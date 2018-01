Năm 2017, vốn hóa thị trường trên HNX đạt gần 223 nghìn tỷ

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa có tổng kết giao dịch cổ phiếu năm 2017.

Theo đó, năm 2017, HNX đón nhận 21 doanh nghiệp niêm yết mới gồm: PIC, HKT, TMB, MSC, BAX, C69, VTJ, TTT, VSM, GKM, NSH, CET, DS3, MEL, NBW, BTW, DTD, CAG, CIA, VPI, KHS với tổng giá trị niêm yết mới đạt 3.897 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2016.

Đồng thời, có 13 doanh nghiệp hủy niêm yết gồm: VBH, HDO, PVR, EFI, VFR, SDY, G20, CTS, VDS, SDH, VND, CVT, NPS bao gồm cả doanh nghiệp hủy niêm yết tự nguyện và bắt buộc. Như vậy, tại thời điểm 29/12/2017, HNX có 384 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết đạt hơn 118.250 tỷ đồng và giá trị vốn hóa đạt 222.894 tỷ đồng.

Trong năm 2017, với 250 phiên giao dịch, trong đó có 157 phiên tăng điểm, 93 phiên giảm điểm, HNX-Index tăng tổng cộng 36,74 điểm ( 31,4%) so với thời điểm cuối năm 2016, dừng tại mức 116,86 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017. HNX-Index đạt mức thấp nhất 81,33 điểm tại phiên giao dịch ngày 5/1/2017 và đạt mức cao nhất 116,86 điểm ngày 29/12/2017.

Cũng thep HNX, quy mô giao dịch của thị trường tăng mạnh so với năm 2016 với tổng khối lượng chứng khoán chuyển nhượng đạt 13.911 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 161.054 tỷ đồng, tính bình quân khối lượng giao dịch đạt 55,6 triệu cổ phiếu/phiên (tăng 20,25% so với năm 2016) và giá trị giao dịch đạt 644,2 tỷ đồng/phiên, tăng 24,72% so với năm trước. Trong đó, phiên giao dịch ngày 17/10 đạt kỷ lục cả về khối lượng và giá trị giao dịch với 127.676.877 cổ phiếu được giao dịch, giá trị giao dịch tương ứng đạt 3.032 tỷ đồng.

Về khối lượng giao dịch, có 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất gồm: SHB, KLF, ACB, PVS và PVX. Trong đó, cổ phiếu SHB được giao dịch nhiều nhất với hơn 2.489 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, chiếm 17,9% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.



Đáng chú ý, giao dịch của nhóm 5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất đạt hơn 5.686 triệu cổ phiếu, chiếm 40,87% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn được giao dịch khá tích cực với 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường năm 2017 gồm: ACB, VCS, VGC, PVS, SHB, VCG, PVI, DL1, NTP và VPI và giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất trên HNX đạt trên 4.694 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 74.933 tỷ đồng (chiếm 55,22% giá trị giao dịch toàn thị trường).

Cũng theo HNX, năm 2017, nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh giao dịch cổ phiếu trên HNX với tổng khối lượng cổ phiếu được chuyển nhượng đạt 691,83 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 13.163 tỷ đồng, tăng 6,2% khối lượng giao dịch và tăng 25,2% giá trị giao dịch so với năm trước, trong đó giao dịch mua vào đạt 401,5 triệu cổ phiếu giá trị hơn 8,3 nghìn tỷ đồng, bán ra hơn 409,3 triệu cổ phiếu, giá trị 8,6 nghìn tỷ đồng với 5 mã được nhà đầu ngoại mua nhiều nhất gồm: ACB, SHB, PVS, VGC và HUT và 5 mã được nhà đầu ngoại bán nhiều nhất là PVS, ACB, SHB, NTP và VGC.

Về tình hình biến động chỉ số HNX30, chỉ số HNX30 tăng tổng cộng 78,06 điểm ( 35,2%) so với thời điểm đóng cửa giao dịch năm 2016, dừng ở mốc 221,6 điểm tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017.



Giao dịch của nhóm cổ phiếu HNX30 đạt hơn 7.015 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt trên 101.659 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50,52% khối lượng giao dịch và 61,85% giá trị giao dịch toàn thị trường.



Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 28,06 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 406,6 tỷ đồng/phiên. Tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 29/12/2017, giá trị vốn hóa nhóm cổ phiếu HNX30 chiếm 60,23% giá trị vốn hóa toàn thị trường.

Cũng theo thống kê xủa HNX, năm 2017 chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường đăng ký giao dịch các công ty đại chúng chưa niêm yết – UPCoM với 285 doanh nghiệp mới đưa cổ phiếu vào đăng ký giao dịch. Trong đó có nhiều doanh nghiệp lớn như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), Ngân hàng Bắc Á, Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB),…

Đồng thời, có 8 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch. Tính đến ngày 29/12/2017, trên thị trường UPCoM có 690 doanh nghiệp đăng ký giao dịch với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 241.580 tỷ đồng và tổng giá trị vốn hóa đạt 677.705 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với cuối năm 2016 và cao hơn ba lần giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết của HNX.