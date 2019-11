Mỹ Đình - điểm đến của các dự án căn hộ cao cấp

Mỹ Đình đang trở thành trung tâm đô thị mới của Hà Nội và được giới đầu tư bất động sản nhìn nhận là địa điểm lý tưởng để phát triển những dự án căn hộ hạng sang.

Không phải ngẫu nhiên ngay từ lễ khởi động và giới thiệu nhà mẫu, dự án căn hộ The Matrix One đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người mua nhà cũng như giới đầu tư bất động sản. Không những xuất hiện giữa lúc nguồn cung dự án căn hộ chung cư đang có xu hướng chững lại do những khó khăn về thủ tục đầu tư xây dựng, The Matrix One còn là dự án căn hộ hạng sang hiếm hoi được xây dựng ở Mỹ Đình.

Mặc dù mức giá dự kiến của The Matrix One lên đến 52 – 80 triệu đồng/m2, nhưng với viễn cảnh Mỹ Đình đang ngày càng củng cố vị thế của một trung tâm đô thị mới của Hà Nội, giới đầu tư kỳ vọng giá trị bất động sản của khu vực này sẽ còn gia tăng mạnh và có thể tiệm cận với giá căn hộ hạng sang ở trung tâm Tp.HCM. Các chuyên gia dự báo thị trường Hà Nội thường tăng sau thị trường Tp.HCM khoảng 1,5 năm

Kỳ vọng trên không phải không có cơ sở khi so sánh tương quan giữa tốc độ phát triển cũng như định hướng quy hoạch của toàn bộ khu vực Mỹ Đình với khu vực trung tâm Tp.HCM. Hiện tại, giá căn hộ ở trung tâm Tp.HCM đã lên tới 150 – 200 triệu đồng/m2 nhưng vẫn bán tốt bởi khu vực này tập trung dày đặc các toà nhà văn phòng và khách sạn, nhờ đó thu hút được một lượng lớn tri thức và doanh nhân, nhất là doanh nhân nước ngoài đến sinh sống và làm việc.

Trong khi đó, ở Hà Nội, quận Hoàn Kiếm và Ba Đình từ lâu được coi là khu vực trung tâm với nhiều trụ sở cơ quan hành chính nhà nước nhưng do quỹ đất hạn hẹp và quy định hạn chế phát triển nhà cao tầng ở vùng lõi nội đô nên các toà nhà văn phòng cũng như khách sạn cao cấp nằm rải rác chứ không tập trung ở một khu vực như ở Tp.HCM. Chính vì thế, cho đến nay, Hà Nội không có nhiều dự án căn hộ hạng sang như ở Tp.HCM.

Nhưng với tốc độ đô thị hoá nhanh chóng về hướng Tây cũng như định hướng quy hoạch của Chính phủ, Mỹ Đình đang có dáng dấp một trung tâm đô thị mới giống như quận 1 và quận 3 ở Tp.HCM.

Trước hết, Mỹ Đình đang dần trở thành một trung tâm hành chính quốc gia mới. Theo quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt từ năm 2017, tổng diện tích đất dành để xây dựng cơ quan Chính phủ, cơ quan Trung ương và cơ quan ngang bộ ở Mễ Trì Hạ đã được nâng từ 30ha lên 55ha. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đã phê duyệt và dành 28ha ở khu đô thị mới Cầu Giấy để xây dựng trụ sở và văn phòng cho thuê của 23 tập đoàn và tổng công ty lớn.

Cho đến nay, rất nhiều trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước và các tập đoàn đã được xây dựng như trụ sở bộ Ngoại giao, Tài nguyên và môi trường, Nội vụ, Khoa học và công nghệ, Kiểm toán Nhà nước, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng cục Hải quan… Ngoài ra còn có trụ sở của Tập đoàn Than – Khoáng sản, Tập đoàn Viettel và toà nhà văn phòng của Tập đoàn Xi măng Việt Nam đang xây dựng.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội cho rằng, Mỹ Đình từ lâu đã nằm trong định hướng mở rộng về phía Tây của thành phố Hà Nội và hiện nay là nơi tập trung nhiều công trình công cộng, tiện ích lớn, các cơ quan ban ngành cũng như một lượng lớn các dự án nhà ở. Trong đó, riêng tổng diện tích văn phòng cho thuê tại khu vực quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm đang chiếm 40% tổng nguồn cung toàn thị trường Hà Nội. Nguồn cung khách sạn 5 sao ở xung quanh Mỹ Đình cũng lên tới 1.700 phòng, trong đó có những thương hiệu lớn như JW Marriott và InterContinental.

Số lượng người nước ngoài chuyển về sinh sống ở khu vực Mỹ Đình ngày càng đông. Theo ghi nhận của Savills, trong vòng bán kính 2km tính từ bến xe Mỹ Đình có 6 dự án căn hộ dịch vụ đang hoạt động và 2 dự án tương lai. Tổng số căn hộ dịch vụ hạng A của khu vực này chiếm 23% tổng số căn hộ trên toàn thị trường.

Theo bà Hằng, Nhật Bản và Hàn Quốc đang là những nước dẫn đầu về vốn FDI vào Hà Nội và khu vực lân cận nên nhu cầu mua và thuê nhà của các chuyên gia, khách đến cho mục đích công tác đối với khu vực Mỹ Đình ngày càng tăng lên. Khu vực này có lợi thế thu hút khách nước ngoài sinh sống và làm việc do dễ dàng kết nối với sân bay quốc tế, đến các khu công nghiệp trong và xung quanh Hà Nội cũng như đang trong xu hướng trở thành khu trung tâm thương mại mới của Thủ đô.

Là nhà đầu tư kỳ cựu với dự án nổi bật là Indochina Plaza Hanoi, ông Michael Piro, Giám đốc điều hành Tập đoàn Indochina Capital cho biết, ông luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của khu vực Cầu Giấy và Mỹ Đình – nơi có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, tập trung các cơ quan hành chính, các trường quốc tế cũng như các trung tâm mua sắm hiện đại. Tuy nhiên, khoảng trống lớn nhất ở khu vực này là thiếu vắng những dự án căn hộ hạng sang.

Trên thực tế, với định hướng quy hoạch dành nhiều đất cho trụ sở các cơ quan nhà nước, các công trình công cộng cũng như các cao ốc văn phòng cho thuê và khách sạn, diện tích đất dành cho phát triển nhà ở tại khu vực Mỹ Đình ngày càng khan hiếm. Dự án căn hộ mới càng ngày càng ít và giá căn hộ ở khu vực này cũng vì thế ngày càng tăng.

Đặc biệt, một vài dự án mới với chất lượng xây dựng cao, thiết kế quốc tế và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín đã thu hút được lượng lớn khách mua là người nước ngoài, trong đó chủ yếu là người Hàn Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. Thậm chí, có dự án gần như bán kịch khung 30% tổng số căn hộ dành cho người nước ngoài.

Với những diễn biến này, dễ hiểu tại sao dự án căn hộ The Matrix One ngay lập tức "lọt mắt xanh" của giới đầu tư bất động sản ngay từ khi ra mắt.