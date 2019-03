Mỹ trừng phạt hai công ty Trung Quốc bị nghi giúp Triều Tiên

Chính phủ Mỹ ngày 21/3 áp biện pháp trừng phạt lên hai công ty vận tải biển Trung Quốc mà Washington cho là giúp Triều Tiên "lách" lệnh trừng phạt quốc tế về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên liên quan đến Triều Tiên được Mỹ đưa ra sau cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 2 tại Hà Nội giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong Un.

Theo tin từ Reuters, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh trừng phạt đối với Dalian Haibo International Freight Co Ltd và Liaoning Danxing International Forwarding Co Ltd, hai công ty có trụ sở ở Trung Quốc. Lệnh trừng phạt cấm các cá nhân và tổ chức ở Mỹ có giao dịch với hai công ty, và đóng băng bất kỳ tài sản nào mà hai công ty này có ở Mỹ.

Lệnh trừng phạt này được công bố 3 tuần sau khi cuộc gặp lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim kết thúc mà không có thỏa thuận nào.



"Mỹ và các đối tác cùng quan điểm duy trì cam kết đạt tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và có thể kiểm chứng đối với Triều Tiên", Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin nói trong một tuyên bố.

Nguồn tin là một quan chức cấp cao của Mỹ nói rằng biện pháp trừng phạt mới nhất cho thấy có một số "lỗ hổng" trong việc Trung Quốc thực thi các biện pháp trừng phạt của Liên hiệp quốc đối với Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh về cơ bản tuân thủ các nghị quyết trừng phạt này.

Vị quan chức cũng nói lệnh trừng phạt trên nhằm mục đích duy trì thực thi trừng phạt đối với Triều Tiên, thay vì gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.

Vị quan chức từ chối bình luận liệu đây có phải là cách để Washington gửi tới Bình Nhưỡng một thông điệp hay không, nhưng nhấn mạnh ông Trump "đã nói rõ rằng cánh cửa vẫn rộng mở cho việc tiếp tục đối thoại với Triều Tiên".

Đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều gần như bế tắc kể từ sau hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào ngày 27-28/2, dù Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 4/3 bày tỏ hy vọng sẽ cử một phái đoàn tới Triều Tiên "sau hai tuần nữa".

Một báo cáo do Bộ Tài chính Mỹ công bố ngày 21/3 cho biết trong năm 2018, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc, các cảng biển của Triều Tiên tiếp nhận ít nhất 263 chuyến tàu giao hàng là các sản phẩm lọc hóa dầu.

Nếu các chuyến tàu này được xếp đủ hàng, thì Triều Tiên đã nhập khẩu khoảng 3,78 triệu thùng sản phẩm xăng dầu trong năm 2019, nhiều gấp 7,5 lần so với mức cho phép nhập 500.000 thùng/năm theo lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc.