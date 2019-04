Năm 2019, HII sẽ thực hiện một cuộc tái cấu trúc lớn

Công ty Cổ phần An Tiến Industries (mã HII) là một công ty thành viên của Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA). Hội đồng quản trị HII vừa có tờ trình gửi Đại hội cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng cho năm tài chính 2019.



Tái cấu trúc HII

Cùng với quá trình mở rộng đầu tư và tăng trưởng của công ty mẹ, HII năm 2018 đạt doanh thu 4.874 tỷ đồng, tăng tới 366% so với năm trước. Tuy vậy lợi nhuận chỉ đạt 45,2 tỷ đồng, giảm 26,66% so với năm trước.

Tính đến cuối năm 2018 tổng tài sản hợp nhất HII đạt 2.281 tỷ đồng, tăng 111,4%, vốn chủ sở hữu công ty đạt 604 tỷ đồng, tăng 97,34% so với năm 2017. Trong năm, HII tiếp tục đầu tư 59,4 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành, nâng tỷ lệ sở hữu lên 69,26%, thông qua Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành đẩy mạnh hoạt động thương mại hạt nhựa.

Theo Ban lãnh đạo HII, doanh thu hợp nhất năm 2018 tăng trưởng mạnh và vượt kế hoạch đặt ra chủ yếu đến từ việc mở rộng mảng hoạt động thương mại hạt nhựa. Tuy nhiên, do hoạt động thương mại hạt nhựa có biên lợi nhuận thấp được đẩy mạnh trong thời gian qua để xây dựng thị trường cho hợp đồng bao tiêu hạt nhựa đã khiến kết quả kinh doanh của HII bị sụt giảm.



Khi hợp đồng bao tiêu được kí kết, nguồn hạt nhựa cung cấp bởi nhà sản xuất hạt nhựa trong nước sẽ giúp HII hạn chế được rủi ro tỷ giá, thị trường và hưởng mức biên lợi nhuận được duy trì ổn định.

"Do sản lượng bao tiêu lớn HII nói riêng phải chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn để xây dựng mạng lưới khách hàng ổn định và rộng khắp thị trường", báo cáo của Hội đồng quản trị HII nêu.

Trên cơ sở đó, công ty đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2018 để nâng cao năng lực tài chính, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của HII.

Năm 2019, HII đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 70 tỷ đồng, cổ tức dự kiến từ 10-20%.

HII cũng sẽ thực hiện cuộc tái cấu trúc công ty, trước mắt thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Sản xuất tổng hợp An Thành và sẽ tập trung vào lĩnh vực sản xuất, đầu tư công nghệ, nghiên cứu phát triển các loại compound chất lượng cao, đặc biệt là compound bio cho sản xuất các sản phẩm nhựa thân thiện với môi trường, phấn đấu trở thành nhà sản xuất hạt nhựa phụ gia lớn nhất Việt Nam.

Hiện sở hữu hiện tại của Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (APH) tại HII là 0%. Theo đó, APH sẽ nhận chuyển nhượng 14,2 triệu cổ phần, chiếm 50,99% vốn của HII. Phương thức mua được dự kiến là không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Thời gian thực hiện là sau khi Đại hội cổ đông của HII thông qua.

Hội đồng quản trị cũng trình cổ đông thông qua việc chuyển nhượng 11,04 triệu cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần sản xuất tổng hợp An Thành cho AAA. Giá chuyển nhượng: Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty quyết định, nhưng không thấp hơn mệnh giá.

Đặc biệt HII cũng dự kiến phát hành 1,392 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm 5% vốn điều lệ. Dự kiến số tiền thu về 12,9 tỷ đồng sẽ được bổ sung vốn vào lưu động của công ty.

Trên thị trường HII có giá khoảng 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hoá 420 tỷ đồng.

Ngành nhựa thiếu hụt nguồn cung

Trong những năm gần đây, nhựa là một trong những ngành công nghiệp có mức tăng trưởng cao với tỷ lệ từ 16-18%/năm, chỉ đứng sau ngành viễn thông và dệt may. Giá trị xuất khẩu cũng tăng trưởng 12-14%/năm.

Theo dự báo, trong năm 2019, ngành nhựa sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 12-15%. Theo thống kê sơ bộ, trong tháng 1/2019, xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam đạt 280 triệu USD, tăng 4,4% so với tháng 12/2018 và tăng 13,5% so với cùng kỳ năm 2019. Dư địa phát triển ngành nhựa còn rất cao.



Kim ngạch xuất khẩu sang những thị trường chủ lực như Nhật Bản, Mỹ… tiếp tục tăng mạnh (Nhật Bản hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với tỉ trọng 26%, kế đến là Mỹ với 11%).

Ngành nhựa tăng trưởng mạnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu nhựa. Hiện tổng sản lượng sản xuất hạt nhựa phụ gia trong nước chưa đến 1 triệu tấn/năm, chỉ đáp ứng 20% nhu cầu trong nước còn rất nhỏ so với nhu cầu 33 triệu tấn của thế giới. Do đó, lĩnh vực sản xuất nguyên liệu nhựa vẫn là thị trường tiềm năng trong năm 2019.

Về xuất khẩu, với thế mạnh là giữ vững vị thế xuất khẩu tới hơn 50 quốc gia trên thế giới cùng khả năng sản xuất tới 150.000 tấn mỗi năm (và đang trên đà tăng lên thành 300.000 tấn/năm nhờ hệ thống thiết bị hiện đại đang được lắp đặt); HII luôn tích cực đẩy mạnh hoạt động sản xuất và kiểm soát chi phí, chất lượng để đảm bảo sản phẩm có chất lượng cao nhất với giá thành tốt nhất, đạt yêu cầu của khách hàng, đồng thời duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác trong nước và quốc tế. Trong năm 2018, HII xuất khẩu 66% đến các thị trường lớn như khối GCC, Trung Quốc, Ấn Độ, Châu Âu, Châu Mỹ, Đông Nam Á…