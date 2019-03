Năm 2019: Phát Đạt hướng tới lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng

Ngày 30/3/2019, tại khách sạn Nikko, 235 Nguyễn Văn Cừ, quận 1, Tp.HCM, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tại Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 này, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR), Hội đồng quản trị đã đưa ra mục tiêu doanh thu thuần năm 2019 lên tới 9.000 tỷ đồng, tăng trưởng 319%, lợi nhuận trước thuế đạt mức 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 30,9% so với năm 2018.



9h: Đại hội cổ đông bắt đầu

Theo thống kê của ban tổ chức có 105 cổ đông dự họp, đại diện cho hơn 235 triệu cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành, tương ứng với 88,28% vốn điều lệ PDR.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc PDR phát biểu khai mạc Đại hội cổ đông thường niên năm 2019. Ông Đạt cho biết, năm 2018, PDR gặt hái thành công trên tất cả lĩnh vực kinh doanh, phát triển dự án, nhân sự, tình hình kihn doanh tăng trưởng vượt bậc và nhận hàng loạt giải thưởng danh giá. Năm 2018, doanh thu đạt 2.148 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 644 tỷ đồng, không còn bất kỳ khoản vay ngân hàng và không ngừng phát triển các dự án lớn.

Ông Bùi Quang Anh Vũ, Phó tổng giám đốc đại diện Hội đồng quản trị công ty đã đọc báo cáo đánh giá hoạt động năm 2018 và kế hoạch dự kiến năm 2019 trước cổ đông.

Năm 2018, PDR đạt doanh thu thuần 2.148 tỷ đồng, tăng 62% chủ yếu từ bán căn hô và doanh thu bất động sản đầu tư. Cụ thể đóng góp chính từ dự án The EverRich 2 (827 tỷ đồng), The EverRich 3 (172 tỷ đồng), dự án The EverRich Infinity (368 tỷ đồng), dự án Millennium gần 522 tỷ đồng và doanh thu khác 258 tỷ đồng). Nhờ vậy, lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 643 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2017. EPS đạt 2.287 đồng, tăng trưởng 47%.

Tính đến cuối năm 2018, tài sản ngắn hạn của PDR đạt trên 8.000 tỷ đồng, tăng 2,4%, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn chiếm 877 tỷ đồng, chủ yếu do ghi nhận doanh thu từ dự án Millennium. Hàng tồn kho ghi nhận gần 5.866 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% nhờ chuyển nhượng 297 căn hộ thuộc dự án River City (The EverRich 2) đã bàn giao cho đối tác. Chiếm tỷ trọng lớn trong hàng tồn kho là từ dự án The EverRich 2 và The EverRich 3 (96%). Hiện nay, Công ty đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chuyển nhượng 2 dự án này, trong năm 2019 này sẽ hoàn tất.

Đối với tài sản dài hạn tăng 44% so với đầu kỳ, chủ yếu do công ty đẩy mạnh đầu tư vào dự án Xây dựng Hạ tầng Kỹ thuật Nội bộ Khu I (Khu Cổ Đại) tại quận 9, Tp.HCM; dự án Cụm công nghiệp Hàm Ninh và Khu dân cư làng nghề, tiểu thủ công nghiệp và trung tâm xã Hàm Ninh tại Phú Quốc. Đây là những dự án sẽ mang lại cho công ty dòng tiền khả thi trong thời gian tới.

Những kết quả đã đạt được trong năm 2018 là nhờ vào việc nhận định đúng đắn và điều chỉnh hợp lý về chiến lược dự án, sản phẩm của Ban lãnh đạo, ông Vũ cho biết.

PDR đẩy mạnh chiến lược đa dạng hoá sản phẩm và thị trường. Từ các dự án chung cư cao tầng với sản phẩm căn hộ cao cấp, PDR đã mở rộng một phần sang các dự án khu dân cư tại các vị trí đắc địa với sản phẩm là đất nền. Đồng thời, không chỉ ở Tp.HCM, PDR còn mở rộng phạm vi hoạt động sang các tỉnh thành giàu tiềm năng khác.

Gần đây nhất, PDR đã tham gia đấu thầu một số khu đất tại Bình Định, gia tăng sự có mặt ở thị trường các tỉnh miền vùng biển Trung.

10h: Báo cáo cổ đông chia cổ tức và kế hoạch kinh doanh 2019Tại đại hội, Ban lãnh đạo cho biết, năm 2019 này, PDR đặt kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, gấp 4 lần thực hiện năm 2018 và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng, tăng 24%. Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2019 tỷ lệ 90% lợi nhuận sau thuế đạt được.

Kết quả kinh doanh này được xem là rất tham vọng, nhưng với kế hoạch phát triển và đầu tư, ban lãnh đạo PDR tự tin về mục tiêu đó. Đó là, PDR sẽ thực hiện xong mọi thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án The EverRich 2 và The EverRich 3.Theo định hướng chiến lược trong năm 2019, PDR sẽ tiếp tục phát triển thị trường, quỹ đất và chiến lược tài chính.

