lớn cho tập thể cán bộ nhân viên MSB tiếp tục vững tin triển khai thành công chiến lược mới đầy tham vọng trong giai đoạn 2018-2023 để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, đối tác".