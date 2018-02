Năm 2017, Thế Giới Di Động báo lãi ròng đạt hơn 2.200 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần trong quý 4/2017 của công ty đạt 18.719 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận gộp đạt 3.044 tỷ đồng, tăng 38,6% so với cùng kỳ;

Đáng chú ý, trong quý này, chi phí bán hàng của MWG tăng hơn 43% so với cùng kỳ lên 1.979 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 5% so với cùng còn 369 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế quý 4 của công ty đạt hơn 572 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ.

Tính chung cả năm 2017, tổng doanh thu của MWG đạt 66.340 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế đạt 2.207 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. EPS tăng 2.037 đồng/cổ phiếu, lên 7.162 đồng/cổ phiếu.

Năm 2017, MWG đặt kế hoạch doanh thu đạt 63.280 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 2.200 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả kinh doanh trên, công ty đã hoàn thành kết quả kinh doanh đã đề ra.

Mới đây, Hội đồng Quản trị MWG thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 với doanh thu đạt 86.390 tỷ đồng, tăng 36,5% so với kế hoạch năm 2007 và lợi nhuận sau thuế đạt 2.603 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2017, tổng tài sản của MWG đạt 22.813 tỷ đồng, tăng 7.959 tỷ đồng so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu tăng thêm 2.067 tỷ lên hơn 5.908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt 2.698 tỷ đồng.

Cũng tính đến ngày 31/12/2017, số lượng nhân viên của nhóm công ty tăng thêm 10.599 người lên 36.806 người.