Bên cạnh đó, công ty sẽ tập trung hoàn thiện pháp lý các dự án BT, các dự án phát triển nền đất, nhà ở, thi công nhanh công trình hạ tầng các dự án phát triển đất nền để đưa sản phẩm ra thị trường đúng thời điểm. Ông Vũ cho biết, Công ty tập trung phát triển quỹ đất trên 400 ha.

Cụ thể, tại Tp.HCM, PDR tập trung phát triển các quỹ đất đã hoàn chỉnh thủ tục pháp lý, có quy mô vừa và nhỏ tại các khu vực trung tâm thông qua việc mua bán - sáp nhập, tham gia vào chương trình chỉnh trang đô thị và các khu đất được hoán đổi từ các dự án BT.

Phân khúc sản phẩm được công ty ưu tiên là căn hộ chung cư trung cấp và cao cấp tại các dự án có quy mô vừa và nhỏ, nằm trong bán kính 5 - 7 km từ trung tâm thành phố, có giá bán dao động từ 2.000 - 4.000 USD/m2. Các sản phẩm bất động sản cho thuê như văn phòng, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại tại khu vực trung tâm thành phố.

Tiếp đó, tại các thị trường trọng điểm khác, PDR mở rộng thị trường sang các thành phố loại 2 ven biển - nơi đang hình thành những đô thị trung tâm với định hướng phát triển hạ tầng du lịch tốt như nâng cấp sân bay, hạ tầng giao thông, mở đường bay trong nước và quốc tế và đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư.

Lúc 10h30: Bà Đặng Thuỳ Dương, Phó giám đốc Đầu tư và Phát triển dự án đã đọc các tờ trình đại hội đồng cổ đông để cổ đông xin ý kiến thông qua.

Cụ thể, Hội đồng quản trị PDR trình cổ đông 12 tờ trình, trong đó có các tờ trình đáng chú ý về chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu, tỷ lệ chia là 23%; dự kiến dành 90% lợi nhuận sau thuế năm 2019 để chia cổ tức cho cổ đông và nhiều tờ trình liên quan đến việc tăng vốn của Công ty, chuyển nhượng dự án.

Theo phương án phân phối lợi nhuận 2018 trình cổ đông, PDR dự kiến phát hành 61,27 triệu cổ phần để chia cổ tức. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế giữ lại luỹ kế đến ngày 31/12/2018 theo báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán. Thời gian thực hiện trong quý 2/2019.

Còn ở năm 2019 này, với kế hoạch đạt lợi nhuận 800 tỷ đồng sau thuế, Hội đồng quản trị PDR trình cổ đông kế hoạch phân phối lợi nhuận cụ thể là dành tối đa 4%/lợi nhuận sau thuế cho quỹ đầu tư và phát triển; trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 4% và dành 90% chia cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị PDR cũng trình cổ đông kế hoạch phát hành tối đa 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 25.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến 500 tỷ đồng. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Toàn bộ nnguồn vốn huy động được dùng để đầu tư phát triển các dự án bất động sản đất nền, căn hộ ở và căn hộ dịch vụ.

PDR cũng dự kiến phát hành hơn 2,66 triệu cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Đối tượng cụ thể là thành viên Hội đồng quản trị, Ban cố vấn của Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc, các cấp quản lý và người lao động trong công ty có thành tích đóng góp cho sự phát triển của công ty. Tỷ lệ phát hành tối đa 1%, số cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm. Giá phát hành 15.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị dự kiến thu về gần 40 tỷ đồng. Nguồn vốn thu được sẽ được bổ sung vào vốn lưu động của công ty.



Lúc 10h45: cổ đông chất vấn hội đồng quản trị

Cổ đông hỏi: Doanh thu năm 2019 có sự đột biến rất lớn, vậy cơ cấu doanh thu cụ thể ra sao và có quá cao, quá liều lĩnh so với thực tế hay không?

Bà Trần Thị Hường, thành viên Hội đồng Quản trị PDR: Trong kế hoạch doanh thu 9.000 tỷ đồng, bao gồm việc hoàn tất việc chuyển nhượng 2 dự án The EverRich 2 và 3. Năm 2018 đã hoàn thiện thủ tục pháp lý, đến nay đang vào giai đoạn gần kết thúc.Còn kế hoạch kinh doanh 2019 mang lại lợi nhuận trực tiếp là dự án Phát Đạt Bàu Cả - Quảng Ngãi và Dự án Nhơn Hội, Bình Định.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc PDR: Doanh thu năm 2019 là 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 800 tỷ đồng đến từ 4 dự án trên. Trong đó, hai dự án The EverRich 2 và 3 thực tế đã hoàn tất chuyển nhượng.

Cổ đông: Trước đây, Phát Đạt đưa ra chiến lược đầu tư mạnh tại Tp.HCM nhưng gần đây lại chuyển dịch về nhiều tỉnh khác. Vậy có phải PDR đang chuyển hướng đầu tư ra khỏi Tp.HCM?

Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch PDR: Trong tình hình mới đang thay đổi, nên chiến lược của chúng tôi phải thay đổi để triển khai dự án một cách nhanh nhất tạo dòng tiền. PDR tập trung vào chiến lược mở rộng quỹ đất, song song với kế hoạch tham gia đầu tư vào các dự án chỉnh trang đô thị tại Tp.HCM. Thị trường các tỉnh miền Trung đang tốt lên, nhu cầu nhà ở tăng mạnh nên PDR đang chuyển dịch đầu tư tại đây, đưa sản phẩm nhanh ra thị trường.

Trong chiến lược phát triển của PDR, về hoạt động tham gia chỉnh trang đô thị, cải tạo các chung cư cũ, chúng tôi cũng đang lựa chọn những chung cư cũ nào tại Tp.HCM có khả năng đầu tư, tạo nhanh dòng tiền một cách hiệu quả thì mới tham gia đầu tư.

Cổ đông: Phát Đạt vừa phát hành trái phiếu ngắn hạn với lãi suất 14%, phải chăng công ty đang gặp khó khăn về tài chính?

Ông Nguyễn Văn Đạt: Với lãi suất 14-15% thực ra không cao, chúng tôi cũng không thiếu tiền nhưng chúng ta cần phải nhìn vào hiệu quả đầu tư. PDR đang săn tìm quỹ đất, đưa ra các sản phẩm tốt tạo nhanh dòng tiền nên cần phải huy động vốn.



Với các dự án đang triển khai thì lợi nhuận gần 1.000 tỷ đồng trong năm 2019 này chắc chắn sẽ đạt được trong tầm tay. Vấn đề quan trọng ở đây là chúng ta cần nhìn vào hiệu quả đầu tư của từng dự án.Kế hoạch lợi nhuận năm nay chắc chắn đạt được và năm sau, cổ đông sẽ thấy rõ ràng sự hiệu quả này hơn.

Cổ đông: Trước đây, chiến lược của Phát Đạt là phát triển các dự án trong thành phố, quy mô dưới 1 ha. Nay, Công ty lại đẩy mạnh các dự án tỉnh miền Trung, vậy còn phát triển ở Tp.HCM nữa không?

Ông Nguyễn Văn Đạt: Chiến lược của PDR năm 2018 vẫn kiếm quỹ đấy dưới 1 ha với pháp lý hoàn chỉnh ở Tp.HCM để triển khai dự án. Nhưng năm 2018, pháp lý kéo dài nên PDR tập trung hoàn tấy hồ sơ các dự án BT để có quỹ đất và tiếp tục tìm kiếm các dự án có hồ sơ phá lý hoàn chỉnh, tập trung chỉnh trang đô thị vì dù đền bù trất khó nhưng hệ số sinh lợi tốt.Song song ở Tp.HCM, thì hiện nay, ở Bình Đình, Quảng Ngãi, Quảng Nam và Đà Nẵng thị trường bất động sản rất tốt, tôi là người miền Trung và đây là những lợi thế của PDR.



Do vậy, PDR có chiến lược mới là tập trung thị trường miền Trung, có pháp lý hoàn chỉnh để có thể đưa sản phẩm ra thị trường liền.

Cổ đông: Trước đây, Phát Đạt còn đề cập tới sản phẩm văn phòng, khách sạn, nhưng năm nay lại không thấy doanh nghiệp đề cập? Đến thời điểm này, Phát Đạt có nhiều dự án tốt, vậy sau khi bán hết các căn hộ đã thực hiện thì Phát Đạt sẽ làm gì tiếp. Kế hoạch tiếp theo sẽ như thế nào, xin chia sẻ cho cổ đông?

Ông Nguyễn Văn Đạt: Phát Đạt có nhiều dòng thu nhưng sao không chia tiền? Bởi hiện tại, Phát Đạt đang cần tiền để phát triển dự án. Phát Đạt vẫn tiếp tục đi tìm kiếm các dự án để xây văn phòng, khách sạn để kinh doanh nhằm mang lại nguồn thu bền vững cho doanh nghiệp, dù lợi nhuận ít nhưng ổn định.



Vì vậy văn phòng và khách sạn vẫn là mục tiêu mà Phát Đạt duy trì.PDR cũng có thể dùng tài sản này để kinh doanh dự án khác được. PDR phấn đấu mỗi năm vài trăm tỷ lợi nhuận từ phân khúc văn phòng, khách sạn, để bão tố kiểu gì thì Phát Đạt vẫn tồn tại được.

Năm 2019, được xem là thời khắc để Phát Đạt bước vào kỷ nguyên mới. Bởi, với kế hoạch phát triển và chiến lược dài hơi, trong vòng 5 năm tới, có thể cổ đông sẽ không còn thấy con số lợi nhuận trước thuế dưới 1.000 tỷ đồng nữa. Đây là thông tin mà ban lãnh đạo Phát Đạt chia sẻ với cổ đông ngay tại Đại hội.Sau khi thông qua các báo cáo, các tờ trình, 100% các cổ đông đã thông qua các chỉ tiêu, kế hoạch và ý kiến của hội đồng quản trị Phát Đạt.