Năm 2017, Vinamilk báo lãi ròng trên 10.000 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk (mã VNM - HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và lũy kế năm 2017.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4/2017 của VNM đạt 12.350 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ. Quý 4 này, VNM còn ghi nhận 23,1 tỷ đồng lãi ròng từ các công ty liên doanh, liên kết, trong khi cùng kỳ lỗ 6,27 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng không đáng kể lên 3.200 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng mạnh hơn 78% lên 528 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 của VNM đạt 1.729,3 tỷ đồng, giảm nhẹ 5,4% so với cùng kỳ.

Lũy kế năm 2017, doanh thu thuần của VNM đạt 51.041 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 10.278 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ. EPS cả năm đạt 6.355 đồng/cổ phiếu - tăng 524 đồng/cổ phiếu.

VNM cho biết, lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 tăng so với cùng kỳ là do tổng doanh thu năm 2017 có mức tăng trưởng cao, tăng 8,88% so với cùng kỳ - trong đó doanh thu nội địa tăng trên 14%.



Mặt khác, tỷ trọng và cơ cấu các nhóm sản phẩm bán ra trực tiếp có sự thay đổi, theo hướng tập trung vào các nhóm ngành hàng có giá trị tăng cao, hiệu quả hơn. Ngoài ra, chi phí hoạt động được thực hiện một cách có hiệu quả, trong đó chi phí bán hàng giảm về tỷ lệ %/doanh thu so với cùng kỳ.

Năm 2017, VNM đặt kế hoạch doanh thu đạt 51.000 tỷ và lãi ròng 9.735 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả này, VNM đã vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tại ngày 31/12/2017, tổng tài sản của VNM đạt 34.667 tỷ đồng, tăng hơn 5.289 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ phải trả tăng 382 tỷ so với đầu kỳ lên mức 10.794 tỷ đồng - trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm 10.195 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 145 tỷ lên gần 5.737 tỷ đồng.