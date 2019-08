Mua căn hộ Cam Ranh Bay, được nghỉ dưỡng hàng năm

Khu nghỉ dưỡng 5 sao Cam Ranh Bay Hotels & Resorts là cơ hội đầu tư hấp dẫn tại Cam Ranh, bởi khi mua căn hộ, khách hàng sẽ được tặng những kỳ nghỉ xuyên năm.

Những bãi biển đẹp tại Cam Ranh

Khánh Hòa có đường bờ bãi đẹp, dài nhất Việt Nam với 385km và gần 200 hòn đảo lớn nhỏ cùng nhiều vịnh biển đẹp như Vân Phong, Nha Trang. Sáu tháng đầu năm 2019, có 3,4 triệu khách du lịch đã chọn đến Khánh Hòa, trong đó có 1,7 triệu khách quốc tế chiếm 50% lượng khách đến Khánh Hòa và 20% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, cho thấy Khánh Hòa vẫn thu hút du lịch bậc nhất. Trong đó, Cam Ranh đang nổi lên là vùng đất du lịch nghỉ dưỡng mới và đẳng cấp.

Chỉ cách Nha Trang 40 km, Cam Ranh sở hữu những bãi biển đẹp tựa thiên đường như bãi Nồm, bãi Chướng, bãi Ngang, bãi Lao, bãi Rạn,… Biển Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, đứng hàng đầu khi thôi miên du khách bằng vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hùng vĩ.

Đến Cam Ranh dễ dàng bởi cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện. Các tuyến đường dọc bờ biển kết nối đô thị và biển gần hơn, như đại lộ Nguyễn Tất Thành dài 35 km nối kết TP. Nha Trang - Cam Lâm - Cam Ranh. Sân bay quốc tế Cam Ranh vừa khánh thành nhà ga sân bay quốc tế có công suất 4 triệu khách/năm và sẽ mở rộng đón 8 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2030. Với khoảng 650 chuyến bay hoạt động mỗi tuần và hơn 80 điểm đến khác nhau, Cam Ranh là sân bay duy nhất tại Việt Nam có lượng khách quốc tế chiếm đến 70% tổng lượng khách thông quan (2018), và là sân bay có lượng khách thông quan cao thứ 4 Việt Nam.

Biển Bãi Dài nằm ở khu bắc bán đảo Cam Ranh, nơi biển và rừng nguyên sinh trùng điệp, đã được quy hoạch phát triển và trở thành thành phố hiện đại với các khu nghỉ dưỡng, thể thao biển đặc thù như lướt ván longboard, tàu lượn, đi bộ, bơi lội, lặn biển, khám phá những bãi biển và các khu rừng cận nhiệt đới từ trên cao bằng dù lượn hoặc khinh khí cầu.

Thiên đường Santorini đầu tiên ở Cam Ranh

Có đến 45 dự án nghỉ dưỡng với gần 30.000 tỷ đồng, tương đương 1,3 tỷ USD vốn cam kết đầu tư đổ vào bắc bán đảo Cam Ranh, đã biến nơi đây thành mảnh đất đắt giá. Những năm gần đây, Bãi Dài mở cửa cho du khách khi các resort đẳng cấp đi vào hoạt động. Những tên tuổi bất động sản hàng đầu đang có mặt tại đây càng "bảo chứng" cho Bãi Dài, như Vingroup với Vinpearl Long Beach, Movenpick Cam Ranh Resort, Novaland với NovaBeach Cam Ranh Resort & Villas…

Đa số các dự án vẫn đang trong giai đoạn triển khai ban đầu. Chính vì vậy, Cam Ranh Bay Hotels & Resorts được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi là một trong những dự án 5 sao hiếm hoi giới thiệu sản phẩm trong giai đoạn này. Cách sân bay Cam Ranh 5 phút, quần thể nghỉ dưỡng Cam Ranh Bay Hotels & Resorts được mệnh danh là thiên đường Santorini đầu tiên tại Cam Ranh, khi được các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới thiết kế với phong cách nổi tiếng của vùng biển Địa Trung Hải.

Là phiên bản mang dấu ấn vượt thời gian của hòn đảo Santorini, Cam Ranh Bay trải dài 13 ha có vẻ đẹp cổ điển và hiện đại. Những villas truyền thống được nhấn nhá bởi các mái vòm, cầu thang đầy màu sắc hay những con đường rải đầy đá sỏi. Kiến trúc Santorini tại Cam Ranh Bay Hotels & Resorts không chỉ giữ chân du khách với những vùng biển trong xanh như ngọc, mà còn khắc ghi ấn tượng sâu đậm với lối kiến trúc Cycladic độc đáo- nhà trắng, mái vòm xanh nép mình trên vách đá.

Sau nhiều năm hoạt động, Cam Lam Holding, Chủ đầu tư Cam Ranh Bay Hotels & Resorts là đơn vị kinh nghiệm, uy tín trên thị trường bất động sản, cam kết mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng bằng việc hợp tác với những tên tuổi quản lý bất động sản hàng đầu thị trường: The Ascott Limited, TAUZIA HOTELS và Sailing Club Leisure Group để vận hành, quản lý Cam Ranh Bay Hotels & Resorts.

Ông Trần Trọng Dũng, Tổng giám đốc Cam Lam Holding cho biết, khi ký hợp đồng mua dự án Cam Ranh Bay Hotels and Resorts, khách hàng sẽ được chủ đầu tư ứng trước 2 năm lợi nhuận cho thuê trong tương lai, tương đương 15% giá trị căn hộ. "Chúng tôi mong muốn đồng hành với khách hàng vững bền và lâu dài trong tương lai. Bên cạnh đó, chúng tôi tặng ngay 28 đêm nghỉ dưỡng miễn phí mỗi năm cho khách hàng tại hệ thống khách sạn nghỉ dưỡng của chúng tôi", ông cho biết.

Khi sở hữu căn hộ Cam Ranh Bay, khách hàng có 28 Voucher nghỉ dưỡng miễn phí tại dự án và được quy đổi tại The Pearl Hội An đẳng cấp 5 sao tại Hội An. Được vận hành và khai thác bởi các tập đoàn quản lý khách sạn chuyên nghiệp như Ascott và Sailing Club, nên số tiền mỗi năm mà khách hàng nhận doanh thu khai thác lên đến hàng trăm triệu đồng.

Cam Ranh Bay Hotels & Resorts chính thức giới thiệu đến khách hàng vào quý 3/2019.

