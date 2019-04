Nam A Bank khai trương chi nhánh tại Đắk Nông và Long An

Những ngày đầu tháng 4/2019, Nam A Bank đã khai trương liên tiếp hai chi nhánh mới gồm Nam A Bank Đắk Nông (3/4) và Nam A Bank Long An (8/4). Hai chi nhánh mới giúp doanh nghiệp và khách hàng tại đây có thể tiếp cận và trải nghiệm những dịch vụ tài chính hiện đại của Nam A Bank.

Các chi nhánh mới của Nam A Bank đều tọa lạc ở khu vực trung tâm vùng kinh tế trọng điểm. Cụ thể, Nam A Bank Đắk Nông nằm trên tuyến đường sầm uất 23/3 số 29-31, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông và Nam A Bank Long An hiện diện tại vị trí đắc địa của tỉnh Long An số 334 Hùng Vương, phường 3, thành phố Tân An.



Cả hai chi nhánh đều được thiết kế với không gian hiện đại theo chuẩn "Ngân hàng đẹp - dịch vụ tốt" nhằm mang đến sự tiện nghi, thoải mái, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng đến giao dịch.

Sau Nam A Bank Quảng Ninh, Nam A Bank Đắk Nông và Nam A Bank Long An là hai chi nhánh tiếp theo được Nam A Bank mở mới theo đề án tái cơ cấu. Bằng việc phủ rộng thương hiệu khắp các tỉnh thành trọng điểm trên toàn quốc, Nam A Bank mong muốn cung ứng những sản phẩm dịch vụ tài chính ưu việt, cùng hệ thống giao dịch hiện đại bắt nhịp xu hướng công nghệ 4.0 hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi ích cho khách hàng.



Đồng thời, việc nâng số điểm giao dịch này còn góp phần phát triển kinh doanh, khẳng định vị thế, gia tăng tính cạnh tranh của Nam A Bank trên thị trường tài chính Việt Nam.

Ông Đào Văn Nghiệp, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Long An, cho biết: "Với sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Nam A Bank đã chọn tỉnh Long An là điểm dừng chân tiếp theo trong chiến lược mở rộng mạng lưới của mình. Với truyền thống gần 27 năm phát triển, tin rằng Nam A Bank Long An cùng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp sẽ từng bước cân đối nguồn lực, cung cấp nguồn vốn và các sản phẩm dịch vụ tiện ích phục vụ cho nhu cầu của các doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, đóng góp tích cực vào nền kinh tế địa phương, đất nước".

Đại diện Nam A Bank, cho biết: "Việc mở rộng mạng lưới tập trung tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên cũng như khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ là một trong những chiến lược của Nam A Bank nhằm tiếp cận phân khúc khách hàng nhỏ lẻ, cung ứng những sản phẩm tài chính phù hợp đến từng hộ dân trên các địa bàn hoạt động nhằm đồng hành, tháo gỡ khó khăn trong mối quan hệ tín dụng giữa ngân hàng và người dân. Cụ thể, Nam A Bank đã triển khai chính sách cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn, tín dụng xanh… khuyến khích, hỗ trợ người dân thúc đẩy kinh doanh, nâng cao chất lượng đời sống".

Dịp này, Nam A Bank Long An đã cùng Á hậu Hoàng Thùy - Đại sứ vì môi trường trao tặng cho tỉnh nhà số tiền 100 triệu đồng để thực hiện dự án "Tôi chọn sống xanh" và 100 triệu đồng thực hiện chương trình "Nâng bước đến trường - thắp sáng tương lai" trao học bổng cho các em học sinh vượt khó trên địa bàn tỉnh.



Đây là hai hoạt động hướng đến thiện nguyện ý nghĩa của Nam A Bank đã và đang triển khai rộng khắp và được cộng đồng đón nhận. Qua đó, thể hiện trách nhiệm xã hội của Nam A Bank bên cạnh công tác kinh doanh.

Ngoài ra, Nam A Bank Đắk Nông và Nam A Bank Long An đã dành hơn 10.000 phần quà hấp dẫn dành cho các khách hàng đầu tiên đến giao dịch. Cùng với đó, khách hàng sẽ được hưởng những ưu đãi hấp dẫn từ các gói sản phẩm, chương trình khuyến mãi như "Cùng Nam A Bank đón xuân tài lộc" với 99.000 giải thưởng cùng cơ hội sở hữu nhiều sổ tiết kiệm giá trị đến 500 triệu đồng từ nay đến hết 27/4/2019; được thêm lãi suất lên đến 1% khi gửi tiết kiệm online; tín dụng xanh ưu đãi lãi vay chỉ từ 7%/năm phục vụ cho các mục đích đầu tư, kinh doanh, tiêu dùng, tiết kiệm năng lượng thân thiện với môi trường và các ưu đãi thẻ tín dụng...