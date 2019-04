Nam A Bank tiếp tục phủ sóng thương hiệu tại An Giang

Chi nhánh Nam A Bank An Giang vừa được khai trương tại số 1343 đường Trần Hưng Đạo, Khóm 7, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nhân dịp này, Nam A Bank An Giang đã dành hơn 5000 phần quà hấp dẫn cùng nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt cho những khách hàng đầu tiên đến giao dịch.

Như vậy, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2019, riêng tại khu vực miền Tây và Đông Nam Bộ, Nam A Bank đã mở mới 1 chi nhánh là Nam A Bank Long An và 5 phòng giao dịch gồm Nam A Bank Châu Đức (Vũng Tàu), Nam A Bank Bình Đại và Nam A Bank Ba Tri ( Bến Tre), Nam A Bank Tân Châu (Tây Ninh), Nam A Bank Thốt Nốt (Cần Thơ). Mới đây, việc khai trương chi nhánh Nam A Bank An Giang đã đánh dấu thêm bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới của Nam A Bank, gia tăng độ phủ thương hiệu tại khu vực trọng điểm này.

An Giang là một trong 4 tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm và có dân số đông nhất khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, sở hữu nhiều thế mạnh về sản xuất lúa gạo, thủy sản, dịch vụ thương mại, du lịch và là thị trường tiềm năng cho ngành Tài chính ngân hàng.

Tính đến ngày 19/4/2019, hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh An Giang gồm 59 đơn vị, 146 chi nhánh cấp 2, cấp 3 và phòng giao dịch, 156 điểm giao dịch đang hoạt động ngân hàng trong đó có 31 chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần. Ngày 20/4/2019, Nam A Bank An Giang được khai trương và trở thành chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần thứ 32 của tỉnh nhà.

Chính thức đi vào hoạt động, Nam A Bank An Giang sẽ mở ra cơ hội phát triển cho Nam A Bank cũng như các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn, khai thác thế mạnh tiềm năng của tỉnh nhà, đồng thời tạo điều kiện cho khách hàng địa phương có thêm nhiều lựa chọn về sản phẩm dịch vụ tài chính phù hợp với từng nhu cầu đặc thù. Cụ thể, Nam A Bank An Giang sẽ triển khai đầy đủ các chức năng như huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, thẻ, ngân hàng điện tử…

"Năm 2018, tốc độ tăng trưởng của tỉnh An Giang đạt 6,52%, đây là tốc độ tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, bên cạnh đó, với tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, An Giang đã thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Được biết Nam A Bank là ngân hàng có tốc độ phát triển bền vững, ổn định và có những đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội tại các tỉnh mà Nam A Bank đang hoạt động. Đến nay, với sự hiện diện tại tỉnh An Giang, chúng tôi kỳ vọng ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp có thể phát triển thêm nguồn vốn, thực thi thành công và hiệu quả các dự án xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang cũng như đồng hành tài chính cùng người dân địa phương", ông Nguyễn Thanh Bình, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nói.

Chỉ trong ngày đầu tiên khai trương, Nam A Bank An Giang đã đón tiếp rất nhiều khách hàng tham dự và giao dịch.



"Hôm nay tôi đến Nam A Bank An Giang gửi tiền, mặc dù ngày khai trương rất đông khách, nhưng tôi vẫn được các bạn nhân viên tư vấn và phục vụ nhiệt tình. Tôi rất hài lòng và cảm thấy vui vì đến giao dịch được tặng quà. Chúc Nam A Bank An Giang khai trương phát đạt", chị Nguyễn Ngọc Phong, Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank An Giang, chia sẻ.

Trước đó, ngày 17/04, Nam A Bank cũng đã khai trương và đưa vào hoạt động phòng giao dịch Thốt Nốt tại số 206 QL 91, khu Vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt. Đây là điểm giao dịch thứ 2 của Nam A Bank tại Thành phố Cần Thơ. Hy vọng, Nam A Bank Thốt Nốt sẽ cùng với Nam A Bank Cần Thơ sẽ tiếp tục có những đóng góp cho nền kinh tế địa phương cũng như các hoạt động an sinh xã hội.