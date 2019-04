Nam A Bank lãi hơn 300 tỷ đồng trong quý 1/2019

Kết thúc quý 1/2019, Nam A Bank ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 300 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành hơn 1/3 kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến hết 31/3/2019, tổng tài sản của Nam A Bank đạt gần 75 nghìn tỷ đồng, tăng 32% tương đương hơn 18 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2018. Tổng huy động vốn từ các tổ chức kinh tế và cá nhân đạt hơn 60 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 17 nghìn tỷ tương đương hơn 39% so với cùng kỳ 2018, và tăng 6,3% so với đầu năm.

Tổng dư nợ của Nam A Bank đạt gần 54 nghìn tỷ đồng với cơ cấu cho vay tiếp tục được dịch chuyển sang hướng bán lẻ, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Chất lượng tín dụng được Nam A Bank kiểm soát chặt chẽ với tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước

Đặc biệt, kết thúc quý 1/2019, lợi nhuận trước thuế của Nam A Bank đạt hơn 300 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, chỉ trong quý đầu tiên, Nam A Bank đã hoàn thành 38% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào cuối tháng 3/2019, Nam A Bank đã thông qua hàng loạt kế hoạch đáng chú ý, nổi bật là việc niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng và đặc biệt đại hội cũng đã thống nhất thông qua tỷ lệ chia cổ tức là 16%. Trước đó, năm 2017 Nam A Bank cũng là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chia cổ tức cao lên đến 11%

Ông Võ Văn Thuần, Phó cục trưởng Cục Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (Cục II), cho biết tại Tp.HCM, trong số 12 tổ chức tín dụng có trụ sở chính, một số ngân hàng chia cổ tức, có ngân hàng không chia và Nam A Bank chia cổ tức 16% bằng cổ phiếu là tích cực. Bởi chủ trương chia cổ tức phải được Ngân hàng Nhà nước thông qua sau khi đã trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.



Trong bối cảnh không ít ngân hàng còn chưa chia được cổ tức mà phải tập trung vào tái cơ cấu hoặc có ngân hàng cũng chỉ chia cổ tức được mức 5-6% bằng cổ phiếu thì việc Nam A Bank chia cổ tức lên đến 16% là điểm sáng trong hoạt động Ngân hàng 2018.

Từ cuối năm 2018, bằng việc hoạt động hiệu quả và tái cơ cấu thành công giai đoạn I, Nam A Bank là một trong số ít tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận mở mới 35 điểm giao dịch trên toàn quốc. Trong thời gian qua, Ngân hàng đã liên tục khai trương các đơn vị kinh doanh mới tại Quảng Ninh, Long An, Đắk Nông, Phú Thọ..., đồng thời, mạnh tay tuyển dụng 2.000 nhân sự phục vụ công tác phát triển kinh doanh tại từng địa phương.

Với kết quả kinh doanh tiếp tục tăng trưởng cùng việc tuyển dụng hàng loạt, cũng như việc minh bạch hóa thông tin, kiểm soát rủi ro hoạt động chặt chẽ, phát triển hệ thống công nghệ thông tin đem đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng Nam A Bank đã và đang có những bước chuẩn bị chu đáo nhất cho kế hoạch lên sàn trong năm 2019.