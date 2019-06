Nam A Bank vẫn tăng trưởng ổn định dù tranh chấp cổ đông

Trước thông tin tranh chấp cổ đông gây chú ý dư luận thời gian gần đây, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á (Nam A Bank) đã lên tiếng và cho biết tranh chấp nội bộ gia đình ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi bà Tư Hường mất là tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, không liên quan đến hoạt động ngân hàng.



Cụ thể, theo Nam A Bank, ngân hàng này vừa tiếp nhận thông tin về việc cơ quan điều tra quyết định khởi tổ vụ án liên quan đến tranh chấp tài sản thừa kế của gia đình ông Nguyễn Chấn (96 tuổi) và ông Nguyễn Quốc Toàn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nam A Bank, con ruột ông Nguyễn Chấn).

Nam A Bank khẳng định việc tranh chấp này đã diễn ra từ nhiều năm nay trong nội bộ gia đình của ông Nguyễn Chấn và ông Nguyễn Quốc Toàn sau khi nữ doanh nhân Tư Hường (Cổ đông sáng lập Nam A Bank, vợ ông Nguyễn Chấn) mất.



Đây là những tranh chấp dân sự về cổ phiếu Nam A Bank, hoàn toàn không liên quan đến hoạt động Nam A Bank - một doanh nghiệp đại chúng hoạt động công khai, minh bạch và tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật hiện hành.

Để tập trung xử lý các tranh chấp tài sản giữa nội bộ của gia đình, ông Nguyễn Quốc Toàn sẽ từ nhiệm chức danh chủ tịch Hội đồng Quản trị và ủy quyền cho ông Trần Ngô Phúc Vũ, Phó chủ tịch thường trực, chịu trách nhiệm xử lý mọi công việc liên quan đến Nam A Bank, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Ngân hàng cũng như quyền lợi của Khách hàng.

Ông Trần Ngô Phúc Vũ trước đây đã làm Tổng giám đốc Nam A Bank giai đoạn 2013-2015 và làm Phó chủ tịch phụ trách nhân sự và chiến lược của nhà băng này từ 2015 tới nay.

Giữa những tranh chấp này, Nam A Bank vẫn tăng trưởng ổn định và chinh phục thành công kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm 2019, Lợi nhuận trước thuế đạt 426 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm 2019. Tổng tài sản đạt gần 80 nghìn tỷ, hoàn thành 93% hế hoạch năm.

Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân đạt gần 64 nghìn tỷ, hoàn thành gần 90% kế hoạch năm. Dư nợ cho vay đạt hơn 55 nghìn tỷ, đạt 92% kế hoạch năm. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt, chỉ ở mức 1.85%.

Đồng thời, các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động vẫn được Nam A Bank tuân thủ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.



Song song đó, Nam A Bank đã khai trương và đi vào hoạt động thêm 17 đơn vị kinh doanh mới, nâng mạng lưới giao dịch lên 87 điểm và dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên 105 điểm trong thời gian tới.

Cuối năm 2018, Nam A Bank cũng đã được tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Moody trao chứng nhận hạng B2. Đây chính là minh chứng cụ thể và rõ ràng nhất cho sự minh bạch, chuẩn mực, an toàn và hiệu quả mà thương hiệu Nam A Bank đã và đang hướng đến, là tiền đề vững chắc để hoàn thành các mục tiêu chiến lược trong Đề án tái cấu trúc giai đoạn 2 (2018 - 2020) đã được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng phê duyệt trước đó.

Kết thúc quý 1/2019, Nam A Bank ghi nhận tổng tài sản trên 75 nghìn tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ; dư nợ tín dụng hơn 54 nghìn tỷ và huy động vốn hơn 60 nghìn tỷ đồng - tăng 6,3% so với đầu năm và tăng gần 40% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 300 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ và đạt 38% kế hoạch lợi nhuận cả năm.