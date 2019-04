Mỹ điều tra 3 triệu xe Hyundai, Kia vì nguy cơ tự bốc cháy

Cơ quan chức năng Mỹ ngày 1/4 tuyên bố sẽ mở một cuộc điều tra đối với 3 triệu xe ôtô Hyundai và Kia sau khi rà soát những báo cáo cho thấy hơn 3.000 vụ xe tự bốc cháy khiến hơn 100 người bị thương.

Theo tin từ Reuters, Cơ quan An toàn giao thông đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) nói rằng cuộc điều tra được tiến hành dựa trên đề xuất mà Trung tâm An toàn ôtô đưa ra hồi tháng 6 năm ngoái. Đối tượng của cuộc điều tra này là xe Kia Optima và Sorento sản xuất trong các năm từ 2011-2014, xe Kia Soul sản xuất từ 2010-2015, và xe Hyundai Sonata và Santa Fe đời 2011-2014.

Cuộc điều tra này một lần nữa làm dấy lên mối lo ở Mỹ về tính an toàn của xe do Hyundai và Kia sản xuất. Mấy năm gần đây, xe của hai thương hiệu này đã bị cơ quan chức năng Mỹ điều tra sau hàng loạt vụ triệu hồi do lỗi động cơ.

Kể từ năm 2015, Hyundai và Kia đã triệu hồi trên 2,3 triệu xe để xử lý các rủi ro cháy nổ động cơ.

Giá cổ phiếu Hyundai có lúc giảm 2,5% trong phiên giao dịch sáng thứ Ba ở Seoul, cổ phiếu Kia có lúc giảm 1,1%. Cả hai hãng đều ra tuyên bố sẽ hợp tác với các nhà điều tra Mỹ.

NHTSA nói rằng quyết định điều tra được đưa ra dựa trên phân tích thông tin thu thập được từ nhiều nhà sản xuất, phản hồi của người tiêu dùng và các nguồn khác.

Theo nhà chức trách, cuộc điều tra về các vụ triệu hồi xe trước của Hyundai và Kia chủ yếu tập trung vào vấn đề rủi ro cháy động cơ, nhưng cuộc điều tra mới không chỉ giới hạn ở vấn đề động cơ mà có thể sẽ bao hàm các hệ thống và linh kiện khác của xe.

Ông Jason Levine, Giám đốc Trung tâm An toàn ôtô, cuộc điều tra là cần thiết để tìm ra câu trả lời vì sao hàng nghìn xe Kia và Hyundai xảy ra tình trạng tự bốc cháy mà không hề có va đụng. Ông cũng hy vọng cuộc điều tra sẽ dẫn tới những đợt triệu hồi xe mới.

Hyundai và Kia không chỉ bị điều tra ở Mỹ, mà cơ quan công tố Hàn Quốc cũng đang điều tra về hoạt động triệu hồi xe của hai hãng này. Thời gian qua, văn phòng của hai hãng đã bị nhà chức trách lục soát, trong khi các nhà điều hành của hai hãng bị triệu tập để thẩm vấn.

Hồi tháng 1 năm nay, Hyundai và Kia nhất trí nâng cấp phần mềm cho 3,7 triệu xe chưa bị triệu hồi. Vào năm 2016, sau một báo cáo từ phía Hàn Quốc, NHTSA đã tiến hành điều tra 3 vụ triệu hồi xe của các hãng này ở Mỹ để xác định xem các cuộc triệu hồi này đã đảm bảo về số lượng xe và thời gian thực hiện.