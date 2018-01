Năm 2017, Masan báo lãi hơn 3.600 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan - Masan Group (mã MSN-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh cho năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2017 của MSN đạt 10.169 tỷ đồng - giảm 22,7% so với năm 2016, lũy kế đạt 37.621 tỷ đồng - giảm 13,1% so với năm 2016. Lợi nhuận thuần trước cổ đông thiểu số trong quý 4/2017 đạt 2.141 tỷ đồng, tăng 72,9% so với năm trước, lũy kế cả năm đạt 3.608 tỷ đồng, giảm 4,4%.

MSN cho biết, doanh thu nửa cuối năm 2017 từ các ngành hàng chính của Masan Consumer Holdings (MCH) đang dần ổn định, trong khi các sản phẩm là trụ cột tăng trưởng vẫn duy trì được động lực. Doanh thu từ mì ăn liền đã tăng trưởng trở lại, tăng 16,3% trong cuối năm 2017 so với mức sụt giảm 18,7% trong cùng kỳ.



Ngoài ra, ngành bia cũng đạt kết quả khả quan, khi doanh thu nửa cuối năm 2017 dự đoán không cao nhưng cũng đã đạt doanh thu bằng mức của năm 2016. Tăng trưởng mạnh mẽ của nước tăng lực (tăng 54,9% so với năm trước) và sản phẩm thịt chế biến (tăng khoảng 6 lần so với năm trước) đã minh chứng cho khả năng của MCH trong việc tham gia vào các ngành hàng mới có tăng trưởng cao.

Bên cạnh đó, Masan Nutri-Science (MNS) là yếu tố chính làm giảm tăng trưởng trong năm 2017, mặc dầu vậy, dòng sản phẩm Bio-zeem "xanh" (dòng trung cấp) cho heo và Bio-zeem cho gà thịt được đưa ra vào cuối năm 2017 và bước đầu đã được thị trường chấp nhận.



Hiện thị phần thức ăn chăn nuôi cho heo của MNS đã tăng lên 35% vào cuối năm 2017 so với 30% vào cuối năm 2016. Giá thịt heo trung bình đã vượt mức 30.000 đồng trên toàn quốc trong trung tuần tháng 1/2018.

Doanh thu thuần của MNS giảm 23,5% (trong khi quy mô thị trường thức ăn chăn nuôi cho heo giảm gần 50% trong cùng kỳ) còn 18.690 tỷ đồng trong năm 2017, nhưng lợi nhuận thuần sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 629 tỷ đồng dù MNS đã đầu tư lớn nhằm gia tăng thị phần giữa khủng hoảng.

MNS dự kiến động thổ Tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam vào ngày 4/2 tới và đây là cột mốc quan trọng cuối cùng để đưa ra thị trường sản phẩm thịt mát có thương hiệu vào quý 4/2018.

Năm 2017, MSR ghi nhận doanh thu và lợi nhuận kỷ lục do giá vonfram tăng cao và tăng hiệu suất. MSR đạt doanh thu 5.405 tỷ đồng trong năm 2017 so với 4.049 tỷ đồng trong năm 2016, tăng trưởng 33,5% do giá sản phẩm tăng. Lợi nhuận thuần sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng trưởng 88,0% lên 206 tỷ đồng mặc dù hàm lượng của nguyên liệu đầu vào giảm.



Cũng theo MSN, Techcombank đạt lợi nhuận trước thuế năm 2017 là 8.036 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2016 nhờ thu nhập từ hoạt động kinh doanh của TCB tăng 38,12% từ 11.833 tỷ đồng trong năm 2016 lên 16.344 tỷ đồng trong năm 2017. Tăng trưởng TOI là nhờ tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) đạt 3,9% trong năm 2017. Dư nợ vay cho khách hàng tăng trưởng 12,8% trong năm 2017 đã giúp thu nhập lãi ròng tăng 9,7%.

Nguyên nhân chính giúp TOI tăng là do tập trung vào thu nhập phí dịch vụ và hoa hồng, tăng 20,95% lên 2.366 tỷ đồng trong năm 2017 từ 1.956 tỷ đồng trong năm 2016. TCB tiếp tục nâng mức tăng trưởng của thu nhập từ phí dịch vụ qua các sản phẩm bảo hiểm, qua các dịch vụ thẻ và quản lý tài sản.



Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) là 31,54% (không tính đến các khoản chi phí một lần), là mức thấp hàng đầu Việt Nam, và lợi nhuận sau thuế đã tăng tăng lên 6.445 tỷ đồng trong năm 2017 từ 3.149 tỷ đồng trong năm 2016.